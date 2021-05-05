Взять реванш! Сегодня ночью сборные России и Финляндии сыграют в полуфинале ЮЧМ

Напомним, российская команда выигрывала у финнов за 2:34 до конца третьего периода 3:1, однако в течение 69 секунд пропустила две шайбы. В овертайме наши дважды оставались в меньшинстве, но героически выстояли. А в серии буллитов ни одна из четырех попыток подопечных Альберта Лещева (Матвей Петров, его тезка Мичков, Дмитрий Бучельников, Данила Юров) успеха не принесли, соперники же преуспели дважды.

В каждом из трех периодов финны 16 раз попали в створ ворот и еще семь – в дополнительной 5-минутке. 52 сэйва вратаря Сергея Иванова, дебютировавшего в этом матче на ЮЧМ, говорят сами за себя. Финский голкипер отражал броски только 28 раз (в овертайме – ни разу).

Тем не менее один из лидеров сборной России Иван Мирошниченко заявил, что наша команда играла первым номером и контролировала шайбу. Однако в третьем периоде не хватило сил. Потому что предыдущий матч с американцами (7:6 ОТ) завершился за 17 часов до старта игры с финнами.

Они заняли первое место в группе В и в четвертьфинале одержали скромную победу над андердогами швейцарцами 2:0. Наши тоже не впечатлили в игре с белорусами – дело не в счете 5:2, а в качестве игры в третьем периоде. Подопечным Лещева пришлось сдерживать натиск соперников, репетировать меньшинство. Хорошо, что наш вратарь Иванов держал себя в тонусе.

Наш тренерский штаб продолжает искать оптимальную «химию» в тройках. В четвертьфинале мы увидели связку Никита Чибриков – Мичков.