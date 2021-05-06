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Дубль Капризова, четверной Туктамышевой, победы Медведева и Карацева
06 мая 09:43
автор: Степан Охотников

Дубль Капризова, четверной Туктамышевой, победы Медведева и Карацева

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта минувшей ночью.

ТРИ ПЕРЕДАЧИ ОРЛОВА И ДВА ГОЛА КАПРИЗОВА

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялись девять игр, в которых очень ярко проявили себя российские хоккеисты. Матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» (4:2) вновь прошел с большим количеством драк. Игроки из Нью-Йорка стремились отплатить форварду «Кэпиталз» Тому Уилсону за избитых в предыдущем матче двух команд звезд Павла Бучневича и Артемия Панарина. В итоге Уилсон получил свое и не смог продолжить матч из-за травмы. Зато здорово проявил себя защитник Дмитрий Орлов, отдавший три передачи и ставший второй звездой встречи.

В матче «Миннесоты» с «Вегасом» (3:2 в пользу «Голден Найтс») в ударе был Кирилл Капризов, забросивший обе шайбы «Уайлд». На счету российского форварда 47 (26+21) очков в 52 матчах, и он – главный претендент на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.

Во встрече «Оттавы» с «Монреалем» (5:1) два ассиста сделал Артем Зуб, две передачи и у Владислава Гаврикова в игре «Коламбуса» с «Нэшвиллом» (4:2). Один пас Зуб отдал Артему Григоренко, который забил победный гол.

Заброшенная шайба на счету Михаила Сергачева во встрече «Тампы» с «Далласом» (6:2). С передачи Ивана Барбашева Кайл Клиффорд сравнял счет в концовке матча «Сент-Луиса» с «Анахаймом» (2:3 по буллитам). А игроки «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Николай Кныжов по очереди ассистировали Томашу Гертлу, когда чех сравнивал счет в игре с «Колорадо» (3:2 победили «Шаркс»).

ШЕСТЬ КЛУБОВ НЕ ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РПЛ

Вчера состоялось заседание комиссии по лицензированию клубов на получение лицензии РФС I, которая дает право на выступление в премьер-лиге.  «Арсенал», «Ротор», «Уфа» и «Нижний Новгород» успешно прошли лицензирование, а вот заявки «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Торпедо», «Нефтехимика», «Алании» и «Балтики» были отклонены.

За два тура до конца турнира «Крылья Советов» (95 очков) уже обеспечили себе первое место, второе место занимает «Оренбург» (88), третье«Нижний Новгород» (84), далее идут: «Алания» (74), «Торпедо» (71), «Балтика» (70) и «Нефтехимик» (67).

Заседание апелляционного комитета пройдет 12 мая.

ТУКТАМЫШЕВА ИСПОЛНИЛА ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ

Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной лутц. Правда, сделала она это на страховке. Ранее фигуристка из Санкт-Петербурга пробовала прыгать четверной тулуп, однако ни разу выполнить его чисто на соревнованиях ей не удалось.

МЕДВЕДЕВ И КАРАЦЕВ – В ТРЕТЬЕМ КРУГЕ В МАДРИДЕ

Во втором круге «Мастерса» в столице Испании Даниил Медведев обыграл русского испанца Алехандро Давидовича-Фокина (4:6, 6:4, 6:2), а Аслан Карацев победил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (2:6, 6:4, 6:1). За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с чилийцем Кристианом Гарином, Карацев – с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, а пробившийся в третий круг еще во вторник Андрей Рублев – с американцем Джоном Изнером.

ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ПОБЕД РОССИЙСКИЕ КЕРЛИНГИСТКИ ПРОИГРАЛИ ЧЕХИИ

В Ванкувере проходит чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России, за которую выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, после девяти побед подряд уступила команде Чехии 5:7. Тем не менее, россиянки сохранили лидерство в турнирной таблице, а так же обеспечили себе место в плей-офф и путевку на Игры в Пекин. Сегодня наша команда играет со швейцарками, завтра – с шотландками и американками.

Положение команд: Россия – 9 побед – 1 поражение, Швейцария – 8-1, Швеция – 7-2, США – 7-4, Шотландия – 5-4, Канада – 5-5, Китай – 4-4, Дания – 4-4, Германия – 4-5, Корея – 4-6, Чехия – 3-7,  Италия – 2-7, Япония – 2-7, Эстония – 1-8.

источник: «Советский спорт»
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