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Испания - Примера 1-й тайм, 28' Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Испания - Примера 1-й тайм, 29' Сельта 1 Хетафе 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 5.70
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Приедут Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб – порядок в тылу наведут
12 мая 21:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Приедут Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб – порядок в тылу наведут

Сезон из-за пандемии необычный, а Евротур и вовсе уникальный. Какой состав Россия не выставляет, всех разрывает: теперь шведам досталось – 6:4. Вот бы и на ЧМ-2021 в Риге 10 побед кряду выбить!

Сегодняшней викторией Валерий Брагин здорово поднял настроение. Теперь я готов поверить, что в Биле сборная находилась еще под нагрузками, а потому и не сумела дважды совладать в Еврочеллендже со швейцарцами. Команда на пражском льду побежала. Физически наши ребята выглядели очень убедительно.

Здесь даже неважно, что Тре Крунур выступала без игроков двух сильнейших клубов - «Векше» и «Регле», которые только 10 мая в пятом матче финальной серии выявили чемпиона Швеции. Кто бы ни был на той стороне, смотрим прежде всего на своих. А россияне на сей раз вели игру. Похоже, они полностью перезагрузились. Все беды/победы КХЛ/Кубка Гагарина забыты. Все внимание мировому первенству. Свежесть и ясность в головах сразу вылились в бодрость и сочность маневров на площадке.

Когда это Каменев дублем баловал, кто-нибудь помнит? За весь плей-офф-2021 у экс-капитана молодежной сборной в СКА всего одна шайба, а в регулярке – 5. Но дуплет был – 22 ноября прошлого года в ворота «Амура». Другой наш сегодняшний герой, куда более именитый Бурдасов в минувшем Кубке Гагарина тоже особой результативностью не отличался – лишь два гола в 15 матчах, причем в последних семи – зеро. Но зато победитель МЧМ-2011 в регулярке аж четыре дубля настрелял. Так что ему не привыкать, а за Каменева радостно.

Я же говорю: кахаэловцы перенастроились. Начали, можно сказать, новую жизнь. Это касается и большинства. Две реализации разными звеньями с завершающим броском в касание – явно домашние заготовки от тренера-новичка сборной Константина Шафранова. Если он научил «ястребов» щелкать лишнего как орешки, чем выходцы из СКА и ЦСКА хуже?

Вот еще бы кто-то из «Авангарда» объяснил нашим защитникам, как блокировать шайбу. В нынешнем хоккее этот элемент становится краеугольным. Из-за тотальной необученности простейшему приему российские мальчишки бездарно, своими руками отдали финал ЮЧМ-2021: запустили четыре абсолютно одинаковые бабочки – после прямых незамысловатых бросков канадцев с дальней дистанции. Выкинь резко вперед клюшку либо подкати коньками под шайбу – и момент исчерпан. Но что делал Марченко, когда Пудас с середины нашей зоны спокойно расстреливал Самонова в четвертый раз? А ничего! Даже не попытался накрыть бросок форварда. Ну как же так, Алексей?! Разве в «Детройте» не учили, как нейтрализовать нападающего в подобных элементарных моментах?

Впрочем, за оборону я особо не беспокоюсь. Она у нас будет, как ожидается, не просто сильнейшей в Риге среди всех участников, но, возможно, окажется вообще самой надежной в ХХI веке у сборной России. Выросло новое поколение современных защитников. Конечно, будет недоставать Сергачева. Но согласившийся этим вечером приехать в Латвию Проворов заберет под полчаса игрового времени, закроет большинство и меньшинство. Гавриков – король блоков. Задоров зачистит пятак и организует силовую составляющую. Универсальный Зуб их достойно поддержит во всех проявлениях. Нынешний капитан сборной Яковлев и Ожиганов тоже имеют опыт НХЛ. Ждем решения Зайцева из «Оттавы».

Главное, чтобы тыловики больше помогали вратарям. Хотя бы не допускали добиваний и подправлений. У Самонова после матча со шведами к партнерам есть вполне обоснованные претензии.

Как, к примеру, скандинавы открыли счет? Ожиганов почти минуту метался по площадке без клюшки, но никто из нападающих ему не отдал свою. А тут еще его напарник Дронов зачем-то уехал прессовать оппонента к синей линии. Двум шведам никто не мешал с пятака переправить шайбу в сетку.

Ожиганов вскоре реабилитировался: сравнял счет после эффектного индивидуального прохода. Но затем напарили Яковлев с Науменковым. Первый проспал диагональ, неправильно сыграв позиционно. Второй преждевременно плюхнулся на лед и выключил себя из игры.

До ЧМ-2021 еще две репетиции – завтра с финнами и в субботу с чехами. Причем с хозяевами этапа схлестнемся уже с обоюдным участием энхаэловцев. Будем наблюдать. Расти есть куда. Но и солидный потенциал уже заявлен.

источник: «Советский спорт»
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