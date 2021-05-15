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Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 5.20 Х 3.00 П2 1.82
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.18 Х 3.80 П2 3.20
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Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
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Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 2.03 Х 3.50 П2 3.60
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
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НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.45 П2 1.52
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НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.22 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.00 П2 1.22
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.95 П2 1.80
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Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
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Знакомимся с нашим первым соперником на ЧМ-2021. Матч Россия – Чехия закрывает ЧХИ
15 мая 07:23
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Знакомимся с нашим первым соперником на ЧМ-2021. Матч Россия – Чехия закрывает ЧХИ

Сегодня в Праге состоится последняя репетиция перед стартующим 21 мая в Риге чемпионатом мира. В этот день сборная России встретится с чехами.

Поражение от финнов (1:4) положило конец рекордной в истории Евротура победной серии из десяти матчей сборной России. Если шведам наши наколотили шесть шайб (6:4), то во встрече с командой Суоми российская атака зачехлила клюшки. Нельзя не согласиться с коллегой Славиным, подметившим, что нападающие, узнав о минимальном точечном усилении сборной из-за океана (в лице Михаила Григоренко и Александра Барабанова) успокоились. Ведь в Ригу из Праги отправится почти полная обойма форвардов этой команды.

Скорее всего, в заявку на ЧМ включат 16 (!) нападающих. Кого тогда отцепят? Кандидатов мало: травмированные и больные Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, может быть, Андрей Кузьменко или Кирилл Марченко, Павел Красковский или Илья Сафонов. Впрочем, это лишь предположение.

Ситуация с защитниками – полярная. Пятерка неприкасаемых энхаэловцев (Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Никита Нестеров) сузила круг кандидатов из КХЛ. В формате заявки 28 (3+9+16) предстоит оставить только четверых оборонцев из КХЛ. Игорь Ожиганов, Егор Яковлев, Алексей Марченко – созидатели, Григорий Дронов и Рушан Рафиков – двусторонние защитники, Михаил Науменков и Дмитрий Юдин – разрушители. Увы, опытный универсал Динар Хафизуллин в матче со шведами получил травму и покинул Прагу. Штабу сборной придется поломать голову при распределении «путевок» в Ригу.

Ворота, по словам главного тренера Валерия Брагина, сегодня будет защищать Иван Федотов. Его опыт в сборной измеряется одним матчем - против Швейцарии в Биле, проигранном 0:1. Если у чехов последний рубеж доверят Роману Виллу, то мы станем свидетелями дуэли бывших одноклубников по челябинскому «Трактору». Почему бывших? Да потому что гренадер Федотов недавно стал московским армейцем.

Впрочем, все три голкипера, приехавших в Прагу, гарантированно поедут в Ригу. А чемпионат начнет, судя по всему, Александр Самонов. Как самый опытный из них. Впрочем, Федотов может изменить расклад, если сегодня повесит на ворота амбарный замок.

С еще большим интересом будем следить за форвардом Михаилом Григоренко, который уже прибыл в Прагу, с трибуны смотрел матч Россия – Финляндия и рвется на лед.

Сезон в «Коламбусе» у олимпионика вышел скомканным. Но два его победных гола на ЧМ-2019 из истории не вычеркнешь, как и заброшенную шайбу в матче за бронзу с теми же чехами. Штаб сборной верит в снайперские способности Григоренко. Остается найти для него оптимальную «химию». Варианты есть. Например, Григоренко (RW) – Шалунов – Слепышев/Окулов или Григоренко (RW) – Красковский – Воронков. На вчерашней тренировке Михаила определили в центр звена к двум Антонам - Слепышеву и Бурдасову. Давненько Григоренко не играл на позиции центрфорварда. Все-таки его игровое кредо – решала, а не плеймейкер. Черновая работа не для Михаила. Легенда Борис Михайлов недавно заявил, что Михаил козыри демонстрирует на чистом льду. Его конек, визитная карточка – убийственный бросок из правого круга вбрасывания. Тем же славится и Бурдасов. Не будет ли тесно двум большим «медведям» в одной «берлоге»?

СТАТИСТИКА

РОССИЯ – Швеция – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2). Голы у наших: Ожиганов, Бурдасов (2), Каменев (2), Э.Галимов. Вратарь у россиян: Самонов. Броски: 20 (7+9+4) – 21 (6+7+8). Штраф: 10-14

РОССИЯ – Финляндия – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). Гол у наших: Шалунов. Вратарь у россиян: Бочаров. Броски: 23 (7+5+11) – 23 (8+9+6). Штраф: 10-4

Чехия – Финляндия – 2:1

Чехия – Швеция – 3:2ОТ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

15 мая, суббота

12.00* Швеция - Финляндия

16.00 РОССИЯ – Чехия «Матч ТВ»

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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