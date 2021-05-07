Остались с серебром. Сборная России проиграла финал ЮЧМ Канаде

Да, канадцы на этом турнире крушили всех соперников. Включая техничных шведов – 12:1 в группе и 8:1 в полуфинале. Но и наши юниоры не лыком шиты, с такими-то голеадорами, как Матвей Мичков, Иван Мирошнченко, Данила Юров, Никита Чибриков. Но российская оборона, увы, отстает от атаки. Впрочем, против Канады нельзя воевать на своей территории, на любом уровне.

А начиналось для наших так радужно. Мичков хлестким кистевым броском открыл счет. Не без помощи двойного рикошета от коньков канадского защитника. Вскоре Юров нашел на пятачке Мирошниченко, но выручил вратарь Бенджамин Годро. В ответ ассистент капитана «Кленовых листьев» Мэйсон Мактавиш не попал в пустой угол и с досады схватился за голову.

Потом наши получили большинство и прозевали контратаку. Пришлось защитнику Коромыслову останавливать прорыв 15-летнего Коннора Бедарда с помощью фола. Но буллит 17-й номер исполнил бесхитростно – вратарь Сергей Иванов не позволил себя перехитрить.

Мелькнула мысль: наш 17-й, наколотивший дюжину шайб, возьмет верх в очной дуэли с канадским 17-м, оформившим хет-трик в полуфинале. Однако Бедарда локальная неудача не надломила, и он выдал на-гора гол имени Александра Мальцева. Резко сместившись с фланга в центр, канадец с «лопаты» закинул шайбу точно в девятку. Так легенда Александр Николаевич забивал на ЧМ шведам. Только хват клюшки у них разный: Беднар праворукий.

Пропущенная шайба несколько обескуражила подопечных Альберта Лещева. Должен был забивать еще один герой полуфинала со шведами Бреннан Отман. За без малого две минуты до перерыва наши вышли вперед. Защитник Александр Фигурин в баскетбольном прыжке рукой поймал шайбу на синей линии и закрыл зону, вдохнув новую жизнь в атаку, которую завершил Дмитрий Бучельников.