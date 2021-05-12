Приедут Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб – порядок в тылу наведут

Сегодняшней викторией Валерий Брагин здорово поднял настроение. Теперь я готов поверить, что в Биле сборная находилась еще под нагрузками, а потому и не сумела дважды совладать в Еврочеллендже со швейцарцами. Команда на пражском льду побежала. Физически наши ребята выглядели очень убедительно.

Здесь даже неважно, что Тре Крунур выступала без игроков двух сильнейших клубов - «Векше» и «Регле», которые только 10 мая в пятом матче финальной серии выявили чемпиона Швеции. Кто бы ни был на той стороне, смотрим прежде всего на своих. А россияне на сей раз вели игру. Похоже, они полностью перезагрузились. Все беды/победы КХЛ/Кубка Гагарина забыты. Все внимание мировому первенству. Свежесть и ясность в головах сразу вылились в бодрость и сочность маневров на площадке.

Когда это Каменев дублем баловал, кто-нибудь помнит? За весь плей-офф-2021 у экс-капитана молодежной сборной в СКА всего одна шайба, а в регулярке – 5. Но дуплет был – 22 ноября прошлого года в ворота «Амура». Другой наш сегодняшний герой, куда более именитый Бурдасов в минувшем Кубке Гагарина тоже особой результативностью не отличался – лишь два гола в 15 матчах, причем в последних семи – зеро. Но зато победитель МЧМ-2011 в регулярке аж четыре дубля настрелял. Так что ему не привыкать, а за Каменева радостно.

Я же говорю: кахаэловцы перенастроились. Начали, можно сказать, новую жизнь. Это касается и большинства. Две реализации разными звеньями с завершающим броском в касание – явно домашние заготовки от тренера-новичка сборной Константина Шафранова. Если он научил «ястребов» щелкать лишнего как орешки, чем выходцы из СКА и ЦСКА хуже?

Вот еще бы кто-то из «Авангарда» объяснил нашим защитникам, как блокировать шайбу. В нынешнем хоккее этот элемент становится краеугольным. Из-за тотальной необученности простейшему приему российские мальчишки бездарно, своими руками отдали финал ЮЧМ-2021: запустили четыре абсолютно одинаковые бабочки – после прямых незамысловатых бросков канадцев с дальней дистанции. Выкинь резко вперед клюшку либо подкати коньками под шайбу – и момент исчерпан. Но что делал Марченко, когда Пудас с середины нашей зоны спокойно расстреливал Самонова в четвертый раз? А ничего! Даже не попытался накрыть бросок форварда. Ну как же так, Алексей?! Разве в «Детройте» не учили, как нейтрализовать нападающего в подобных элементарных моментах?