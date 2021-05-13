Такой хоккей нам не нужен! Насмотрелись в плей-офф ЧМ/ОИ в Братиславе, Москве, Турине, Сочи…

Что было вчера со шведами, которым россияне легко накидали шесть голешников? Случайность? Мираж? Тре Крунур, как сейчас модно оправдывать наши поражения, еще не вышли из-под нагрузок? Не знаю. Сегодня весь возникший было оптимизм перед пандемийным ЧМ-2021 брагинцы пустили под нож. 1:4. Без вариантов. Хотя последние четыре с половиной минуты играли в шесть полевых. Но только еще одну в пустые ворота проглотили.

Неладное я почуял еще в первом периоде. Прямо на наших глазах менее чем за сутки произошла реинкарнация Биля, где в двух матчах Еврочелленджа со вторым составом Швейцарии мы сподобились на один-единственный гол. Накануне со шведами дышали полной грудью, бежали, забивали, радовались жизни. А тут опять вместо Красной машины на лед выполз выкраденный из музея «Лорен-Дитрих» начала прошлого века, он же - «Антилопа-Гну» Адама Козлевича. Но еще Максим Горький устами Сатина зафиксировал: в карете прошлого никуда не уедешь.

Не надоело наступать на грабли? Тренеры меняются – Тихонов, Крикунов, Быков, Билялетдинов, Знарок, Воробьев, а мы регулярно летим финнам в медальных или околомедальных раундах чемпионатов мира и Олимпиад.

Ну да, на сей раз была всего лишь по сути выставочная встреча Евротура, победу в котором мы давно себе обеспечили. Но важен сценарий, течение матча и его суть. А они в постсоветскую эпоху, начиная с Игр-1994 в Лиллехаммере, категорически неизменны. Все равно – первыми забивают северяне или нет, но стоит им повести в счете, как мгновенно сворачиваются в компактную оборону, перед которой мы в любом составе бессильны. Даже дрим тим против ноунеймов, как произошло два года назад в Братиславе в полуфинале ЧМ.

Конечно, далеко не всегда финны в плей-офф выкидывают нас на обочину. Но чтобы побеждать их в ключевых стыках, априори необходима полная мобилизация и дружная коллективная работа абсолютно всех. Сегодня нечто похожее на это я увидел только в первые восемь минут третьего периода, после того как Валерий Брагин перешел на три звена. Именно тогда мы прочно захватили инициативу, а Шалунов восстановил равновесие. Однако стоило нам добиться первого большинства, как настроение тотального безразличия Биля тут же вернулось. Как и накануне со шведами, быстренько в течение 32 секунд сами себе привезли две шайбы, да еще и Бочаров не выручил – и игра сделана!