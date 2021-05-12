Сам или Адам? Чешские игры открываются матчем Россия – Швеция

Как известно, «Тре Крунур» – соперники нашей сборной по группе. Их матч в Риге запланирован на 31 мая (20.15 мск).
Не секрет, десант из НХЛ ожидается точечный – в Прагу прилетят российские «жакеты»-олимпионики Михаил Григоренко и Владислав Гавриков, а также защитник «Шаркс» Николай Кныжов. Их планируется проверить в заключительном матче турнира против сборной Чехии, если, конечно, физическое состояние позволит.
Сегодня же внимательно следим за голкипером Александром Самоновым. Появление с первых минут в наших воротах Ивана Федотова или его тезки Бочарова маловероятно. Хочется, чтобы в противоположной рамке сыграл Адам Рейдеборн, покинувший Казань. Это будет дуэль запасных вратарей из топ-клубов КХЛ – СКА и «Ак Барса». Шведы, кстати, приглашали и основных – Магнуса Хелльберга из Санкт-Петербурга, а также Ларса Юханссона из ЦСКА, но те отказались. Сведущие в скандинавском хоккее утверждают, что Адам как минимум их не слабее. А российские эксперты даже юного Ярослава Аскарова ставили выше Хелльберга, не говоря уже о Самонове. Но в плей-офф штаб СКА сделал ставку на габаритного шведа.
Состав «Тре Крунур» в Праге не изобилует представителями КХЛ – это защитники Класс Дальбек из ЦСКА, Лоуренс Пилут из «Трактора», ушедший из «Магнитки» Филип Хольм, покинувший «шутов» Виктор Лёв, а также сменивший «Йокерит» на «Шеллефтео» Йонатан Пудас, нападающие Оскар Линдберг из московского «Динамо», новичок «Сибири» Антон Ведин, а также пока не продливший контракт с московскими армейцами Марио Кемпе и покинувший «Магнитку» Денис Расмуссен.
«Тре Крунур» даже не делают секрета из сочетаний игроков в звеньях: Пилут – Пудас, Халландер – Расмуссен – Кемпе; Селльгрен – Лундквист, Линдберг – Линдхольм – Фриберг; Дальбек – Лев, Ларссон – Юнг – Ведин; Хольм – Нюгрен, Фрёден – Вингерли – Берггрен; Юханссон – Бекстрём, Сильвегорд – Олофссон – Эклунд.
Аналогичной информации о российской сборной к утру среды получить не удалось. Остается гадать, кто заменит травмированного Максима Мамина в тройке с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым. Нужен боевичок, способный не только копать на пятачке, но и таранить оборону по флангу. Подходит для этой роли их одноклубник Анион Слепышев?
Приезд защитников-разрушителей Гаврикова, Никиты Задорова и Кныжова снижают шансы сыграть в Риге Михаила Науменкова, Динара Хафизуллина, Григория Дронова, Рушана Рафикова, Дмитрия Юдина…
Впрочем, все это гадания на кофейной гуще. Сегодня смотрим стартовый матч Чешских игр и оцениваем кандидатов на поездку в Ригу. Турнирный расклад на втором плане – сборная России досрочно стала победителем Евротура-2020/21.
Календарь сборной России на Чешских играх
12 мая, среда
17.00* РОССИЯ – Швеция «Матч ТВ»
13 мая, четверг
17.00 РОССИЯ – Финляндия «Матч ТВ»
15 мая, суббота
16.00 РОССИЯ – Чехия «Матч ТВ»
*Время московское.