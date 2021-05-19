Дело Кучерова: почему молчит «Флорида»? Ее тренеру прилетел бумеранг из чемпионского прошлого

Забавно, как в этой жизни все повторяется. В счастливом советском детстве весь наш московский двор балдел от битлов и роллингов, кридов и зепов, шакингов и хипов, всячески ломая родной язык – хаиры, шузы, флэты, гирлухи, фейсы, сейшены, трузера… Теперь я негодую и одновременно надрываюсь от смеха, натыкаясь там-сям на бесконечных хейтеров, юзеров, геймеров, хайперов, нубиков, диггеров, олдфагов, фолловеров… Ужас! Как же надо ненавидеть свой богатый и могучий. Почему там, за бугром, сподобились разве что на спутник и перестройку, гласность и пере(за)грузку… Если сами себя не уважаем, чего ждать от других…

Ныне вот читерство с какого-то перепуга вошло в моду коленопреклоненных перед просвещенным Западом либо банальных клиентов ЕГЭ. Эта гадость влезла к нам из компьютерных глупостей. Взамен простых русских слов – обман, ложь, лицемерие, подлог, неправда, вранье, брехня, надувательство, мошенничество, жульничество, шулерство, плутовство, нечестность, подделка, лукавство, хитрость, вымысел, выдумка, коварство…

Именно все это успешно проделала «Тампа», когда от потолка зарплат спрятала в лазарете на весь регулярный чемпионат лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020. Кто бы мог подумать – ха-ха! - он внезапно оказался абсолютно здоров и в идеальной функциональной форме, когда стартовал плей-офф. А ограничение платежки там уже не работает.

Конгениально! Наглядный пример всем толстым кошелькам НХЛ, как в рамках закона обходить краеугольное правило, направленное на выравнивание сил в лиге.

Объективные наблюдатели сразу вспомнили чемпионский «Чикаго»-2015. Кейн выбыл из-за травмы 24 февраля. Больше в той регулярке лучший бомбардир «Хокс» не играл, угодив в список долговременно больных. Воспользовавшись освободившимися под потолком зарплат 6,3 млн долларов Кейна, руководство клуба ударно поработало над укреплением состава перед закрытием трансферного рынка.

Стоило наступить плей-офф – и о, чудо! - американец мгновенно вернулся в строй и оттрубил от звонка до звонка все до единой 23 кубковые встречи «Чикаго»! Причем сразу после выхода с больничного 15 апреля в первом матче стартовой серии с «Нэшвиллом» откатал 23 минуты, а спустя шесть дней в четвертой игре – и вовсе 35! Неужели после этого кто-то сомневается, что лидера «Хокс» сознательно придержали в листе нетрудоспособности до конца регулярки, использовав вопиющие дыры в конституции НХЛ?!