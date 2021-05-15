Знакомимся с нашим первым соперником на ЧМ-2021. Матч Россия – Чехия закрывает ЧХИ

Поражение от финнов (1:4) положило конец рекордной в истории Евротура победной серии из десяти матчей сборной России. Если шведам наши наколотили шесть шайб (6:4), то во встрече с командой Суоми российская атака зачехлила клюшки. Нельзя не согласиться с коллегой Славиным, подметившим, что нападающие, узнав о минимальном точечном усилении сборной из-за океана (в лице Михаила Григоренко и Александра Барабанова) успокоились. Ведь в Ригу из Праги отправится почти полная обойма форвардов этой команды.

Скорее всего, в заявку на ЧМ включат 16 (!) нападающих. Кого тогда отцепят? Кандидатов мало: травмированные и больные Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, может быть, Андрей Кузьменко или Кирилл Марченко, Павел Красковский или Илья Сафонов. Впрочем, это лишь предположение.

Ситуация с защитниками – полярная. Пятерка неприкасаемых энхаэловцев (Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Никита Нестеров) сузила круг кандидатов из КХЛ. В формате заявки 28 (3+9+16) предстоит оставить только четверых оборонцев из КХЛ. Игорь Ожиганов, Егор Яковлев, Алексей Марченко – созидатели, Григорий Дронов и Рушан Рафиков – двусторонние защитники, Михаил Науменков и Дмитрий Юдин – разрушители. Увы, опытный универсал Динар Хафизуллин в матче со шведами получил травму и покинул Прагу. Штабу сборной придется поломать голову при распределении «путевок» в Ригу.

Ворота, по словам главного тренера Валерия Брагина, сегодня будет защищать Иван Федотов. Его опыт в сборной измеряется одним матчем - против Швейцарии в Биле, проигранном 0:1. Если у чехов последний рубеж доверят Роману Виллу, то мы станем свидетелями дуэли бывших одноклубников по челябинскому «Трактору». Почему бывших? Да потому что гренадер Федотов недавно стал московским армейцем.

Впрочем, все три голкипера, приехавших в Прагу, гарантированно поедут в Ригу. А чемпионат начнет, судя по всему, Александр Самонов. Как самый опытный из них. Впрочем, Федотов может изменить расклад, если сегодня повесит на ворота амбарный замок.