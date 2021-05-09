«Донбасс» снова лучший, а нам только остается завидовать украинцам и белорусам

Вот так, уважаемые друзья-товарищи, все на континенте бегут, а мы по традиции сладко сосем лапу. Зато потом кто-то еще смеет вопрошать, почему национальная команда России дважды в одну калитку проигрывает сборной Швейцарии без игроков четырех ведущих клубов?!

Да вскоре подобное окончательно станет нормой, если КХЛ продолжит трусливо избегать международных контактов. Ибо всем давно понятно: по уровню игры Континентальная лига в лучшем случае третья-четвертая в Старом Свете. Это по деньгам – заметьте, за наш с вами счет! – с КХЛ порой даже НХЛ не может совладать, а уж всякие шведы/финны/чехи при ангажементе из России сразу задирают личный ценник в десять раз! И ведь исправно работает – закрома родины по-прежнему бездонны для ушлых эффективных менеджеров.

Как же я завидую киевлянам и минчанам! К ним в гости минимум по три раза пожалуют сильнейшие команды Европы. В сезоне-2021/22 задействованы 32 клуба из 13 различных европейских лиг и 14 стран, которые с августа по март проведут 125 игр.

Если «Юность» из столицы Белоруссии уже в четвертый раз стартует в самом престижном старосветском клубном турнире, то донецкий «Донбасс» дебютирует. За особые заслуги Лига чемпионов выдала уайлд-кард дончанам, которые в 2013 году выиграли Континентальный Кубок. В минувшем сезоне «Донбасс» в восьмой раз стал чемпионом Украины, в финальной серии разгромив киевский «Сокол» всухую – 4-0. Шахтерский клуб будет принимать соперников в столице Украины.

Всего в Лиге чемпионов-2022, как обычно, 32 участника.