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Дело Кучерова: почему молчит «Флорида»? Ее тренеру прилетел бумеранг из чемпионского прошлого
19 мая 14:58
автор: Виталий Славин

Дело Кучерова: почему молчит «Флорида»? Ее тренеру прилетел бумеранг из чемпионского прошлого

Вслед за «Советским спортом» о читерстве «Тампы» заговорила вся планета. Тем более после двух частей флоридского дерби всем стало ясно: всю разницу в плей-офф делает Кучеров. «Молнии» повели 2-0 без вариантов.

Забавно, как в этой жизни все повторяется. В счастливом советском детстве весь наш московский двор балдел от битлов и роллингов, кридов и зепов, шакингов и хипов, всячески ломая родной язык – хаиры, шузы, флэты, гирлухи, фейсы, сейшены, трузера… Теперь я негодую и одновременно надрываюсь от смеха, натыкаясь там-сям на бесконечных хейтеров, юзеров, геймеров, хайперов, нубиков, диггеров, олдфагов, фолловеров… Ужас! Как же надо ненавидеть свой богатый и могучий. Почему там, за бугром, сподобились разве что на спутник и перестройку, гласность и пере(за)грузку… Если сами себя не уважаем, чего ждать от других…

Ныне вот читерство с какого-то перепуга вошло в моду коленопреклоненных перед просвещенным Западом либо банальных клиентов ЕГЭ. Эта гадость влезла к нам из компьютерных глупостей. Взамен простых русских слов – обман, ложь, лицемерие, подлог, неправда, вранье, брехня, надувательство, мошенничество, жульничество, шулерство, плутовство, нечестность, подделка, лукавство, хитрость, вымысел, выдумка, коварство…
Именно все это успешно проделала «Тампа», когда от потолка зарплат спрятала в лазарете на весь регулярный чемпионат лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020. Кто бы мог подумать – ха-ха! - он внезапно оказался абсолютно здоров и в идеальной функциональной форме, когда стартовал плей-офф. А ограничение платежки там уже не работает.

Конгениально! Наглядный пример всем толстым кошелькам НХЛ, как в рамках закона обходить краеугольное правило, направленное на выравнивание сил в лиге.

Объективные наблюдатели сразу вспомнили чемпионский «Чикаго»-2015. Кейн выбыл из-за травмы 24 февраля. Больше в той регулярке лучший бомбардир «Хокс» не играл, угодив в список долговременно больных. Воспользовавшись освободившимися под потолком зарплат 6,3 млн долларов Кейна, руководство клуба ударно поработало над укреплением состава перед закрытием трансферного рынка.

Стоило наступить плей-офф – и о, чудо! - американец мгновенно вернулся в строй и оттрубил от звонка до звонка все до единой 23 кубковые встречи «Чикаго»! Причем сразу после выхода с больничного 15 апреля в первом матче стартовой серии с «Нэшвиллом» откатал 23 минуты, а спустя шесть дней в четвертой игре – и вовсе 35! Неужели после этого кто-то сомневается, что лидера «Хокс» сознательно придержали в листе нетрудоспособности до конца регулярки, использовав вопиющие дыры в конституции НХЛ?!

Тогда кое-кто слегка поворчал, но в целом «дело Кейна» лига спустила на тормозах. И вот новый прецедент. Причем эталонный: здесь-то читерство – классное слово, правда? - стопроцентное, а не на каких-то полтора месяца, как шесть лет назад.

Неужели и сейчас все промолчат? Ведь по двум стартовым поединкам флоридского дерби все поняли: «пантеры» ничем не хуже «молний». Всю разницу делает форвард в белом джерси под номером 86, который с 4 (2+2) очками возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли-2021.

Про три ультра-си в большинстве Кучерова в матче №1 сказано предостаточно. Сегодня Никита ограничился одной результативной передачей. Но какой! На красной линии поймал рукой выброшенную Палатом шайбу из зоны Василевского. Резким полуповоротом ушел от хита Дюклера, который смачно поймал воздух, и с неудобной стороны крюка мгновенно отпасовал за спину на ход Пойнту. Канадец угодил в штангу, а тот самый Палат забил гол, оказавшийся победным. Классическая шайба из ничего. О чем и говорил после предыдущего поражения (4:5) тренер «Флориды» Кенневиль, выигравший с «Чикаго» как раз Кубка Стэнли-2015. Еще раз - ха-ха: за что вы, господин коуч, боролись, на то и напоролись.

Да, бумеранг вернулся туда, откуда был запущен. Многие неравнодушные граждане в преддверии плей-офф в канадском дивизионе советуют Гари Беттману внимательнее присмотреться к «Торонто» с его перегруженной платежкой. В «Лифс», судя по всему, тоже ожидаются неожиданные выздоровления, казалось бы, безнадежно захворавших…

Рецепт тут один – и он на поверхности: продлить действие потолка зарплат до конца сезона. Чего, казалось бы, проще! Но как внести изменения в коллективное соглашение лиги и профсоюза игроков, если его прошлым летом пролонгировали до 2026 года?

Фейсом о тейбл здравого смысла еще минимум пять сезонов. Денежные мешки, кто следующий? «Рейнджерс», «Бостон», «Чикаго», «Вашингтон»? Почему бы, скажем, «столичным» не наградить Ови за многолетнюю добросовестную службу новым контрактом миллионов этак на 13 и отправить капитана на принудительное лечение? А что, так и Гретцки будет спать спокойнее…

источник: «Советский спорт»
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