Начинаем ждать Бобровского. Россияне уже тренируются в Риге, а вратаря-чемпиона забанила «Флорида»

Официальный сайт ФХР сообщил, в каких сочетаниях наша сборная вышла на лед. Главный тренер нашей команды Валерий Брагин по горячим следам поражения от чехов (0:4) в Праге уверял, что тройка Шалунова начнет чемпионат мира с Дмитрием Воронковым на правом фланге. Однако во вторник в ударное звено был внедрен Александр Барабанов, выстреливший после обмена из «Торонто» в «Сан-Хосе».
Мы восхищались его катанием, фирменными корабликами. Но не стоит забывать о солидном опыте чемпионатов мира Барабанова – рижский станет четвертым в карьере форварда (а была еще и золотая Олимпиада-2018 в Пхенчхане). Из истории не вычеркнуть его голевой пас Сергею Андронову (еще одним ассистентом выступил Иван Проворов) в стартовом матче с «Тре Крунур» (2:1Б) в Кёльне-2017. Та шайба, заброшенная на 44-й минуте, позволила российской сборной сравнять счет в игре с будущими чемпионами мира.
Барабанов должен добавить энергии «линии» с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым, маневренности в углах площадки. Вопрос – кто будет столбить на пятачке?
А Воронков передислоцировался в сдерживающее звено к Владиславу Каменеву и Артёму Швецу-Роговому.
Остальные две тройки скомплектованы по клубному принципу: Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко из ЦСКА, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов из СКА. Правда, возвращение Григоренко в родной клуб официально еще не состоялся.
Карнаухову придется вспомнить позабытые за год функции центрфорварда, последний сезон он играл на краю. Вряд ли в центре целесообразно использовать Григоренко – он все-таки снайпер, а не плеймейкер и тем более «столб».
С тройкой Шалунова тренировалась пара защитников Артём Зуб – Никита Задоров, с «линией» Карнаухова – Владислав Гавриков – Иван Проворов. Вся четвертка из НХЛ. Никита Нестеров сегодня ночью сыграл в завершающем регулярный чемпионат матче с «Ванкувером» (2:4, 17:37, 0 очков, «-3») и прилетит в Ригу позже. В столице Латвии ему предстоит пройти трехдневный карантин, следующие три дня тренироваться и сдавать тесты на коронавирус.
Напомним, что в нашей заявке оставлено по одной вакансии для вратаря и форварда из НХЛ. Если ход серии «Тампы» и «Флориды» пойдет прежним курсом, мы вправе рассчитывать на 32-летнего Бобровского, героя Минска-2014, серебряного и бронзового призера ЧМ-2015, 2016. Ждем его как Евгения Набокова в Квебеке-2008.
В лучшем случае Бобровский успеет в Ригу к финишу группового турнира. Пока же надеемся на Александра Самонова и его дублера Ивана Кочеткова. Кстати, на ледовом занятии в общей группе работа не новоиспеченный московский армеец, а находящийся в листе ожидания московский динамовец Иван Бочаров.
Наша сборная стартует на ЧМ-2021 21 мая (16.15 мск) матчем с чехами, на следующий день встреча с командой Великобритании. Вряд ли две игры подряд проведет один и тот же вратарь.
Сборная России на тренировке в Риге
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Окулов – Шалунов – Барабанов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев (к) – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Черные: Марченко – Рафиков, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.
Вторая группа: Бочаров, Федотов; Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.