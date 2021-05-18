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Болгария - Первая лига 1-й тайм, 24' Этыр 1 Монтана 0 П1 1.17 Х 6.70 П2 14.0
Испания - Сегунда 20:00 Картахена 0 Альмерия 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.40
Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.55 Х 3.80 П2 2.60
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.32 Х 5.90 П2 9.20
Болгария - Первая лига 20:00 Ботев В 0 Славия С 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 21:00 Брайтон энд Хо 0 Манчестер Сити 0 П1 7.30 Х 4.70 П2 1.48
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.82 Х 3.60 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:30 Понферрадина 0 Эспаньол 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Ванкувер Кэнак 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.10
Апокалипсис в реальном времени! Это было всего 14 месяцев назад…
18 мая 16:17
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Апокалипсис в реальном времени! Это было всего 14 месяцев назад…

В марте все мы восхищались Минском, где крушили мировые рекорды пандемийной посещаемости. Теперь хоккейный люд кайфует от Санрайза и Роли, Лас-Вегаса и Денвера. Вслед за КХЛ жизнь ударно налаживается в НХЛ!

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Говорите, автор перегрелся на жарком майском московском солнце? Какие-то шифровки в центр на спортивном сайте зачем-то выложил. Нет, господа-товарищи, успокойтесь: все под контролем. Просто вместе со всей прогрессивной мировой общественностью я радуюсь возвращению праздника нашей любимой игры в ее исконном виде на арены США. К сожалению, Канады пока это не касается.

Не знаю, как вы, а я бешеную жизнеутверждающую энергию от пусть еще не до конца заполненных залов чувствую через экран ноутбука. Сказка наяву. Свершилось! Ура!

Сверху вниз – столько народу собралось на первых матчах серий «Флорида» - «Тампа» (4:5 ОТ), «Каролина» - «Нэшвилл» (5:2), «Вегас» - «Миннесота» (0:1 ОТ), «Колорадо» - «Сент-Луис» (4:1). Да, до столицы Белоруссии с 13056 зрителями на матче 8 марта Кубка Гагарина-2021 «Динамо» - СКА за океаном еще не дотянулись. Но светлое будущее уже не за горами. В США вакцинировано более 160 миллионов граждан – половина населения страны. До эпидемического порога рукой подать, а значит, финал Кубка Стэнли-2021 вполне может пройти при стопроцентной заполняемости.

С «Колорадо» и Денвером у меня жестко связаны особые воспоминания. Внезапно они прорезались, когда наблюдал сегодня утром сечу «лавин» Ничушкина с «музыкантами» Тарасенко/Барбашева.

Наверное, я никогда не забуду прошлогоднюю жаркую испанскую ночь с 11 на 12 марта в Бенальмадене. В прямом эфире смотрел супершоу «Колорадо» - «Рейнджерс». Ньюйоркцы отчаянно цеплялись за плей-офф. Зибанежад открыл счет. Джост равновесие восстановил, а Наместников вывел хозяев вперед. Менее чем за три минуты до сирены фолит Лемье. Гости в меньшинстве. Забитый до отказа зал – 18147 орущих луженых глоток! – уже празднует победу. Но на последней минуте «рейнджеры» снимают Георгиева, Панарин пролетает по краю и простреливает на пятак. Шайба взмывает вверх. Бучневич с лета переправляет ее в сетку, Задоров накрыть соотечественника не успевает. 2:2!

В коротком овертайме «лавины» добиваются-таки своего. На трибунах во всей красе бразильский карнавал. Ополоумевшие от переизбытка эмоций болельщики бесконечной овацией долго не отпускают победителей в раздевалку. Будто предчувствовали неладное. И точно: через считанные часы комиссар НХЛ Гари Беттман объявит, что сезон из-за пандемии приостановлен на неопределенный срок.

Лично для меня это были жуткие дни, которые только хоккей хоть как-то и скрашивал, позволял отвлечься. Родной Аэрофлот внезапно отменил все полеты в Малагу – мой обратный билет тихо накрылся медным тазом. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тогда я этот тезис познал в полной мере. А тут еще и другие авиакомпании, страны и города принялись массово аннулировать рейсы в Испанию, которая после Италии вырвалась в европейские лидеры по заболеваемости новым загадочным вирусом.

На глазах поменялась жизнь в моем курортном городке. В отсутствие туристов из Англии стали резко пустеть закусочные, бары и рестораны, а потом они и вовсе почили в бозе. Утром я шел на пляж через главный городской парк, а вечером все ворота были закрыты и оклеены полицейской лентой: до особого уведомления проход и собрания людей категорически запрещены. Отправились на преждевременные каникулы школы. Полиция перекрыла все выходы к морю. В совершенно пустых еще несколько дней назад продуктовых магазинах выстроились очереди. Аборигены в огромных количествах скупали воду и любую долгоиграющую снедь. При этом почти все были в перчатках и масках. Когда я заглянул в супермаркет без защиты, народ от меня просто шарахался – хорошо хоть в полицию не сдали. Все теленовости захлестнули апокалиптические сюжеты в реальном времени из Мадрида. Скорая помощь не успевала забирать инфицированных, а все столичные клиники переполнились даже в коридорах. Не хватало врачей, масок, антисептиков, лекарств – абсолютно всего!

С большим трудом мне удалось за разумную цену забронировать билет в Москву бельгийской компании с пересадкой в Брюсселе. Эти четыре дня до отъезда превратились в кромешный ад, ибо рейс в любой момент из-за форс-мажора могли отменить без возврата денег. Что тогда? Пилить на машине часов десять через весь Пиренейский полуостров до Барселоны, аэропорт которой вроде еще функционировал? А там ждать помощи от посольства? Каждые час - два открывал сайт аэропорта Малаги и с ужасом наблюдал, как тает число рейсов из столицы Андалузии.

Вот на каком нерве я следил за последним допандемийным матчем НХЛ в Денвере.

К счастью, Брюссель, куда китайская зараза в середине марта еще толком не проникла, меня успел принять. Но это было душераздирающее зрелище. Когда наш переполненный борт сел в столице Бельгии, поразило полное отсутствие людей в терминале. Как нам объяснили на паспортном контроле, двумя часами ранее аэропорт закрыли – оставили только пересадочные рейсы.

Пишу все это – и самому не верится. Картинки словно из кошмарного сна. Но ведь было. Было! А затем еще две недели безумия дома на карантине – подхватил эту бактериологическую гадость или нет…

Вот потому сейчас так радостно на душе, когда вижу стар и млад на шумных разноцветных трибунах восставших из пепла энхаэловских дворцов. Благодаря этой почти забытой поддержке и хоккей стал космическим. По скоростям, самоотдаче, интриге. Все банально соскучились по нормальной жизни. Добро победило. Вирус отступил. Не хватает разве что салюта на Красной площади.

Одно пожелание напоследок: соотечественники, прививайтесь! В отличие от США, у нас вакцинировалось менее десяти процентов населения – всего-то 14 миллионов…

источник: «Советский спорт»
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