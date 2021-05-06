Когда атака в ударе. Сборная России взяла реванш у Финляндии и вышла в финал ЮЧМ

Казалось, подопечные Альберта Лещева сделали выводы после досадного поражения от финнов в группе (3:4Б). Тогда наших юниоров подвела дисциплина – они пять раз посетили штрафной бокс, потратив на оборону слишком много сил. Сегодня россияне до середины третьего периода контролировали игру. Перед вторым перерывом вели 4:2, потом 5:2, 6:3. Однако позволили вольности и дали «львам» шанс. Они им воспользовались, сократив отставание до минимума. Форвард Полтапов зачем-то врезал сопернику вдалеке от ворот и присел на две минуты. Его дурному примеру последовал Гайдамак, лежа зацепив клюшкой конек соперника в финской зоне.

А оборона у наших куда слабее атаки. Форварды слабо помогают защитникам. К тому же «львам» изрядно фартило – две шайбы они забили ударами с лета, еще одну после эффектной передачи ногой на дальнюю штангу.

За 4:04 до сирены при счете 6:4 защитник Грудинин сделал проброс. Лещев взял тайм-аут. Финны сняли вратаря и сократили разрыв до минимума после той самой футбольной передачи. На табло замерли цифры 2:52. Неужели повториться развязка нашего матча в группе?

К счастью, победу удалось сохранить. Хорошо, что вратарь финнов не был в ударе. Россияне не стеснялись палить по его владениям со всех позиций. Счет открыл центрфорвард Лазутин – сын знаменитой лыжницы Ларисы Лазутиной. Летом 2017-го автор этих строк лицезрел его героическую маму на пресс-конференции «Динамо» по случаю дефолта клуба. Лазутина тогда восседала в президиуме как председатель родительского комитета школы бело-голубых, которой сильно урезали финансирование. Как же мне хотелось узнать из первых уст, не лишили ли звания Героя России после допинговой истории. Вскоре ее сын оказался в системе СКА, а теперь имеет шанс вернуться из США с золотой медалью ЮЧМ.

Мичков резким броском от левого борта в дальний угол вывел наших вперед, разменяв второй десяток голов и повторив достижение Никиты Кучерова, который на ЮЧМ-2011 набрал 22 (11+11) очка и установил рекорд турниров.

Однако на первый перерыв соперники ушли с паритетом 2:2. Спасибо защитнику Новикову, смахнувшего шайбу с клюшки соперника, готового поразить ворота после выхода «2 в 0».

Второй период россияне провели образцово-показательно, перебросав финнов 18-5 и закрепив подавляющее преимущество двумя безответными голами капитана команды Чибрикова. Теперь на его бомбардирском счету стало 12 баллов – всего на один меньше, чем у Мичкова. В спину им дышат несколько канадцев.

А третий период россияне проиграли, несмотря на две шайбы Мирошниченко. Сначала он забил с точки Мичкова в большинстве, а потом после перехвата шайбы – нарубив «котлетки» и изящно перехитрив вратаря.

Увы, нервной концовки избежать не удалось. Однако победы не пахнут. Особенно со счетом 6:5 – классическим в противостоянии наших с канадцами.

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 6:5 (2:2, 2:0, 2:3). Фриско Голы у наших: Лазутин, Мичков, Чибриков (2), Мирошниченко (2)

Вратарь у россиян: С.Иванов

Броски: 38 (14+18+6) – 24 (7+5+12)

Штраф: 8-10