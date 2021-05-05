ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Реал Мадрид 0 П1 2.23 Х 3.40 П2 3.50
Взять реванш! Сегодня ночью сборные России и Финляндии сыграют в полуфинале ЮЧМ
05 мая 09:00
автор: Владислав Домрачев

Взять реванш! Сегодня ночью сборные России и Финляндии сыграют в полуфинале ЮЧМ

Наши юниоры постараются поквитаться с финнами за поражение во втором матче группового этапа (3:4 Б).

Напомним, российская команда выигрывала у финнов за 2:34 до конца третьего периода 3:1, однако в течение 69 секунд пропустила две шайбы. В овертайме наши дважды оставались в меньшинстве, но героически выстояли. А в серии буллитов ни одна из четырех попыток подопечных Альберта Лещева (Матвей Петров, его тезка Мичков, Дмитрий Бучельников, Данила Юров) успеха не принесли, соперники же преуспели дважды.

В каждом из трех периодов финны 16 раз попали в створ ворот и еще семь – в дополнительной 5-минутке. 52 сэйва вратаря Сергея Иванова, дебютировавшего в этом матче на ЮЧМ, говорят сами за себя. Финский голкипер отражал броски только 28 раз (в овертайме – ни разу).

Тем не менее один из лидеров сборной России Иван Мирошниченко заявил, что наша команда играла первым номером и контролировала шайбу. Однако в третьем периоде не хватило сил. Потому что предыдущий матч с американцами (7:6 ОТ) завершился за 17 часов до старта игры с финнами.

Они заняли первое место в группе В и в четвертьфинале одержали скромную победу над андердогами швейцарцами 2:0. Наши тоже не впечатлили в игре с белорусами – дело не в счете 5:2, а в качестве игры в третьем периоде. Подопечным Лещева пришлось сдерживать натиск соперников, репетировать меньшинство. Хорошо, что наш вратарь Иванов держал себя в тонусе.

Наш тренерский штаб продолжает искать оптимальную «химию» в тройках. В четвертьфинале мы увидели связку Никита Чибриков – Мичков.

Кстати, последний из них, успевший наколотить целых 10 шайб, финнам не забил ни одной. Зато две им отвез форвард Федор Свечков и еще одну Чибриков.

У соперников на счету трех главных снайпераов по пять шайб, а фактурный форвард Брэд Ламберт, который обратил на себя внимание в матче против сборной России, остается без голов. На первый план вышли другие игроки. Травма, полученная форвардом Оливером Капаненом за пять без малого минут до конца третьего периода встречи с нашими, оказалась не серьезной. Пострадавший, которого транспортировали со льда на носилках с корсетом на шее, отделался легким испугом.

Если сборная России нацелилась на золотые медали, то не должна проигрывать дважды одному и тому же сопернику. К слову, на ЮЧМ-2019, в котором наши добрались до главного матча, в полуфинале они взяли реванш у американцев за поражение в группе.

Выходя на лед, подопечные Лещева уже будут знать результат первого полуфинала. В группе канадцы учинили шведам (между прочим, действующим чемпионам мира) разгром с позорным счетом 12:1. Вы удивитесь, если скандинавы возьмут реванш?

Не пропустите!

ЮЧМ-2021. 1/2 финала

6 мая. 0:05 (мск). Канада – Швеция

6 мая. 4:05 (мск). РОССИЯ – Финляндия («Матч ТВ»)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкамЮниорская сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМНикита Зайцев принёс "Оттаве" победу над "Виннипегом"Акинфеев публично обратился к ГончаренкоСтало известно о последствиях избиения Панарина канадцемРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика