В НХЛ россияне крушат рекорды, а на чемпионате мира в Риге играть некому

Девять минут 38 секунд ледового времени Абрамова в матче против «Монреаля» (5:1) дали возможность российскому представительству в НХЛ открыть шестой десяток – 11 вратарей, 13 защитников, 27 нападающих. Мы умудрились побить отечественный рекорд в коротком да еще и незаконченном пандемийном сезоне! Предыдущее достижение в эпоху потолка зарплат установлено год назад – 50 игроков: 7 вратарей, 10 защитников, 33 нападающих.

Результативная передача Чеховича при поражении от «Аризоны» (2:5) позволила российской «акуле» открыть личный бомбардирский счет в НХЛ и довести до 38 количество россиян хотя бы с одним очком в этом чемпионате. В прошлой регулярке у нас было 36 таких игроков из 43 полевых.

Тогда вхолостую откатали защитники Елесин («Калгари», 4 игры), Кныжов («Сан-Хосе», 3), нападающие Юртайкин («Сан-Хосе», 4), Рубцов («Филадельфия», 4), Чибисов («Виннипег», 2), Свечников («Детройт», 4), Голдобин («Ванкувер», 1). Сейчас таковых лишь двое – защитник «Филадельфии» Замула (2 игры) и Абрамов с одним матчем. Это позволяет сделать вывод о том, что качество и роль наших посланцев в НХЛ повысились.

На самом деле у России в этом сезоне минимум 52 представителя в НХЛ. Ибо Никита Кучеров уже давно тренируется в общей группе «молний» и сто процентов выступит в Кубке Стэнли-2021. MVP-2019 уже давно вернулся бы в основу «Тампы», если бы не клубный потолок зарплат, в который его 9,5 млн долларов никак не умещаются. Отсюда, как я предполагаю, вся эта мутная история с вдруг неотложно понадобившейся операцией.

Более полусотни элитных игроков – солидная компания: легко два состава можно набрать! Но что слышно из штаба национальной команды, готовящейся к заключительному этапу Евротура в Чехии и чемпионату мира в столице Латвии? Почти ничего! По крайней мере на сайте ФХР никакой официальной информации я не нашел, за исключением отказа приехать в Ригу Панарина. Но это было известно еще до избиения Артемия агрессором «Вашингтона» Уилсоном, после чего Хлебушек досрочно завершил сезон в «Рейнджерс».