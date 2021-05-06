ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Монтана 0 Этыр 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.20
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.40
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.80 Х 3.90 П2 1.93
Когда атака в ударе. Сборная России взяла реванш у Финляндии и вышла в финал ЮЧМ
06 мая 08:00
автор: Владислав Домрачев

Когда атака в ударе. Сборная России взяла реванш у Финляндии и вышла в финал ЮЧМ

Дубли капитана нашей сборной юниоров (игроки не старше 18 лет) Никиты Чибрикова, а также Ивана Мирошниченко позволили победить финнов 6:5 в полуфинале ЮЧМ. В ночь с 6 на 7 мая россияне сразятся с канадцами за золотые медали.

Казалось, подопечные Альберта Лещева сделали выводы после досадного поражения от финнов в группе (3:4Б). Тогда наших юниоров подвела дисциплина – они пять раз посетили штрафной бокс, потратив на оборону слишком много сил. Сегодня россияне до середины третьего периода контролировали игру. Перед вторым перерывом вели 4:2, потом 5:2, 6:3. Однако позволили вольности и дали «львам» шанс. Они им воспользовались, сократив отставание до минимума. Форвард Полтапов зачем-то врезал сопернику вдалеке от ворот и присел на две минуты. Его дурному примеру последовал Гайдамак, лежа зацепив клюшкой конек соперника в финской зоне.

А оборона у наших куда слабее атаки. Форварды слабо помогают защитникам. К тому же «львам» изрядно фартило – две шайбы они забили ударами с лета, еще одну после эффектной передачи ногой на дальнюю штангу.

За 4:04 до сирены при счете 6:4 защитник Грудинин сделал проброс. Лещев взял тайм-аут. Финны сняли вратаря и сократили разрыв до минимума после той самой футбольной передачи. На табло замерли цифры 2:52. Неужели повториться развязка нашего матча в группе?

К счастью, победу удалось сохранить. Хорошо, что вратарь финнов не был в ударе. Россияне не стеснялись палить по его владениям со всех позиций. Счет открыл центрфорвард Лазутин – сын знаменитой лыжницы Ларисы Лазутиной. Летом 2017-го автор этих строк лицезрел его героическую маму на пресс-конференции «Динамо» по случаю дефолта клуба. Лазутина тогда восседала в президиуме как председатель родительского комитета школы бело-голубых, которой сильно урезали финансирование. Как же мне хотелось узнать из первых уст, не лишили ли звания Героя России после допинговой истории. Вскоре ее сын оказался в системе СКА, а теперь имеет шанс вернуться из США с золотой медалью ЮЧМ.

Мичков резким броском от левого борта в дальний угол вывел наших вперед, разменяв второй десяток голов и повторив достижение Никиты Кучерова, который на ЮЧМ-2011 набрал 22 (11+11) очка и установил рекорд турниров.

Однако на первый перерыв соперники ушли с паритетом 2:2. Спасибо защитнику Новикову, смахнувшего шайбу с клюшки соперника, готового поразить ворота после выхода «2 в 0».

Второй период россияне провели образцово-показательно, перебросав финнов 18-5 и закрепив подавляющее преимущество двумя безответными голами капитана команды Чибрикова. Теперь на его бомбардирском счету стало 12 баллов – всего на один меньше, чем у Мичкова. В спину им дышат несколько канадцев.

А третий период россияне проиграли, несмотря на две шайбы Мирошниченко. Сначала он забил с точки Мичкова в большинстве, а потом после перехвата шайбы – нарубив «котлетки» и изящно перехитрив вратаря.

Увы, нервной концовки избежать не удалось. Однако победы не пахнут. Особенно со счетом 6:5 – классическим в противостоянии наших с канадцами.

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 6:5 (2:2, 2:0, 2:3). Фриско

Голы у наших: Лазутин, Мичков, Чибриков (2), Мирошниченко (2)

Вратарь у россиян: С.Иванов

Броски: 38 (14+18+6) – 24 (7+5+12)

Штраф: 8-10

Канада – Швеция – 8:1 (0:0, 2:1, 6:0)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стрелка датчика температуры не поднимается: что делать водителюToyota планирует выпустить два новых полноразмерных кроссовераЗолотой стоп-кран. "Зенит" громит "Локомотив", "Тамбов" прощается с премьер-лигойРоссия уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккеюСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика