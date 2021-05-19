Начинаем ждать Бобровского. Россияне уже тренируются в Риге, а вратаря-чемпиона забанила «Флорида»

Официальный сайт ФХР сообщил, в каких сочетаниях наша сборная вышла на лед. Главный тренер нашей команды Валерий Брагин по горячим следам поражения от чехов (0:4) в Праге уверял, что тройка Шалунова начнет чемпионат мира с Дмитрием Воронковым на правом фланге. Однако во вторник в ударное звено был внедрен Александр Барабанов, выстреливший после обмена из «Торонто» в «Сан-Хосе».

Мы восхищались его катанием, фирменными корабликами. Но не стоит забывать о солидном опыте чемпионатов мира Барабанова – рижский станет четвертым в карьере форварда (а была еще и золотая Олимпиада-2018 в Пхенчхане). Из истории не вычеркнуть его голевой пас Сергею Андронову (еще одним ассистентом выступил Иван Проворов) в стартовом матче с «Тре Крунур» (2:1Б) в Кёльне-2017. Та шайба, заброшенная на 44-й минуте, позволила российской сборной сравнять счет в игре с будущими чемпионами мира.

Барабанов должен добавить энергии «линии» с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым, маневренности в углах площадки. Вопрос – кто будет столбить на пятачке?

А Воронков передислоцировался в сдерживающее звено к Владиславу Каменеву и Артёму Швецу-Роговому.

Остальные две тройки скомплектованы по клубному принципу: Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко из ЦСКА, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов из СКА. Правда, возвращение Григоренко в родной клуб официально еще не состоялся.