ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B перерыв Читтаделла 2 Монца 0 П1 1.15 Х 9.10 П2 14.0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 34' Овьедо 0 Малага 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.70
Италия - Серия А 2-я четверть Триест 33 Бриндизи 39
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 33' Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 32' Левски 0 Царско Село 0 П1 1.75 Х 3.20 П2 5.30
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.34 Х 3.60 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.70 Х 2.75 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.60
Слепышев назначен капитаном «Красной машины» на ЧМ. Любопытный выбор штаба сборной
17 мая 19:32
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Слепышев назначен капитаном «Красной машины» на ЧМ. Любопытный выбор штаба сборной

Капитаном сборной России на ЧМ в Риге назначен форвард ЦСКА Антон Слепышев. Грядущее мировое первенство станет первым в его карьере.

13 мая Слепышеву исполнилось 28 лет. В свой день рождения сборная Россия уступила в Праге финнам 1:4 на чешском этапе Евротура. На этом турнире литеру «С» носил на джерси защитник Егор Яковлев, чемпион мира в Минске-2014 и олимпионик Пхенхчана-2018. Однако на удивление его фамилии не оказалось в рижской заявке.

Капитаном в Риге-2021 назначен форвард московских армейцев, свитер которого украшает девятый номер. Ровно столько же игроков стали его ассистентами – Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов, Максим Шалунов.

Даже не вспомнить, назначались ли в истории сборной России капитаны-дебютанты чемпионатов мира. В памяти всплывает спартаковец Виталий Прохоров, но он отправился на ЧМ-1992 в Братиславу/Прагу в статусе олимпийского чемпиона. К тому же хорошо говорил по-английски, что немаловажно.

Слепышев же ни на Олимпиадах, ни на ЧМ не играл, только в Евротуре. И не капитанил. Да и в ЦСКА Антон иногда выходил с буковкой «А» на свитере. Причем не в плей-офф, а на старте сезона. На МЧМ-2013 в Уфе нашу сборную, которой руководил не Валерий Брагин, а Михаил Варнаков, выводил на лед Наиль Якупов.

А тут такое назначение сразу на ЧМ. Притом что в нашей национальной команде есть олимпийские чемпионы – Григоренко, Гавриков, Марченко, Артем Зуб, Никита Нестеров. А также игроки, примерявшие литеру в «С» в клубах – Тимкин и Бурдасов в СКА, Нестеров в ЦСКА. Бронзовый призер ЧМ-2019 защитник Иван Проворов признан самым ценным игроком «Филадельфии» в уходящем сезоне – для современных болельщиков признание в НХЛ выше всяких олимпийских наград-регалий.

Трудно сказать, чем Слепышев приглянулся штабу сборной и Валерию Брагину. Может, тем, что умеет прятать эмоции. Хотя иногда выходит из берегов. Как в четвертом матче финала плей-офф-2019 в Балашихе, когда лягнул капитана «Авангарда» Алексея Емелина и схлопотал удаление до конца игры.

Еще больше вопросов – к назначению помощников капитана. Да, их много, но не все ведь из них будут попадать в заявку на матч. Далеко не все из этого «списка девяти» могут похвастать лидерскими качествами.

Капитаны сборной России на ЧМ и ОИ в XXI веке

Год Турнир Страна Капитан Результат

2001 ЧМ Германия Алексей Яшин 1/4 финала

2002 ОИ США Игорь Ларионов Бронза

2002 ЧМ Швеция Андрей Коваленко Серебро

2003 ЧМ Финляндия Сергей Гусев 1/4 финала

2004 ЧМ Чехия Алексей Яшин 10-е место

2005 ЧМ Австрия Алексей Ковалёв Бронза

2006 ОИ Италия Алексей Ковалёв 4-е место

2006 ЧМ Латвия Максим Сушинский 1/4 финала

2007 ЧМ Россия Пётр Счастливый Бронза

2008 ЧМ Канада Алексей Морозов Золото

2009 ЧМ Швейцария Алексей Морозов Золото

2010 ОИ Ванкувер Алексей Морозов 1/4 финала

2010 ЧМ Германия Алексей Морозов Серебро

2011 ЧМ Словакия Алексей Морозов 4-е место

2012 ЧМ Швеция/Финляндия Илья Никулин Золото

2013 ЧМ Финляндия/Швеция Илья Никулин 1/4 финала

2014 ОИ Россия Павел Дацюк 1/4 финала

2014 ЧМ Белоруссия Александр Овечкин Золото

2015 ЧМ Чехия Илья Ковальчук Серебро

2016 ЧМ Россия Павел Дацюк Бронза

2017 ЧМ Германия/Франция Сергей Мозякин Бронза

2018 ОИ Корея Павел Дацюк Золото

2018 ЧМ Дания Павел Дацюк 1/4 финала

2019 ЧМ Словакия Илья Ковальчук Бронза

2021 ЧМ Латвия Антон Слепышев ?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тайсон Фьюри подтвердил поединок против Энтони ДжошуаИван Телегин перешёл из ЦСКА в "Авангард"Сборная России оставит места для вратаря и нападающего из НХЛРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоДзюба впервые открыл правду о скандале с интимным видео«Он уже никого не узнавал». Почему Быстров ушел из жизни молодым
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика