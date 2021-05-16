Почему прокатили с ЧМ-2021 в Риге нашего капитана на чешском этапе Евротура

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Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 6.20 Х 5.00 П2 1.48
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.25 Х 2.85 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 4.60 Х 4.00 П2 1.76
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.96
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.37
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.18
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.46 Х 5.00 П2 6.60
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.40 Х 3.55 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.53 Х 4.60 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.80 Х 4.20 П2 1.57
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.90 П2 3.30
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 7.00 П2 1.23
Почему прокатили с ЧМ-2021 в Риге нашего капитана на чешском этапе Евротура
16 мая 11:48
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Почему прокатили с ЧМ-2021 в Риге нашего капитана на чешском этапе Евротура

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира в Латвии.

Пока в списке 27 игроков – два вратаря, 9 защитников, 15 нападающих. Остается по одной вакансии - голкипера и форварда, которых хотят пригласить из НХЛ.

Начнем с вратарей. Довольно нытья о том, что это самая проблемная линия сборной. Вот у футболистов после ухода Игоря Акинфеева с голкиперами полный аллес капут. Станислав Черчесов забанил гулливера Маринато Гилерме, снимающего весь верх и сделал ставку на динамовца Антона Шунина, лажающего едва ли не в каждом международном матче.

Штаб Романа Ротенберга продолжает верить в Александра Самонова, блеснувшего на Кубке Первого канала-2020 и Шведских играх-2020. А выбирая между Бочаровым и Федотовым, отдал предпочтение не динамовцу, а габаритам новоиспеченного московского армейца.

Есть слабая надежда на помощь из-за океана. После первого раунда Кубка Стэнли точно освободится наш супервратарь. Не стоит пояснять, в какой паре. Правда, не всякий согласиться мариноваться в рижском «пузыре». Но это другой вопрос.

Кстати, лучший вратарь серебряного для России ЧМ-2002 Максим Соколов выстрелил из-за спины Егора Подомацкого, ездившего бэкапом в олимпийский Солт-Лейк-Сити-2002. В том составе Вячеслава Фетисова он был единственным неэнхаэловцем.

Меньше всего вопросов вызывает линия обороны – из девяти защитников целых пять из-за океана. Во главе с лучшим игроком «Филадельфии» (пусть и мертвой) уходящего сезона Иваном Проворовым. КХЛ представлена четырьмя – их выбор не был легким. Пришлось отцепить Егора Яковлева – чемпиона мира и Олимпиады, героя Кубка Первого канала-2020, наконец, капитана сборной на Чешских играх. Неужели он слабее того же Игоря Ожиганова? Нет, конечно. Оба заточены на атаку и периодически парят сзади, но у Яковлева куда больше международного опыта. Зато Ожиганов играет за правильную команду.

Впрочем, за обиженного Яковлева поквитается его одноклубник Григорий Дронов, если, конечно, будет попадать в заявку на матчи. И избежит травм, замучивших молодого фактурного защитника в недалеком прошлом.

Если бы тренеры имели возможность проверить на Чешских играх энхаэловцев, то кое-кому из них могло и не найтись места в рижском составе. Как два года назад Богдану Киселевичу в братиславском.

Теперь о нападающих. Жаль, что не увидим мы в Риге молодежную тройку из Питера. В список 28-ми попал только центрфорвард Иван Морозов. Василий Подколзин и Кирилл Марченко – в листе ожидания. Шанс дебютировать на ЧМ в лучшем случае получит только один из них.

Центрфорварду-«малышу» Денису Зернову предпочли габаритного Павла Карнаухова (московский армеец способен сыграть как на фланге, так и в центре). Травмированного Максима Мамина в звене с его тезкой Шалуновым и Константином Окуловым заменит казанский гренадер Дмитрий Воронков. А прибывшего из «Коламбуса» Михаила Григоренко наигрывали в центре с двумя Антонами – Бурдасовым и Слепышевым. Решение дискуссионное, поскольку Григоренко давно переместился на фланг и предпочитает играть на чистых шайбах.

Силовое звено из СКА обсуждению не подлежит. Если вынести за скобки желание Евгения Тимкина навести на льду порядок с помощью рук.

Наш хоккей всегда славился технарями-живчиками. Так что дерзайте, Андрей Кузьменко, Эмиль Галимов, Сергей Толчинский!

Пока трудно предвосхитить форварда-джокера из НХЛ, для которого оставлено место в заявке. Один из двух закадычных друзей гарантированно освободится после стартового раунда плей-офф. Из той самой пары, в которой задействованы российские топ-вратари. Оба этих нападающих нуждаются в игровой практике.

Фамилии других кандидатов называть не корректно, тем более до старта плей-офф. Всем им желаем победы в серии.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ В РИГЕ

Вратари: Самонов (СКА), Федотов (ЦСКА).

Защитники: Дронов («Металлург»), Ожиганов (СКА), А.Марченко, Рафиков (оба – «Локомотив»), Проворов («Филадельфия»), Зуб («Оттава»), Задоров («Чикаго»), Гавриков («Коламбус»), Нестеров («Калгари»).

Нападающие: Слепышев, Шалунов, Окулов, Карнаухов (все – ЦСКА), Бурдасов, Кузьменко, Морозов, Э.Галимов, Тимкин, Каменев, Швец-Роговой (все – СКА), Толчинский («Авангард»), Воронков («Ак Барс»), Григоренко («Коламбус»), Барабанов («Сан-Хосе»).

источник: «Советский спорт»
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