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А теперь «Кленовые листья»! В финале ЮЧМ-2021 сборная России встретится с Канадой
06 мая 09:04
автор: Владислав Домрачев

А теперь «Кленовые листья»! В финале ЮЧМ-2021 сборная России встретится с Канадой

Этого финала ждали все. Золотые медали разыграют российские и канадские юниоры. Пока у соперников по три чемпионских титула.

А лидируют по количеству побед на мировых первенствах среди юниоров, которые проводятся с 1999 года, американцы – 10 титулов. У финнов – 4, последний из которых завоеван в Челябинске-2018 в финальной сшибке со звездно-полосатыми. Впрочем, не они сейчас в центре внимания, а наши и канадцы.

«Кленовые листья» наколотили на этом турнире 46 шайб, дважды деклассировав действующих чемпионов мира шведов – 12:1 в группе и 8:1 в полуфинале.

Первый период полуфинального поединка завершился без голов, а во втором скандинавы даже сумели сравнять счет (1:1), реализовав большинство «5 на 3». Ко второму перерыву канадцы вели с перевесом в одну шайбу. Казалось, шведы навалятся на ворота соперников, но… Третья 20-минутка завершилась теннисной баранкой – 6:0 с нереальным перевесом канадцев по броскам: 29-3.

Причем «Кленовые листья», обеспечив себе победу, не успокоились и продолжали добивать поверженного соперника, что не характерно для их взрослой сборной.

Форвард под 17-м номером Коннор Бедард оформил хет-трик, набрал 12 (8+4) очков и догнал в бомбардирской гонке Матвея Мичкова. Впрочем, российский 17-й забил шведам, разменял второй десяток голов и вырвался вперед с 13 (11+2) баллами за результативность.

Бедард попытался было попотчевать «лакросс-голом», однако повторить трюк Мичкова, забившего этим «макаром» немцам, канадцу не удалось шведский вратарь надежно прикрыл ближний угол.

Зато шедевр выдал форвард Бреннан Отман: канадская «семерка» поразил ворота хитрым броском из-под ноги.

В третьем периоде откровенно скучал канадский вратарь Бенджамин Годро, выступающий, как и наш Сергей Иванов, под 29-м номером. Пропустив от финнов пять шайб, российский голкипер несколько подпортил себе статистику. Но это, может, и к лучшему. На финал подопечные Альберта Лещева выйдут с чувством легкого неудовольствия собой.

Кстати, уже названы три лучших игрока сборной России на турнире – это вратарь Иванов, нападающие Никита Чибриков и Матвей Мичков. А вдруг Иван Мирошниченко или Данила Юров окажутся героями финала. Что тогда?

Наши два «Ми» Мичков и Мирошниченко помнят победу над Канадой на юношеской Олимпиаде-2020 в Швейцарии. Не забыл ее и нынешний тренер «Кленовых листьев» Дэйв Барр, руководивший командой на том турнире.

Канадцы, завершив полуфинал на четыре часа раньше россиян, получили определенное преимущество. Но, думается, россиянам 21 часа должно хватить на восстановление и подготовку в главному матчу турнира.

Не пропустите!

7 мая Финал 4.00 мск РОССИЯ – Канада «Матч ТВ»

7 мая Матч за третье место 0.05 мск Финляндия - Швеция

источник: «Советский спорт»
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