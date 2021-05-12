Чемпионат ковидной эпохи. Мировое первенство по хоккею стартует уже на следующей неделе

Встретиться с представителями директората чемпионата в эти дни не так просто – выходных у них нет. Ждали и готовились, по сути, к одному турниру – с одной ареной для игр на 8 команд и с одним тренировочным катком, а вышло, что участвовать будет сразу 16 сборных (после того, как мировое сообщество наказало Белоруссию), и значит всего – и арен, и тренировочных катков – нужно в два раза больше.

При этом режим ЧС пал в Латвии только в апреле, а большая часть ковидных ограничений так и не снята. Не все ограничения понятны и логичны для наших соотечественников: в магазины и торговые центры на улицах стоят длинные очереди (правда, с соблюдением всех правил социальной дистанции). Войти без тележки нельзя - по ним считают число людей в магазине. Охранник не перчатки на тебе проверяет, а дезинфицирует каждую тележку. Рестораны работали по 6 мая только на вынос - с 7 мая разрешены по несколько столов на уличных террасах. Забронировать столик в модных местах нельзя уже на несколько дней вперед. Разумеется, к чемпионату это мало отношения имеет - он пройдет без зрителей. «СовСпорт» смог договориться о Виталии Славине на трибунах - и это уже хорошо.

На прошлой неделе официально в эксплуатацию были сданы две арены чемпионата - многофункциональный холл “Арена Рига” и Олимпийский спортивный центр. Если первый принимает хоккей уже 15 лет (он был построен к прошлому рижскому чемпионату мира – в 2006 году), то второй пришлось серьезно переоборудовать в ледовую площадку.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) уже заявила, что у нее нет сомнений: чемпионат пройдет на высоком уровне.

Матчи состоятся без зрителей. Но в середине мая будет принято окончательное решение о возможностях открыть безопасную фан-зону, где скопление болельщиков будет неким образом «контролироваться».