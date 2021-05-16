Мы догадались, для кого оставлены два места в заявке: ждем в Риге на ЧМ-2021 Кучерова и Василевского

За кем следить: Бобровский, Гусев, Денисенко, Барков, Юбердо, Хорнквист, Гудас - Кучеров, Василевский, Сергачев, Стэмкос, Хедман, Пойнт, Палат

Самая интригующая серия стартового раунда Кубка Стэнли-2021. Не только потому, что на лед одновременно могут выйти сразу семеро русскоязычных, и не потому, что участвует действующий чемпион НХЛ. Флоридское дерби в минувшем чемпионате оказалось самым принципиальным и зубодробительным в лиге.

Судите сами. Составители календаря словно предвидели, что плей-офф эти южные клубы откроют в одной паре и свели их в двух заключительных турах регулярки 9 и 11 мая на поле «пантер». В обеих встречах хозяева брали верх – 5:1 и 4:0. Но какой ценой! В первом матче после того, как по дисциплинарной десятке схватили Ломберг (дважды), Беннетт, Монтур у «Флориды», Классон, Сирелли, Марун, Гурд, Гудроу у «Тампы», команды в сумме набрали 144 минуты штрафа. Через 48 часов разборки продолжились. Правда, теперь обошлось без десяток – сперва повздорили Ватрано с Руттой, а затем Коннотон и Марчмент схватились с «молниями» Уолкоттом и тем же финном Руттой.

Такая вот разведка боем. Надо отметить, эти 1:9 чемпионы проглотили без шести основных штыков – Хедмана, Стэмкоса, Макдоны, Василевского, Гудроу (оба - во второй игре) и, разумеется, Кучерова. Однако уже точно известно, что Стэмкос, Хедман, Макдона и – самое главное! – Кучеров сегодня ночью вернутся в основу. Никита, если кто забыл, последний матч провел 28 сентября прошлого года, когда «Лайтнинг» поставили точку в финале Кубка Стэнли против «Далласа» - 2:0, а сам россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф – 34 (7+27) очка.

Ну а затем в клубе-триумфаторе развернулась дешевая мышиная возня имени Жюльена Брисбуа. Когда после ряда неудачных телодвижений генменеджера на трансферном рынке окончательно стало понятно, что «Тампа» ни при каких условиях не втиснется под потолок зарплат, выбора у босса не осталось: нужно оперативно резать по живому. Под нож с его 9,5-миллионным контрактом внезапно угодил Кучеров: под Новый 2021 год вдруг выяснилось, что ему жизненно необходима операция на бедре. Причем – вот ведь какое невероятное совпадение! – руководство «молний» сразу объявило, что нападающий пропустит весь регулярный чемпионат, но аккурат к плей-офф наверняка восстановится. Почему именно к плей-офф? Да потому что там потолок зарплат уже не работает!

Вы верите в такое чудесное стечение обстоятельств? Я – нет. А потому по всем законам жанра судьба должна наказать ушлого управленца «Тампы» за эти дурно пахнущие наперсточные маневры. Да и «Флорида» доказала, что встречает нокаут-раунд в полном порядке. Южанам после прекрасной регулярки, по итогам которой их главком Кенневилл претендует на титул тренера года, есть что доказывать: последний раз «пантеры» выигрывали кубковую серию – в это трудно поверить! – еще в прошлом веке, в 1996 году при нынешнем тренере Тре Крунур Юхане Гарпенлеве в составе.

Словом, не зря штаб сборной России оставил в заявке на ЧМ-2021 в Риге по вакансии вратаря и нападающего. Будем надеяться, травмы или усталость/разочарование не помешают Никите Кучерову и Андрею Василевскому подтянуться в столицу Латвии к медальному раунду мирового первенства.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-2.