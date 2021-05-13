Покажите Кузьменко и молодежную тройку. Сегодня в Праге встречаются сборные России и Финляндии

Кто-то априори считал атаку едва ли не слабейшей линией в нашей команде. Как же тогда быть с шестью заброшенными шайбами шведам с их вратарем Адамом Рейдеборном? Дважды отличились спецбригады большинства. По дублю сделали Антон Бурдасов и Владислав Каменев, чего от него мало кто ожидал.

Антон Слепышев добавил энергии звену Максима Шалунова, заменив в нем выбывшего из-за травмы другого Максима – Мамина.

Заиграла яркими красками вторая тройка Бурдасов – Павел Красковский – Василий Подколзин после перевода в нее Дмитрия Воронкова на позицию центрфорварда. Ярославский железнодорожник в первом периоде схватил удаление, потом загубил верный момент, с метра не попав по шайбе, которую ему выложил Слепышев, и по делу был заменен.

Казанский гулливер, сломавший в плей-офф челюсть, вышел в пластиковой маске. Даже босс «Ак Барса» Рафик Якубов сомневался в его боеспособности после этой жуткой травмы – мол, форвард не успеет восполнить запас энергии. Но Воронков показал и силу, и движение. После одного из столкновений за воротами шведов наш тренер Валерий Брагин успокаивал Дмитрия на давке: «Играй, играй, а рукам волю не давай».

При обилии голов озадачили же четыре пропущенные шайбы. При этом вратарь Александр Самонов сыграл на твердую четверку. Хотя результативный кистевой бросок с приличного расстояния защитника Йонатана Пудаса, вернувшего «Тре Крунур» в игру, на совести голкипера – тот потерял ворота и попался на противоходе.

Коллега Славин во вчерашней заметке обратил внимание на детские ошибки защитников – Науменкова, Яковлева, Ожиганова… Вся надежда на пятерку оборонцев из НХЛ во главе с одним из элитных защитников лиги Иваном Проворовым.

Во вчерашний состав по разным причинам не попали питерцы Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Кирилл Марченко, московский армеец Павел Карнаухов, а также свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина и MVP плей-офф Сергей Толчинский. У одних повреждения и болезни, другие - по решению штаба.

Хочется все-таки посмотреть на технаря Кузьменко, который за сборную играет лучше, чем за клуб, и, конечно, на молодежное звено СКА Подколзин – Морозов – Марченко. Зря что ли этой линии выдавались щедрые авансы? Однако не факт, что молодых форвардов мы увидим в этом сочетании. Меньше шансов на путевку в Ригу у праворукого нападающего Марченко. За ним техника, хлесткий бросок, но нет стабильности. Морозов при дефиците центрфорвардов должен поехать на ЧМ. В Подколзине сомнений почти не осталось.

Об усилении атаки из-за океана олимпиониками Михаилом Григоренко и Александром Барабановым мы еще успеем поговорить. Для начала хотя бы одному из них неплохо бы добраться до Праги и выйти на лед. Возможно, это случится в субботнем матче против чехов. К слову, хозяева турнира с вратарем Романом Виллом сумели сдержать напор финнов и победить 2:1. Сегодня европейские канадцы постараются сыграть в атаке продуктивнее, чем накануне и повысить качество завершающих бросков.

Отсюда еще один актуальный вопрос – кому из российских вратарей доведется почувствовать на себе мощь финской атаки? Думается, пост номер один займет кто-то из дублеров Самонова. Можно предположить, что Иван Бочаров. Все-таки опыта в сборной у него чуть больше, чем у Ивана Федотова.

СТАТИСТИКА

Россия – Швеция – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

Голы у наших: Ожиганов, Бурдасов (2), Каменев (2), Э.Галимов. Вратарь у россиян: Самонов. Броски: 20 (7+9+4) – 21 (6+7+8). Штраф: 10-14

Чехия – Финляндия – 2:1

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

13 мая, четверг

17.00 РОССИЯ – Финляндия «Матч ТВ»

15 мая, суббота

16.00 РОССИЯ – Чехия «Матч ТВ»

*Время московское.