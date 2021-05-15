Малыч идет за четвертым Кубком Стэнли, Ови – за вторым, а Доллар Билл Кирилл – за первым

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 37' Шавиш 1 Лейшойнш 1
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.05
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 14.5 Х 7.10 П2 1.21
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 7.10
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.16 Х 3.70 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.60
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.90
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.34
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.16 П2 5.20
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.71 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.90 П2 1.18
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.47 Х 4.50 П2 6.90
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
Малыч идет за четвертым Кубком Стэнли, Ови – за вторым, а Доллар Билл Кирилл – за первым
15 мая 13:37
автор: Виталий Славин

Малыч идет за четвертым Кубком Стэнли, Ови – за вторым, а Доллар Билл Кирилл – за первым

Сегодня в 2:15 ночи по московскому времени в Вашингтоне стартует Кубок Стэнли-2021. Представляем три пары, которые первыми начинают поход за главным трофеем НХЛ.

ДИВИЗИОН ВОСТОК

ВАШИНГТОН (2) – БОСТОН (3)

Матчи в чемпионате: 4:3 OT, 3:5, 2:1 Б, 1:5, 2:4, 8:1, 3:6, 2:1

Даты: 16 (2:15 мск), 18 (2:30), 20 (1:30), 22 (1:30), 24*, 26*, 28* мая

*Если понадобится

За кем следить: Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов, Уилсон, Хара, Карлсон – Маршан, Бержерон, Пастрняк, Раск, Крейчи, Фредерик, Холл

Впервые с чемпионского сезона-2018 «Вашингтон» в стыке с «Бостоном» выглядит фаворитом. Разве что во вратарской позиции «столичные» уступают «мишкам». Но чтобы добраться до Ванечека/Самсонова, нужно еще пройти Карлсона и Диллона, Хару и Орлова, Шульца и Дженсена. Линия обороны у «Кэпиталз» выглядит очень внушительно.

Да и вообще, новый тренер Лавиолетт за регулярку сумел отлично сбалансировать состав. Слабых мест не видно. Три мощных звена. По силовой составляющей, пожалуй, вовсе равных в НХЛ нет. Правда, неизвестно, в каком состоянии сейчас Овечкин и Карлсон, пропустившие финиш чемпионата из-за травм, а также Кузнецов и Самсонов, повторно угодившие в антиковидный протокол.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-1

ПИТТСБУРГ (1) – АЙЛЕНДЕРС (4)

Матчи в чемпионате: 3:4, 4:3 Б, 4:1, 3:2, 4:3 ОТ, 0:2, 6:3, 2:1

Даты: 16 (19:00), 19 (2:30), 21 (2:00), 22 (22:00), 25*, 27*, 29* мая

За кем следить: Малкин, Кросби, Летанг, Джерри, Гюнцель, Картер, Блюгер – Варламов, Сорокин, Барзал, Нельсон, Мартин, Пажо, Комаров

Под конец регулярки в состав «Питтсбурга» наконец-то вернулся Джино и «пингвинов» сразу стало интересно смотреть. Конечно, очень хочется, чтобы уралец – первым из россиян в четвертый раз взял Кубок Стэнли. Но сделать это будет неимоверно сложно. Даже для начала пройти хотя бы «островитян», которым Кросби и Ко в позапрошлом сезоне проиграли на старте плей-офф 0-4.

С тех пор оборона «Айлендерс» только еще более укрепилась, а все прекрасно знают, благодаря какой линии выигрывают кубки. Да, у «Питтсбурга» вторая атака в минувшем чемпионате после «Колорадо» - 193 гола против 197. Однако ньюйоркцы пропустили на 28 шайб меньше «пернатых». Этот фактор, а также примерная дисциплина бойцов Троца все и решат.

НАШ ПРОГНОЗ: 2-4

ДИВИЗИОН ЗАПАД

ВЕГАС (2) – МИННЕСОТА (3)

Матчи в чемпионате: 5:4 ОТ, 5:1, 0:2, 3:4, 2:3 Б, 1:2, 5:6, 3:2 ОТ

Даты: 16 (22:00), 19 (5:00), 21 (4:30), 23 (3:00), 25*, 27*, 29* мая

За кем следить: Стоун, Флери, Ленер, Пачиоретти, Пьетранджело, Теодор, Ривз – Капризов, Фиала, Зуккарелло, Фолиньо, Дамба, Сутер, Паризе

Несмотря на преимущество в личных встречах в чемпионате, шансов у «Миннесоты» по большому счету нет. «Воины», несмотря на нежный возраст клуба, гораздо более опытны, отлично знают, как побеждать в кубковых битвах, отменно укомплектованы во всех линиях, а вратарский дуэт Флери/Ленер – один из сильнейших в НХЛ.

Прибытие в самый хоккейный штат США Капризова кардинально преобразило некогда самую скучную команду НХЛ. Но хватит ли усилий Кирилла и его верного норвежского оруженосца из «Магнитки» Зуккарелло, чтоб взять крепость «Вегаса»? Сомнительно. В любом случае поболеем за самого яркого новичка лиги от всей души!

НАШ ПРОГНОЗ: 4-3

источник: «Советский спорт»
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