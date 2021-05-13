С пузырями и песнями. Рига готовится к старту ЧМХ

Несколько дней назад была представлена официальная песня турнира. Организаторы доверили написание песни латвийской группе Astro'n'out.

– Это трек о победах. И каждый в мировом хоккейном сообществе сможет присоединиться к месседжу этой песни. Ведь многие в ежедневном режиме бросают вызов себе, стремятся к новым личным достижениям, – сказала солистка группы Мара Упмане-Холштейн.

В съемках клипа для потенциального хита участвовали не актеры, а обычные люди из латвийских семей, которые неровно дышат к хоккею. Они символизируют идею гимна: за всеми победами стоит долгий самоотверженный труд и поддержка семьи.

Команды прибудут в Ригу в воскресенье, 16 мая, после чего проведут время в самоизоляции до 21 мая.