Такой Кучеров нам нужен на ЧМ-2021 в Риге, но никак не в штате Флорида

«Король вернулся!» - написал в твиттере Дэн Мильштейн, агент Никиты. А я вот с горечью думаю: если бы «Эдмонтон» угодил в такую же ловушку потолка зарплат, как «молнии», хватило бы духа у шишек «Ойлерз» отправить Макдэвида на принудительное лечение на всю регулярку? Да никогда! Не просто потому, что болельщики бы не поняли. Без канадской ракеты «нефтяники» скорее всего банально пролетели бы мимо плей-офф. Зато у «Тампы» настолько велик запас прочности, что она весь пандемийный чемпионат прекрасно обходилась без самого креативного хоккеиста современности.

Но вот в плей-офф без Куча – никуда. Как только хитрована Брисбуа приперло, сразу выяснилось, что Никита давным-давно выздоровел и пребывает в идеальной форме. По сути именно Кучеров спас ушлого генменеджера и всех его подчиненных от фиаско. После восьмимесячной паузы (!) россиянин откатал больше всех форвардов в команде – 19 минут 21 секунду, в том числе четыре минуты в большинстве. При численном преимуществе, весь розыгрыш которого шел через Никиту, гости и сделали результат. Три реализации из четырех возможных – 75 процентов!

Рецепт для «Флориды» простой – не удаляться, и дело в шляпе! Но я грущу о другом: сколько подобных спектаклей лишил нас Брисбуа, отправив MVP-2019 во внеочередной отпуск на всю регулярку! Тренера победителей Джона Купера после возвращения короля просто распирало от избытка чувств:

- Мне досталось лучшее место в зале для наблюдения за двумя исключительными командами, которые выдали феноменальное ледовое шоу! Вот почему хоккей - величайший вид спорта в мире. Мы только что стали свидетелями потрясающей игры этих двух команд.

С коучем действующих чемпионов НХЛ не поспоришь. На мой вкус это была самая зрелищная игра сезона. Как в пинг-понге. Шарик/шайба - налево, шарик/шайба - направо. Или как в баскетболе, основной закон которого: не забиваешь ты – забивают тебе.