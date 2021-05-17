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Болгария - Первая лига 1-й тайм, 5' Ботев П 0 Черно море 0 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.75
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 3.20 Х 2.85 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 5.10
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 1.90 Х 3.00 П2 5.20
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.44 Х 3.50 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.70 Х 2.75 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.26 Х 3.00 П2 3.90
Клим Костин готов войти в историю: первым в один сезон выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли
17 мая 17:07
автор: Виталий Славин

Клим Костин готов войти в историю: первым в один сезон выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

Сегодня в три ночи по московскому времени в Роли и в пять утра в Денвере еще четыре клуба вступают в борьбу за Кубок Стэнли. Представляем пары «Каролина» - «Нэшвилл», «Колорадо» - «Сент-Луис».

ДИВИЗИОН ЦЕНТР

КАРОЛИНА (1) – НЭШВИЛЛ (4)

Матчи в чемпионате: 4:2, 4:2, 3:2 ОТ, 5:1, 4:1, 3:1, 1:3, 0:5

Даты: 18 (3:00 мск), 20 (3:00), 22 (2:00), 24, 26*, 28*, 30* мая

*Если понадобится

За кем следить: Славин, Свечников, Ахо, Хэмилтон, Теравайнен, Стаал, Трочек - Тренин, Йози, Сарос, Форсберг, Ярнкрок, Гранлунд, Дюшен

Почти десять лет «Каролина» не могла пробиться в плей-офф, пока в Роли не прибыли тренер Род Бриндамор и юный форвард с Алтая Андрей Свечников. Последние три сезона «ураганы» задолго до финиша регулярки обеспечивают себе место в плей-офф, поднимаясь все выше и выше. В минувшем чемпионате «Кейнс» первенствовали в дивизионе Центр, в котором между прочим выступают действующие чемпионы из Тампы. Впрочем, мы сегодня убедились, что с Кучеровым и без – это две разные команды.

Хотя обе заключительные очные встречи «Харрикейнз» умудрились отдать «Нэшвиллу» с общим счетом 1:8, придавать этому факту особого значения не стоит. К тому моменту Славин, Свечников и Ко давно гарантировали себе кубковую весну, а потому слегка сбавили обороты, целенаправленно готовясь к главному отрезку сезона.

«Каролина» - безусловный фаворит в этой паре. Все люди у Бриндамора – опытные, проверенные, баланс в третьей команде чемпионата-2021 практически идеальный. Пожалуй, только во вратарской позиции «хищники» способны конкурировать. После возвращения финского голкипера Сароса из лазарета «Нэшвилл» резко прибавил и, если считать с середины марта, по очкам вклинился в топ-3 команд НХЛ, уступая лишь «Колорадо» и «Торонто».

Так что, любая недооценка со стороны «Кейнс» может закончиться для победителей Центра плачевно. К тому же медицинские власти штата Теннесси разрешили арену в Нэшвилле заполнять на 70 процентов – столь массовой поддержки болельщиков на этом этапе в НХЛ больше нет ни у кого.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-2

ДИВИЗИОН ЗАПАД

КОЛОРАДО (1) – СЕНТ-ЛУИС (4)

Матчи в чемпионате: 1:4, 8:0, 3:2, 2:1, 4:3, 4:2, 3:5, 1:4

Даты: 18 (5:00), 20 (5:30), 22 (4:30), 24, 26*, 28*, 30* мая

За кем следить: Ничушкин, Маккиннон, Рантанен, Ландеског, Макар, Жирар, Грубауэр - Костин, Тарасенко, Барбашев, Биннингтон, О’Рейли, Перрон, Крюг

Эта серия уникальна участием Клима Костина. Экс-капитан молодежной сборной может первым в один сезон выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Но для этого «Сент-Луису» необходимы четыре подвига по расписанию, указанному выше.

Если сравнивать на бумаге, пройти «Колорадо» просто нереально. Мудрыми обменами и драфтами Джо Сакик великолепно выстроил команду, которая в минувшем чемпионате впервые с 2001 года взяла Президентский кубок, набрав больше всех очков в регулярке. К тому же «лавины» и забили больше всех (197 голов), а также вошли в топ-3 по надежности обороны – 133 шайбы. Меньше пропустили только «Айлендерс» (128) и «Вегас» (124). Такому балансу даже «Каролина» может позавидовать. Главное, чтобы «Колорадо», как это часто случалось, не накрыла лавина травм. Номинант на MVP-2020 Маккиннон, к слову, из-за повреждения нижней части тела на финише чемпионата сыграл только один матч из шести.

Что интересно, эти клубы не сходились в плей-офф с 2001 года, когда в западном финале «Колорадо» разбил «Сент-Луис» - 4-1, после чего к Президентскому кубку добавил еще и Кубок Стэнли. Кто тогда был тренером? Правильно! Чемпион России-2021 Боб Хартли. Вот вам еще одна параллель с «Авангардом» и КХЛ.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-2

источник: «Советский спорт»
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