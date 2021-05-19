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Португалия - Сегунда не начался Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
Португалия - Сегунда не начался Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда не начался Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда не начался Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда не начался Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.66
Португалия - Сегунда не начался Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 4.80
Англия - Первая лига 20:00 Линкольн Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 20:00 Ньюкасл Юнайте 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Премьер-лига 20:00 Тоттенхэм Хотс 0 Астон Вилла 0 П1 1.63 Х 4.40 П2 5.10
Англия - Премьер-лига 20:00 Эвертон 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.70
Испания - Сегунда 20:00 УД Логроньес 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.00 Х 3.30 П2 4.10
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Сабадель 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Арсенал 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Кубок Италии 22:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Ливерпуль 0 П1 9.40 Х 6.20 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 22:15 Вест Бромвич А 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 5.30 Х 4.50 П2 1.60
Испания - Сегунда 22:30 Тенерифе 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 2.70 П2 2.60
Испания - Сегунда 22:30 Мирандес 0 Леганес 0 П1 4.60 Х 3.30 П2 1.90
Увы, дуэль Михеев – Романов откладывается. Болеем за «Эдмонтон» Куликова
19 мая 18:41
автор: Виталий Славин

Увы, дуэль Михеев – Романов откладывается. Болеем за «Эдмонтон» Куликова

Сегодня и завтра ночью по Москве в борьбу за Кубок Стэнли включатся представители канадского дивизиона Север. Представляем пары «Эдмонтон» - «Виннипег», «Торонто» - «Монреаль».

ДИВИЗИОН СЕВЕР

ЭДМОНТОН (2) – ВИННИПЕГ (3)

Матчи в чемпионате: 4:3, 4:6, 5:6, 3:2, 2:1, 4:2, 3:0, 6:1. 3:1

Даты: 20 (4:00 мск), 22 (4:00), 23, 25, 27*, 29*, 31* мая

*Если понадобится

За кем следить: Куликов, Макдэвид, Драйзайтль, Барри, Ньюджент-Хопкинс, Нерс, Пульюярви – Хеллебак, Шайфли, Коннор, Уилер, Пионк, Штястны, Дюбуа

Многое решит противоборство двух главных стрелков НХЛ Макдэвида/Драйзайтля и действующего обладателя «Везина Трофи» Хеллебака. Очные встречи в чемпионате отличались повышенной результативностью – в среднем по 6,2 гола за игру. Причем «нефтяники» взяли верх во всех шести последних поединках с общим счетом 21-5! А тут еще у «Джетс» надолго выбыл острый датский форвард Элерс.

Так что, все в руках «Эдмонтона» - и прежде всего большинства. Если Макдэвид и Ко в плей-офф продолжат штамповать голы в численном преимуществе, как в регулярном чемпионате, где они второй год оказались лучшими в НХЛ, проблем в стартовой кубковой серии у «нефтяников» не возникнет.

Любопытно, что эти команды во времена «Атланты»/«Виннипега» никогда не пересекались в плей-офф. При этом «Джетс», в отличие от «Ойлерз», участвуют в нокаут-раунде четвертый год кряду. Этот опыт может оказаться решающим. Тем более что за рекордные девять поединков регулярки «реактивщики», надо полагать, поняли, как нейтрализовать две царь-пушки всея НХЛ.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-2

ТОРОНТО (1) – МОНРЕАЛЬ (4)

Матчи в чемпионате: 5:4 ОТ, 4:3, 1:2, 5:3, 3:2, 2:4, 4:1, 2:3 ОТ, 5:2, 3:2

Даты: 21 (2:30), 23 (2:00), 25, 26, 28*, 30* мая, 1* июня

За кем следить: Михеев, Меттьюз, Таварес, Марнер, Нюландер, Райли, Торнтон – Романов, Прайс, Уэбер, Галлахер, Татар, Питри, Тоффоли

Культовое противостояние двух легендарных и самых популярных канадских хоккейных империй. Это поразительно, но они более 40 лет не сталкивались в плей-офф! Последний раз это случилось в 1978 и 1979 годах, когда НХЛ еще конкурировала с ВХА, а «Монреаль» оставался многолетней династией, которую как раз в 1980 году скинули с трона новые короли горы из «Айлендерс». В конце 70-х «Канадиенс» дважды ударно прошлись по «Торонто» словно по привокзальному буфету – 4-0. Ныне безусловный фаворит, разумеется, «Мейпл Лифс».

«Торонто» всю пандемийную регулярку доминировал в дивизионе и даже претендовал на общую победу в чемпионате лиги. Такому квартету суперфорвардов – лучший снайпер НХЛ-2021 Меттьюз, Марнер, Таварес, Нюландер позавидуют почти все в лиге, кроме разве «Тампы», «Колорадо» ну и «Бостона». А еще в команде есть опытнейшие Торнтон и Спецца, всегда готовые пальнуть из засады Михеев и Гальченюк.

Как в другом северном стыке в случае с «Виннипегом», и здесь, похоже, все решит игра вратаря. Год назад в августовский плей-аут Прайс едва ли не в одиночку отправил в отпуск «Питтсбург» Малкина/Кросби. Как сложится на сей раз? Правда, 19 апреля самый высокооплачиваемый вратарь мира перенес сотрясение мозга. Однако к старту в Кубке Стэнли врачи обещают привести Прайса полностью в норму. Как и капитана «Монреаля» Уэбера, а также нападающего-джокера Галлахера.

Возвращение в основу всех травмированных лидеров обернулось отправкой в запас новичка «Монреаля» Романова, а также нападающих Кофилда и Котканиеми.

НАШ ПРОГНОЗ: 3-4

источник: «Советский спорт»
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