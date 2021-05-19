Увы, дуэль Михеев – Романов откладывается. Болеем за «Эдмонтон» Куликова

Многое решит противоборство двух главных стрелков НХЛ Макдэвида/Драйзайтля и действующего обладателя «Везина Трофи» Хеллебака. Очные встречи в чемпионате отличались повышенной результативностью – в среднем по 6,2 гола за игру. Причем «нефтяники» взяли верх во всех шести последних поединках с общим счетом 21-5! А тут еще у «Джетс» надолго выбыл острый датский форвард Элерс.

Так что, все в руках «Эдмонтона» - и прежде всего большинства. Если Макдэвид и Ко в плей-офф продолжат штамповать голы в численном преимуществе, как в регулярном чемпионате, где они второй год оказались лучшими в НХЛ, проблем в стартовой кубковой серии у «нефтяников» не возникнет.

Любопытно, что эти команды во времена «Атланты»/«Виннипега» никогда не пересекались в плей-офф. При этом «Джетс», в отличие от «Ойлерз», участвуют в нокаут-раунде четвертый год кряду. Этот опыт может оказаться решающим. Тем более что за рекордные девять поединков регулярки «реактивщики», надо полагать, поняли, как нейтрализовать две царь-пушки всея НХЛ.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-2

ТОРОНТО (1) – МОНРЕАЛЬ (4)

Матчи в чемпионате: 5:4 ОТ, 4:3, 1:2, 5:3, 3:2, 2:4, 4:1, 2:3 ОТ, 5:2, 3:2

Даты: 21 (2:30), 23 (2:00), 25, 26, 28*, 30* мая, 1* июня

За кем следить: Михеев, Меттьюз, Таварес, Марнер, Нюландер, Райли, Торнтон – Романов, Прайс, Уэбер, Галлахер, Татар, Питри, Тоффоли

Культовое противостояние двух легендарных и самых популярных канадских хоккейных империй. Это поразительно, но они более 40 лет не сталкивались в плей-офф! Последний раз это случилось в 1978 и 1979 годах, когда НХЛ еще конкурировала с ВХА, а «Монреаль» оставался многолетней династией, которую как раз в 1980 году скинули с трона новые короли горы из «Айлендерс». В конце 70-х «Канадиенс» дважды ударно прошлись по «Торонто» словно по привокзальному буфету – 4-0. Ныне безусловный фаворит, разумеется, «Мейпл Лифс».

«Торонто» всю пандемийную регулярку доминировал в дивизионе и даже претендовал на общую победу в чемпионате лиги. Такому квартету суперфорвардов – лучший снайпер НХЛ-2021 Меттьюз, Марнер, Таварес, Нюландер позавидуют почти все в лиге, кроме разве «Тампы», «Колорадо» ну и «Бостона». А еще в команде есть опытнейшие Торнтон и Спецца, всегда готовые пальнуть из засады Михеев и Гальченюк.

Как в другом северном стыке в случае с «Виннипегом», и здесь, похоже, все решит игра вратаря. Год назад в августовский плей-аут Прайс едва ли не в одиночку отправил в отпуск «Питтсбург» Малкина/Кросби. Как сложится на сей раз? Правда, 19 апреля самый высокооплачиваемый вратарь мира перенес сотрясение мозга. Однако к старту в Кубке Стэнли врачи обещают привести Прайса полностью в норму. Как и капитана «Монреаля» Уэбера, а также нападающего-джокера Галлахера.

Возвращение в основу всех травмированных лидеров обернулось отправкой в запас новичка «Монреаля» Романова, а также нападающих Кофилда и Котканиеми.

НАШ ПРОГНОЗ: 3-4