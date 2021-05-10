А Мамин где? Объявлен состав сборной России на Чешские хоккейные игры

К тому же в Прагу прилетят несколько энхаэловцев, которые сыграют 15 мая против хозяев турнира. Фамилии этих игроков ФХР не называет по этическим соображениям – пока их клубы не закончили регулярный чемпионат. Другая группа из-за океана (им гарантированы места в заявке на ЧМ) прибудет прямо в Ригу.

Как заявил президент ФХР Владислав Третьяк, эту самую заявку расширили с 25 до 28 игроков, включая трех вратарей.

Итак, в глаза бросается отсутствие в списке форварда ЦСКА Максима Мамина, участника ЧМ-2018 в Копенгагене. Тот турнир он завершил досрочно из-за травмы ключицы. В чем причина? Травма, которую он получил во втором матче финальной серии с «Авангардом» и пропустил игру №3, или другое? Ответа ФХР не дала.

На Кубке Первого канала-2020 Мамин выходил на лед в тройке с Павлом Карнауховым и Дмитрием Воронковым - это было образцовое силовое звено. Константина Окулова и Максима Шалунова на московский турнир не пригласили. Теперь они в обойме. Вряд ли в преддверии ЧМ тренеры разобьют эту связку. Но вот кто заменит Мамина – вопрос. Моторный и нацеленный на бросок, но не склонный к комбинационной игре Слепышев? Или гренадер Воронков, способный не только воевать на пятачке, но и совершать набеги на ворота с правого фланга? Наверное, наличествуют и другие варианты.

Воронков, к слову, универсал: его можно задействовать и в центре. Например, в тройке с его одноклубником Ильей Сафоновым и Карнауховым. Этой «химии» великанов есть альтернатива – сыгранное в Питере сдерживающее звено Евгений Тимкин – Владислав Каменев – Артем Швец-Роговой, успешно сыгравшее против ЦСКА в плей-офф.

Вряд ли свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина Сергея Толчинского и Дениса Зернова приглашали для кучи - штаб сборной, который пополнил тренер Константин Шафранов, рассчитывает на этих быстрых и результативных форвардов. Их уже бывший одноклубник по «Авангарду», отвечавший в омском клубе за спецбригады большинства, лучше других знает, как использовать Толчинского и Зернова. К слову, второго из них Боб Хартли выпускал в меньшинстве. К этой связке (в Балашихе, правда, они выходят в разных звеньях) можно поставить Эмиля Галимова или Василия Подколзина.

В центре с Бурдасовым и Кузьменко поставим фактурного Павла Красковского, сохранив питерскую связку Иван Морозов – Кирилл Марченко.

В обороне микроскопические шансы поехать в Ригу у Кирилла Кирсанова, Дмитрия Юдина, Григория Дронова и Даниила Пыленкова. За ними будущее. А настоящее - за олимпиоником и капитаном команды на ЧХИ Егором Яковлевым, другим олимпийским чемпионом Алексеем Марченко, Рушаном Рафиковым. Заслужил шанс побороться за путевку в Ригу Михаил Науменков, особенно при дефиците защитников-разрушителей.

Основным вратарем на ЧМ станет энхаэловец. Вряд ли ошибемся, если скажем, что из «Рейнджерс». За остальные две вакансии поборются Александр Самонов, Иван Федоров и его тезка Бочаров. Самонова задергали в серии плей-офф с ЦСКА, он неудачно сыграл в Еврочелленже с белорусами и швейцарцами, но за него клубная принадлежность. Бочаров засушил «сухарь» в повторном матче против сборной Белоруссии, Федотов получил лестные оценки (несмотря на «бабочку») в проигранной встрече 0:1 в Биле.

Наконец, о тренерской бригаде. Брагину будут помогать его ассистент в СКА Александр Титов, возглавлявший сборную U18 на ЮЧМ в США Альберт Лещев и уже упомянутый Шафранов. Но куда подевался Алексей Жамнов? Может, вернулся к скаутской работе?

Лещев работал на Кубке Первого канала, отвечая за нападающих.

P.S. Прямо из Праги сборная России отправится в Ригу на чемпионат мира.

Календарь сборной России на Чешских играх

12 мая, среда

17.00* РОССИЯ – Швеция, «Матч ТВ»

13 мая, четверг

17.00 РОССИЯ – Финляндия, «Матч ТВ»

15 мая, суббота

16.00 РОССИЯ – Чехия, «Матч ТВ»

*Время московское.