Малыч идет за четвертым Кубком Стэнли, Ови – за вторым, а Доллар Билл Кирилл – за первым

Впервые с чемпионского сезона-2018 «Вашингтон» в стыке с «Бостоном» выглядит фаворитом. Разве что во вратарской позиции «столичные» уступают «мишкам». Но чтобы добраться до Ванечека/Самсонова, нужно еще пройти Карлсона и Диллона, Хару и Орлова, Шульца и Дженсена. Линия обороны у «Кэпиталз» выглядит очень внушительно.

Да и вообще, новый тренер Лавиолетт за регулярку сумел отлично сбалансировать состав. Слабых мест не видно. Три мощных звена. По силовой составляющей, пожалуй, вовсе равных в НХЛ нет. Правда, неизвестно, в каком состоянии сейчас Овечкин и Карлсон, пропустившие финиш чемпионата из-за травм, а также Кузнецов и Самсонов, повторно угодившие в антиковидный протокол.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-1

ПИТТСБУРГ (1) – АЙЛЕНДЕРС (4)

Матчи в чемпионате: 3:4, 4:3 Б, 4:1, 3:2, 4:3 ОТ, 0:2, 6:3, 2:1

Даты: 16 (19:00), 19 (2:30), 21 (2:00), 22 (22:00), 25*, 27*, 29* мая

За кем следить: Малкин, Кросби, Летанг, Джерри, Гюнцель, Картер, Блюгер – Варламов, Сорокин, Барзал, Нельсон, Мартин, Пажо, Комаров

Под конец регулярки в состав «Питтсбурга» наконец-то вернулся Джино и «пингвинов» сразу стало интересно смотреть. Конечно, очень хочется, чтобы уралец – первым из россиян в четвертый раз взял Кубок Стэнли. Но сделать это будет неимоверно сложно. Даже для начала пройти хотя бы «островитян», которым Кросби и Ко в позапрошлом сезоне проиграли на старте плей-офф 0-4.

С тех пор оборона «Айлендерс» только еще более укрепилась, а все прекрасно знают, благодаря какой линии выигрывают кубки. Да, у «Питтсбурга» вторая атака в минувшем чемпионате после «Колорадо» - 193 гола против 197. Однако ньюйоркцы пропустили на 28 шайб меньше «пернатых». Этот фактор, а также примерная дисциплина бойцов Троца все и решат.

НАШ ПРОГНОЗ: 2-4

ДИВИЗИОН ЗАПАД

ВЕГАС (2) – МИННЕСОТА (3)

Матчи в чемпионате: 5:4 ОТ, 5:1, 0:2, 3:4, 2:3 Б, 1:2, 5:6, 3:2 ОТ

Даты: 16 (22:00), 19 (5:00), 21 (4:30), 23 (3:00), 25*, 27*, 29* мая

За кем следить: Стоун, Флери, Ленер, Пачиоретти, Пьетранджело, Теодор, Ривз – Капризов, Фиала, Зуккарелло, Фолиньо, Дамба, Сутер, Паризе

Несмотря на преимущество в личных встречах в чемпионате, шансов у «Миннесоты» по большому счету нет. «Воины», несмотря на нежный возраст клуба, гораздо более опытны, отлично знают, как побеждать в кубковых битвах, отменно укомплектованы во всех линиях, а вратарский дуэт Флери/Ленер – один из сильнейших в НХЛ.

Прибытие в самый хоккейный штат США Капризова кардинально преобразило некогда самую скучную команду НХЛ. Но хватит ли усилий Кирилла и его верного норвежского оруженосца из «Магнитки» Зуккарелло, чтоб взять крепость «Вегаса»? Сомнительно. В любом случае поболеем за самого яркого новичка лиги от всей души!

НАШ ПРОГНОЗ: 4-3