Остались с серебром. Сборная России проиграла финал ЮЧМ Канаде

Да, канадцы на этом турнире крушили всех соперников. Включая техничных шведов – 12:1 в группе и 8:1 в полуфинале. Но и наши юниоры не лыком шиты, с такими-то голеадорами, как Матвей Мичков, Иван Мирошнченко, Данила Юров, Никита Чибриков. Но российская оборона, увы, отстает от атаки. Впрочем, против Канады нельзя воевать на своей территории, на любом уровне.
А начиналось для наших так радужно. Мичков хлестким кистевым броском открыл счет. Не без помощи двойного рикошета от коньков канадского защитника. Вскоре Юров нашел на пятачке Мирошниченко, но выручил вратарь Бенджамин Годро. В ответ ассистент капитана «Кленовых листьев» Мэйсон Мактавиш не попал в пустой угол и с досады схватился за голову.
Потом наши получили большинство и прозевали контратаку. Пришлось защитнику Коромыслову останавливать прорыв 15-летнего Коннора Бедарда с помощью фола. Но буллит 17-й номер исполнил бесхитростно – вратарь Сергей Иванов не позволил себя перехитрить.
Мелькнула мысль: наш 17-й, наколотивший дюжину шайб, возьмет верх в очной дуэли с канадским 17-м, оформившим хет-трик в полуфинале. Однако Бедарда локальная неудача не надломила, и он выдал на-гора гол имени Александра Мальцева. Резко сместившись с фланга в центр, канадец с «лопаты» закинул шайбу точно в девятку. Так легенда Александр Николаевич забивал на ЧМ шведам. Только хват клюшки у них разный: Беднар праворукий.
Пропущенная шайба несколько обескуражила подопечных Альберта Лещева. Должен был забивать еще один герой полуфинала со шведами Бреннан Отман. За без малого две минуты до перерыва наши вышли вперед. Защитник Александр Фигурин в баскетбольном прыжке рукой поймал шайбу на синей линии и закрыл зону, вдохнув новую жизнь в атаку, которую завершил Дмитрий Бучельников.
Увы, сохранить преимущество до перерыва не удалось. Мирошниченко в чужой зоне, пытаясь отобрать шайбу, ударил по руке соперника и присел в штрафной бокс. Канадцам хватило 20 секунд, чтобы наказать нарушителя голом. Шайба из разряда «мусорных»: легкий наброс от синей линии капитана Шейна Райта и вынимай. Трафик на пятачке помешал вратарю среагировать.
Гол в раздевалку подкосил российскую команду и ее голкипера. Помнится, после поражения в группе от финнов (3:4Б) один из лидеров атак Юров самокритично признался:
Вратарь нам помог, мы же ему в конце поднасрали. Теперь «поднасрал» воротчик. Ну, не должен был Иванов пропускать шайбу после броска с острейшего угла Отмана. Она пролетела между ушей голкипера и вонзилась под перекладину. Через несколько минут тот же Отман, оказавшись в трех метрах от ворот, попытался переиграть Иванова своим любимым броском из-под ноги, но вратарь не попался на эту удочку.
Под занавес второго периода канадцы забили четвертый гол. Контратаку завершил кистевым броском из-под защитника Фигурина Логан Стэнковен. Наверное, россиянин мог активнее орудовать клюшкой, но почему-то забыл про свое оружие. Вратарь же не видел момент отрыва шайбы от крюка клюшки канадца.
Получается, к вратарю есть вопросы по всем четырем пропущенным голам. Но нельзя всех собак вешать на Иванова. Трижды во второй 20-минутке наши получали численное преимущество, но впустую. Где-то канадцам повезло, однажды их выручила штанга.
В третьем периоде «Кленовые листья» сушили игру. Но были наказаны за очередное удаление (теперь Мактавиша). Чибриков выудил шайбу на пятачке из кучи-малы, а Мичков вывел на бросок в упор защитника Владимира Грудинина. 3:4 и до сирены больше 10 минут.
Увы, больше шансов канадцы нашим не предоставили. Не помог тайм-аут и замена вратаря. Пятая шайба залетела в пустые ворота.
Канадцы дали волю эмоциям. Единственный, кто на их лавке не улыбался, был один из тренеров Горди Дуайер. Напомним, этот рыжеволосый специалист несколько лет назад работал в КХЛ.
Канада – чемпион, несмотря на молодость. Россияне с лучшим бомбардиром, снайпером и MVP турнира Мичковым, который, по мнению экспертов, ярче и разнообразнее Бедарда, вторые. Впрочем, у Матвея и еще нескольких его партнеров будет возможность завоевать золото на ЮЧМ-2022.
СТАТИСТИКА
Финал
Россия – Канада – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1).
Голы: Мичков, Бучельников, Грудинин – Бедард, Райт (2), Отман, Стэнковен.
Вратари: С.Иванов – Годро
Броски: 34 (10+12+12) – 34 (14+10+10)
Штраф: 4-10
Нереализованный буллит: Бедард (14.34, вратарь)
Матч за третье место: Швеция – Финляндия – 8:0