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Такой Кучеров нам нужен на ЧМ-2021 в Риге, но никак не в штате Флорида
17 мая 12:58
автор: Виталий Славин

Такой Кучеров нам нужен на ЧМ-2021 в Риге, но никак не в штате Флорида

Увы, несмотря на все усилия Бобровского и Баркова помочь сборной России, первая серия флоридского дерби осталась за «Тампой» - 5:4. Игру сделал, разумеется, Кучеров, которого вся страна ждет в латвийской столице.

«Король вернулся!» - написал в твиттере Дэн Мильштейн, агент Никиты. А я вот с горечью думаю: если бы «Эдмонтон» угодил в такую же ловушку потолка зарплат, как «молнии», хватило бы духа у шишек «Ойлерз» отправить Макдэвида на принудительное лечение на всю регулярку? Да никогда! Не просто потому, что болельщики бы не поняли. Без канадской ракеты «нефтяники» скорее всего банально пролетели бы мимо плей-офф. Зато у «Тампы» настолько велик запас прочности, что она весь пандемийный чемпионат прекрасно обходилась без самого креативного хоккеиста современности.

Но вот в плей-офф без Куча – никуда. Как только хитрована Брисбуа приперло, сразу выяснилось, что Никита давным-давно выздоровел и пребывает в идеальной форме. По сути именно Кучеров спас ушлого генменеджера и всех его подчиненных от фиаско. После восьмимесячной паузы (!) россиянин откатал больше всех форвардов в команде – 19 минут 21 секунду, в том числе четыре минуты в большинстве. При численном преимуществе, весь розыгрыш которого шел через Никиту, гости и сделали результат. Три реализации из четырех возможных – 75 процентов!

Рецепт для «Флориды» простой – не удаляться, и дело в шляпе! Но я грущу о другом: сколько подобных спектаклей лишил нас Брисбуа, отправив MVP-2019 во внеочередной отпуск на всю регулярку! Тренера победителей Джона Купера после возвращения короля просто распирало от избытка чувств:

- Мне досталось лучшее место в зале для наблюдения за двумя исключительными командами, которые выдали феноменальное ледовое шоу! Вот почему хоккей - величайший вид спорта в мире. Мы только что стали свидетелями потрясающей игры этих двух команд.

С коучем действующих чемпионов НХЛ не поспоришь. На мой вкус это была самая зрелищная игра сезона. Как в пинг-понге. Шарик/шайба - налево, шарик/шайба - направо. Или как в баскетболе, основной закон которого: не забиваешь ты – забивают тебе.

Не засчитали гол Беннетта за атаку на Василевского, тут же в меньшинстве счет открыл Коулман. 0:1.

Не реализовал Кучеров чистый выход на одного Бобровского, спустя минуту Барков вложил шайбу Верхеге, а тот в касание загнал снаряд в цель. 2:1.

«Флорида» за фол Татара не наказывает, зато удаление Нутиваары оборачивается вторым голом в большинстве Куча. 2:3.

Под давлением «Тампы» хозяева полторы минуты с начала третьего периода не в силах перейти на чужую половину, но Сергачев ошибается на синей линии, и Юбердо убегает на свидание с Василевским. 3:3.

К тому моменту, когда при счете 4:3 «молнии» на 53-й минуте заработали большинство, они за всю треть потревожили Бобровского лишь пять раз. Следует фирменный фокус Куча – ложный замах, Боб вылетает под бросок, а шайба скользит на клюшку Пойнту. Канадцу остается не промахнуться по пустой рамке. 4:4.

Даже победный гол Пойнта за 74 секунды до сирены получился нелогичным. На что обратил внимание тренер хозяев Джоэль Кенневиль:

- При игре пять на пять мы смотрелись нормально, но в неравных составах… А потом они забили решающий гол, хотя за мгновения до него мы владели шайбой.

После чего маститый наставник отметил главное:

- Против этой команды каждая смена имеет огромное значение, потому что соперник может создать угрозу из ничего. Мы должны извлечь из этого уроки и стать лучше. Но матч сегодня выдался очень крутым.

Я бы слегка поправил трехкратного обладателя Кубка Стэнли и конкретизировал: потому что Кучеров может создать угрозу из ничего. Эх, как же этот чудо-форвард нам нужен в Риге. В конце концов энхаэловская чашка у него есть, а шампанское из кубка чемпионов мира Никита еще не пробовал.

Хотя, если начистоту, по сумме мастерства этой «Тампе», не только сохранившей чемпионский состав, но и вылечившей Стэмкоса, равных в нынешней НХЛ не видно. Если только «Флорида» не переломает всех вожаков «молний». А она может: как-никак, самая грубая – после «Тампы»! – команда регулярного чемпионата: 568 минут штрафа против 597 у «Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
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