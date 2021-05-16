Почему прокатили с ЧМ-2021 в Риге нашего капитана на чешском этапе Евротура

Кстати, лучший вратарь серебряного для России ЧМ-2002 Максим Соколов выстрелил из-за спины Егора Подомацкого, ездившего бэкапом в олимпийский Солт-Лейк-Сити-2002. В том составе Вячеслава Фетисова он был единственным неэнхаэловцем.

Есть слабая надежда на помощь из-за океана. После первого раунда Кубка Стэнли точно освободится наш супервратарь. Не стоит пояснять, в какой паре. Правда, не всякий согласиться мариноваться в рижском «пузыре». Но это другой вопрос.

Штаб Романа Ротенберга продолжает верить в Александра Самонова, блеснувшего на Кубке Первого канала-2020 и Шведских играх-2020. А выбирая между Бочаровым и Федотовым, отдал предпочтение не динамовцу, а габаритам новоиспеченного московского армейца.

Начнем с вратарей. Довольно нытья о том, что это самая проблемная линия сборной. Вот у футболистов после ухода Игоря Акинфеева с голкиперами полный аллес капут. Станислав Черчесов забанил гулливера Маринато Гилерме, снимающего весь верх и сделал ставку на динамовца Антона Шунина, лажающего едва ли не в каждом международном матче.

Пока в списке 27 игроков – два вратаря, 9 защитников, 15 нападающих. Остается по одной вакансии - голкипера и форварда, которых хотят пригласить из НХЛ.

Меньше всего вопросов вызывает линия обороны – из девяти защитников целых пять из-за океана. Во главе с лучшим игроком «Филадельфии» (пусть и мертвой) уходящего сезона Иваном Проворовым. КХЛ представлена четырьмя – их выбор не был легким. Пришлось отцепить Егора Яковлева – чемпиона мира и Олимпиады, героя Кубка Первого канала-2020, наконец, капитана сборной на Чешских играх. Неужели он слабее того же Игоря Ожиганова? Нет, конечно. Оба заточены на атаку и периодически парят сзади, но у Яковлева куда больше международного опыта. Зато Ожиганов играет за правильную команду.

Впрочем, за обиженного Яковлева поквитается его одноклубник Григорий Дронов, если, конечно, будет попадать в заявку на матчи. И избежит травм, замучивших молодого фактурного защитника в недалеком прошлом.

Если бы тренеры имели возможность проверить на Чешских играх энхаэловцев, то кое-кому из них могло и не найтись места в рижском составе. Как два года назад Богдану Киселевичу в братиславском.

Теперь о нападающих. Жаль, что не увидим мы в Риге молодежную тройку из Питера. В список 28-ми попал только центрфорвард Иван Морозов. Василий Подколзин и Кирилл Марченко – в листе ожидания. Шанс дебютировать на ЧМ в лучшем случае получит только один из них.

Центрфорварду-«малышу» Денису Зернову предпочли габаритного Павла Карнаухова (московский армеец способен сыграть как на фланге, так и в центре). Травмированного Максима Мамина в звене с его тезкой Шалуновым и Константином Окуловым заменит казанский гренадер Дмитрий Воронков. А прибывшего из «Коламбуса» Михаила Григоренко наигрывали в центре с двумя Антонами – Бурдасовым и Слепышевым. Решение дискуссионное, поскольку Григоренко давно переместился на фланг и предпочитает играть на чистых шайбах.

Силовое звено из СКА обсуждению не подлежит. Если вынести за скобки желание Евгения Тимкина навести на льду порядок с помощью рук.

Наш хоккей всегда славился технарями-живчиками. Так что дерзайте, Андрей Кузьменко, Эмиль Галимов, Сергей Толчинский!

Пока трудно предвосхитить форварда-джокера из НХЛ, для которого оставлено место в заявке. Один из двух закадычных друзей гарантированно освободится после стартового раунда плей-офф. Из той самой пары, в которой задействованы российские топ-вратари. Оба этих нападающих нуждаются в игровой практике.

Фамилии других кандидатов называть не корректно, тем более до старта плей-офф. Всем им желаем победы в серии.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ В РИГЕ

Вратари: Самонов (СКА), Федотов (ЦСКА).

Защитники: Дронов («Металлург»), Ожиганов (СКА), А.Марченко, Рафиков (оба – «Локомотив»), Проворов («Филадельфия»), Зуб («Оттава»), Задоров («Чикаго»), Гавриков («Коламбус»), Нестеров («Калгари»).

Нападающие: Слепышев, Шалунов, Окулов, Карнаухов (все – ЦСКА), Бурдасов, Кузьменко, Морозов, Э.Галимов, Тимкин, Каменев, Швец-Роговой (все – СКА), Толчинский («Авангард»), Воронков («Ак Барс»), Григоренко («Коламбус»), Барабанов («Сан-Хосе»).