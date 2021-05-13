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С пузырями и песнями. Рига готовится к старту ЧМХ
13 мая 22:41
автор: Николай Яременко

С пузырями и песнями. Рига готовится к старту ЧМХ

Мы уже рассказывали на этой неделе, как Латвия ударными темпами готовится к чемпионату мира по хоккею. На днях были приняты в эксплуатацию все объекты, где будут тренироваться и играть хоккеисты. Николай Яременко передает из Риги о свежих новостях.

Несколько дней назад была представлена официальная песня турнира. Организаторы доверили написание песни латвийской группе Astro'n'out.

– Это трек о победах. И каждый в мировом хоккейном сообществе сможет присоединиться к месседжу этой песни. Ведь многие в ежедневном режиме бросают вызов себе, стремятся к новым личным достижениям, – сказала солистка группы Мара Упмане-Холштейн.

В съемках клипа для потенциального хита участвовали не актеры, а обычные люди из латвийских семей, которые неровно дышат к хоккею. Они символизируют идею гимна: за всеми победами стоит долгий самоотверженный труд и поддержка семьи.

Команды прибудут в Ригу в воскресенье, 16 мая, после чего проведут время в самоизоляции до 21 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила протокол безопасности для участвующих в чемпионате мира команд и судей. В «красном пузыре» будет находиться весь персонал команд, включая игроков и тренеров, а также судьи, все они будут регулярно тестироваться на коронавирус. Участники чемпионата мира по время первенства будут жить в гостинице Radisson Blu Latvija, судьи – в AC Hotel by Marriott Riga.

Легендарная 30-этажная гостиница, отраженная в фильмах и детективных романах. Известна своими ресторанами и кафе с панорамными видами на центр города. С недавних пор – еще и фейковой историей про Артемия Панарина.

Кроме того, оргкомитет рассматривает отдельные ограничения для прессы (»синий пузырь»), а также для сотрудников и представителей IIHF и компаний-партнеров турнира (»зеленый пузырь»).

Национальное латышское блюдо – скландрауши, запеченные корзиночки с морковью – в эти дни очень напоминает разукрашенные хоккейные шайбы.

источник: «Советский спорт»
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