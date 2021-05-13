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Италия - Серия А 1-й тайм, 27' Кротоне 1 Верона 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.80
Италия - Серия А 2-я четверть Бриндизи 28 Триест 18
Италия - Серия B 1-й тайм, 13' Венеция 0 Кьево 1 П1 5.00 Х 3.80 П2 1.70
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 7.50 Х 5.60 П2 1.38
Такой хоккей нам не нужен! Насмотрелись в плей-офф ЧМ/ОИ в Братиславе, Москве, Турине, Сочи…
13 мая 20:56
автор: Виталий Славин
автор фото: КХЛ

Такой хоккей нам не нужен! Насмотрелись в плей-офф ЧМ/ОИ в Братиславе, Москве, Турине, Сочи…

Ну кто мог остановить победную серию Красной машины в Евротуре? Конечно, финны: вместо 11-й виктории схлопотали 1:4. Не умеем мы играть против Суоми. На любом уровне и в любом составе.

Что было вчера со шведами, которым россияне легко накидали шесть голешников? Случайность? Мираж? Тре Крунур, как сейчас модно оправдывать наши поражения, еще не вышли из-под нагрузок? Не знаю. Сегодня весь возникший было оптимизм перед пандемийным ЧМ-2021 брагинцы пустили под нож. 1:4. Без вариантов. Хотя последние четыре с половиной минуты играли в шесть полевых. Но только еще одну в пустые ворота проглотили.

Неладное я почуял еще в первом периоде. Прямо на наших глазах менее чем за сутки произошла реинкарнация Биля, где в двух матчах Еврочелленджа со вторым составом Швейцарии мы сподобились на один-единственный гол. Накануне со шведами дышали полной грудью, бежали, забивали, радовались жизни. А тут опять вместо Красной машины на лед выполз выкраденный из музея «Лорен-Дитрих» начала прошлого века, он же - «Антилопа-Гну» Адама Козлевича. Но еще Максим Горький устами Сатина зафиксировал: в карете прошлого никуда не уедешь.

Не надоело наступать на грабли? Тренеры меняются – Тихонов, Крикунов, Быков, Билялетдинов, Знарок, Воробьев, а мы регулярно летим финнам в медальных или околомедальных раундах чемпионатов мира и Олимпиад.

Ну да, на сей раз была всего лишь по сути выставочная встреча Евротура, победу в котором мы давно себе обеспечили. Но важен сценарий, течение матча и его суть. А они в постсоветскую эпоху, начиная с Игр-1994 в Лиллехаммере, категорически неизменны. Все равно – первыми забивают северяне или нет, но стоит им повести в счете, как мгновенно сворачиваются в компактную оборону, перед которой мы в любом составе бессильны. Даже дрим тим против ноунеймов, как произошло два года назад в Братиславе в полуфинале ЧМ.

Конечно, далеко не всегда финны в плей-офф выкидывают нас на обочину. Но чтобы побеждать их в ключевых стыках, априори необходима полная мобилизация и дружная коллективная работа абсолютно всех. Сегодня нечто похожее на это я увидел только в первые восемь минут третьего периода, после того как Валерий Брагин перешел на три звена. Именно тогда мы прочно захватили инициативу, а Шалунов восстановил равновесие. Однако стоило нам добиться первого большинства, как настроение тотального безразличия Биля тут же вернулось. Как и накануне со шведами, быстренько в течение 32 секунд сами себе привезли две шайбы, да еще и Бочаров не выручил – и игра сделана!

Подозреваю, негативно на сборную повлияла опубликованная вчера поздно вечером секретная информация от ФХР. А именно – полный список игроков НХЛ, которые выступят за Россию на ЧМ-2021 в Риге. Если оборона будет почти полностью энхаэловская - Проворов, Гавриков, Задоров, Нестеров, Зуб, то атаку из-за океана пополнит лишь пара олимпиоников – Григоренко и Барабанов. Между тем заявка на нынешний ЧМ, который пройдет в пузыре, расширена до 28 игроков – минимум 15 нападающих в нее войдут точно. Вот в отсутствие конкуренции и расслабились форварды ЦСКА, СКА и далее по списку, которым теперь место в составе на ЧМ-2021 вроде как гарантировано.

Хочется надеяться, эта звонкая оплеуха возвратит всех кахаэловцев в реальность. А она такова, как это ни банально звучит: играя в полконька, даже Великобританию на чемпионате мира не одолеешь. С чемпионами Олимпиады-1936 мы, кстати, сразимся 22 мая.

источник: «Советский спорт»
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