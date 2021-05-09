«Донбасс» снова лучший, а нам только остается завидовать украинцам и белорусам

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:30 Дженоа 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.04
Англия - Первая лига 14:00 Донкастер Рове 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.90 Х 4.00 П2 2.20
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Брайтон энд Хо 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
Англия - Первая лига 14:00 Портсмут 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.50 Х 4.20 П2 5.90
Англия - Первая лига 14:00 Оксфорд Юнайте 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.58 Х 4.40 П2 5.20
Англия - Первая лига 14:00 Сандерленд 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.50 Х 4.60 П2 5.90
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Марсель 0 П1 3.30 Х 3.60 П2 2.20
Англия - Первая лига 14:00 Линкольн Сити 0 Уимблдон 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 3.70
Англия - Первая лига 14:00 Милтон-Кинс До 0 Рочдейл 0 П1 1.64 Х 4.30 П2 4.80
Англия - Первая лига 14:00 Уиган Атлетик 0 Суиндон Таун 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Англия - Первая лига 14:00 Ипсвич Таун 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.70
Англия - Первая лига 14:00 Блэкпул 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.51 Х 4.30 П2 6.30
Англия - Первая лига 14:00 Гиллингем 0 Плимут Аргайл 0
Англия - Первая лига 14:00 Кру Александра 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.18 Х 3.40 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:00 Чарльтон Атлет 0 Халл Сити 0 П1 2.24 Х 3.70 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Эрцгебирге 0 Падерборн 07 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Хайденхайм 0 Зандхаузен 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Испания - Сегунда 15:00 Мирандес 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Эйбар 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.80
Греция - Суперлига 15:00 ПАОК 0 Арис 0 П1 1.75 Х 3.60 П2 4.90
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Монпелье 0 П1 1.68 Х 4.60 П2 4.50
Италия - Серия А 16:00 Парма 0 Аталанта 0 П1 15.0 Х 7.70 П2 1.19
Франция - Лига 1 16:00 Анже 0 Дижон 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кальяри 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.33
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Торино 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Ним 0
Португалия - Сегунда 16:00 Кова-да-Пиедад 0 Визела 0 П1 7.40 Х 3.40 П2 1.55
Аргентина - Примера 16:00 Арсенал Саранд 0 Сентраль Кордо 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Брест 0 П1 2.44 Х 3.40 П2 3.00
«Донбасс» снова лучший, а нам только остается завидовать украинцам и белорусам
09 мая 12:22
автор: Виталий Славин

«Донбасс» снова лучший, а нам только остается завидовать украинцам и белорусам

Лига чемпионов вчера объявила полный состав клубов на будущий сезон. Жеребьевка группового этапа с участием донецкого «Донбасса» и минской «Юности» пройдет 19 мая.

Вот так, уважаемые друзья-товарищи, все на континенте бегут, а мы по традиции сладко сосем лапу. Зато потом кто-то еще смеет вопрошать, почему национальная команда России дважды в одну калитку проигрывает сборной Швейцарии без игроков четырех ведущих клубов?!

Да вскоре подобное окончательно станет нормой, если КХЛ продолжит трусливо избегать международных контактов. Ибо всем давно понятно: по уровню игры Континентальная лига в лучшем случае третья-четвертая в Старом Свете. Это по деньгам – заметьте, за наш с вами счет! – с КХЛ порой даже НХЛ не может совладать, а уж всякие шведы/финны/чехи при ангажементе из России сразу задирают личный ценник в десять раз! И ведь исправно работает – закрома родины по-прежнему бездонны для ушлых эффективных менеджеров.

Как же я завидую киевлянам и минчанам! К ним в гости минимум по три раза пожалуют сильнейшие команды Европы. В сезоне-2021/22 задействованы 32 клуба из 13 различных европейских лиг и 14 стран, которые с августа по март проведут 125 игр.

Если «Юность» из столицы Белоруссии уже в четвертый раз стартует в самом престижном старосветском клубном турнире, то донецкий «Донбасс» дебютирует. За особые заслуги Лига чемпионов выдала уайлд-кард дончанам, которые в 2013 году выиграли Континентальный Кубок. В минувшем сезоне «Донбасс» в восьмой раз стал чемпионом Украины, в финальной серии разгромив киевский «Сокол» всухую – 4-0. Шахтерский клуб будет принимать соперников в столице Украины.

Всего в Лиге чемпионов-2022, как обычно, 32 участника.

Пять команд от Швеции:

«Фрелунда Индианс» (Гетеборг) – действующий чемпион;

«Векше Лейкерс»;

«Регле» (Энгельхольм);

«Лександ»;

«Шеллефтео АИК».

Пять от Швейцарии:

«Цуг»;

«Лугано»;

«Лозанна»;

«Фрибур-Готтерон»;

«Лайонс» (Цюрих).

Четыре от Германии:

«Адлер» (Мангейм);

«Айсберен» (Берлин);

«Ред Булл» (Мюнхен);

«Пингвинс» (Бремерхафен).

Четыре от Финляндии:

«Лукко» (Раума);

ХИФК (Хельсинки);

ТПС (Турку);

«Таппара» (Тампере).

Три от Чехии:

«Оцеларжи» (Тршинец);

«Спарта» (Прага);

«Млада-Болеслав».

Две от Австрии:

«Клагенфурт»;

«Ред Булл» (Зальцбург).

Две от Дании:

«Сеннерйюск» (Войенс) – действующий обладатель Континентального Кубка;

«Сайер Кэпитал» (Рунгстед).

По одной от семи стран:

«Больцано» (Италия);

«Юность» (Белоруссия);

«Руан Драгонс» (Франция);

«Фриск Аскер» (Норвегия);

ГКС «Ястшембе-Здруй» (Польша);

«Кардифф Девилз» (Великобритания);

«Донбасс» (Украина).

На первом этапе 32 клуба в восьми группах сыграют в два круга (по три матча дома и на выезде) с 26 августа по 13 октября.

По две лучшие команды от каждой группы выходят в плей-офф, где на всех раундах до финала сыграют по матчу дома и на выезде.

Первый раунд – 16-24 ноября.

Второй раунд – 7-14 декабря.

Третий раунд – 4-12 января.

Финал – 1 марта.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Реал", "Барселону" и "Ювентус" исключат из еврокубков на 2 годаНазвана дата презентации нового мощного и просторного кроссовера Haval JolionКирилл Капризов эффектно выиграл первую драку в НХЛЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х буквВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузи
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Уравнение с четырьмя известными. Кто в сборной России на ЧМ-2021 заменит Шипачева
«Плеймейкер» разобрался в том, как национальная команда справится с потерей из-за травмы своего капитана Вадима Шипачева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика