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Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Ротор-мол. 4 УОР №5 1
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Строгино-мол. 3 Ахмат-мол. 1 П1 1.04 Х 11.0 П2 21.0
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Рубин-мол. 2 Спартак-мол. 2 П1 6.00 Х 2.45 П2 1.87
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм ЦСКА-мол. 1 Сочи-мол. 0 П1 1.05 Х 11.0 П2 18.0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.67 Х 4.50 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.30 Х 4.50 П2 1.90
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.44 Х 4.10 П2 7.30
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.47 Х 4.70 П2 6.90
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.96 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
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Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
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Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.60
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Чемпионат ковидной эпохи. Мировое первенство по хоккею стартует уже на следующей неделе
12 мая 13:02
автор: Николай Яременко

Чемпионат ковидной эпохи. Мировое первенство по хоккею стартует уже на следующей неделе

Корреспондент «Советского спорта» передает из Риги.

Встретиться с представителями директората чемпионата в эти дни не так просто – выходных у них нет. Ждали и готовились, по сути, к одному турниру – с одной ареной для игр на 8 команд и с одним тренировочным катком, а вышло, что участвовать будет сразу 16 сборных (после того, как мировое сообщество наказало Белоруссию), и значит всего – и арен, и тренировочных катков – нужно в два раза больше.

При этом режим ЧС пал в Латвии только в апреле, а большая часть ковидных ограничений так и не снята. Не все ограничения понятны и логичны для наших соотечественников: в магазины и торговые центры на улицах стоят длинные очереди (правда, с соблюдением всех правил социальной дистанции). Войти без тележки нельзя - по ним считают число людей в магазине. Охранник не перчатки на тебе проверяет, а дезинфицирует каждую тележку. Рестораны работали по 6 мая только на вынос - с 7 мая разрешены по несколько столов на уличных террасах. Забронировать столик в модных местах нельзя уже на несколько дней вперед. Разумеется, к чемпионату это мало отношения имеет - он пройдет без зрителей. «СовСпорт» смог договориться о Виталии Славине на трибунах - и это уже хорошо.

На прошлой неделе официально в эксплуатацию были сданы две арены чемпионата - многофункциональный холл “Арена Рига” и Олимпийский спортивный центр. Если первый принимает хоккей уже 15 лет (он был построен к прошлому рижскому чемпионату мира – в 2006 году), то второй пришлось серьезно переоборудовать в ледовую площадку.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) уже заявила, что у нее нет сомнений: чемпионат пройдет на высоком уровне.

Матчи состоятся без зрителей. Но в середине мая будет принято окончательное решение о возможностях открыть безопасную фан-зону, где скопление болельщиков будет неким образом «контролироваться».

Напомним, что сам чемпионат мира по хоккею пройдет в одном из самых красивых городов Европы – в Риге - с 21 мая по 6 июня.

Из нерешенных вопросов – только состояние ледового холла стадиона «Даугава», который должен стать тренировочной площадкой. Его сдача сильно задерживается, так как не удалось получить все необходимые согласования. До вчерашнего дня не были получены заключения всех ответственных служб. Но и этот вопрос будет решен.

источник: «Советский спорт»
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