Слепышев назначен капитаном «Красной машины» на ЧМ. Любопытный выбор штаба сборной

13 мая Слепышеву исполнилось 28 лет. В свой день рождения сборная Россия уступила в Праге финнам 1:4 на чешском этапе Евротура. На этом турнире литеру «С» носил на джерси защитник Егор Яковлев, чемпион мира в Минске-2014 и олимпионик Пхенхчана-2018. Однако на удивление его фамилии не оказалось в рижской заявке.

Капитаном в Риге-2021 назначен форвард московских армейцев, свитер которого украшает девятый номер. Ровно столько же игроков стали его ассистентами – Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов, Максим Шалунов.

Даже не вспомнить, назначались ли в истории сборной России капитаны-дебютанты чемпионатов мира. В памяти всплывает спартаковец Виталий Прохоров, но он отправился на ЧМ-1992 в Братиславу/Прагу в статусе олимпийского чемпиона. К тому же хорошо говорил по-английски, что немаловажно.

Слепышев же ни на Олимпиадах, ни на ЧМ не играл, только в Евротуре. И не капитанил. Да и в ЦСКА Антон иногда выходил с буковкой «А» на свитере. Причем не в плей-офф, а на старте сезона. На МЧМ-2013 в Уфе нашу сборную, которой руководил не Валерий Брагин, а Михаил Варнаков, выводил на лед Наиль Якупов.

А тут такое назначение сразу на ЧМ. Притом что в нашей национальной команде есть олимпийские чемпионы – Григоренко, Гавриков, Марченко, Артем Зуб, Никита Нестеров. А также игроки, примерявшие литеру в «С» в клубах – Тимкин и Бурдасов в СКА, Нестеров в ЦСКА. Бронзовый призер ЧМ-2019 защитник Иван Проворов признан самым ценным игроком «Филадельфии» в уходящем сезоне – для современных болельщиков признание в НХЛ выше всяких олимпийских наград-регалий.