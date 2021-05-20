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Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.20 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 7.30
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 4.60 Х 3.40 П2 1.88
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.55 Х 3.70 П2 6.30
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На ЧМ-2002 Россия завоевала серебро всего с тремя энхаэловцами. Наша сборная в Риге ничуть не слабее
20 мая 11:24
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

На ЧМ-2002 Россия завоевала серебро всего с тремя энхаэловцами. Наша сборная в Риге ничуть не слабее

Завтра в Риге стартует чемпионат мира.

В нашу команду влились семь игроков из НХЛ – пять защитников и два форварда. Ждем из-за океана вратаря и еще одного нападающего. Так что разговоры о слабости российского состава беспочвенны. Тем более что история знает случаи, когда наша сборная добивалась успеха с куда более скромным десантом из сильнейшей лиги мира.

В среду российская команда продолжила тренировки на льду. Она занималась в тех сочетаниях, что и накануне. Так что каких-то сюрпризов с составом на старте турнира ждать не приходится. Соперники ничуть не сильнее. В том числе и североамериканские сборные, укомплектованные в основном молодежью из НХЛ. Чем, спрашивается, звезды из КХЛ хуже?

Швеция-1995: сгубили теплый «Глобен» и вратарь

ЧМ-2021 по наплыву энхаэловцев вовсе не антирекордный. В Стокгольме/Евле-1995 европейские сборные и вовсе обошлись без заокеанского десанта. Из локаута в НХЛ, съевшего половину сезона-1994/95. Золото впервые в истории завоевали финны, одолевшие в финале шведов 4:1 благодаря хет-трику Вилле Пелтонена (на его счету 4 очка). А сборная России, заняв первое место в группе и победив будущих бронзовых призеров канадцев (5:4), сошла с дистанции в четвертьфинале после поражения от чехов (0:2).

Сгубили нашу команду переезд с холодной арены в Евле на теплую в Стокгольме, а также чудовищная ошибка вратаря Алексея Червякова, буквально подарившего первый гол. По признанию капитана россиян Вячеслава Быкова, ноги на вязком льду «Глобен Арены» не бежали. Тот турнир стал прощальным в сборной для знаменитых чемпионов Быкова и Андрея Хомутова, сыгравших менее ярко, чем обычно. Лидером той сборной, возглавляемой Борисом Михайловым, стал форвард «Кёльна» Сергей Березин, набравший в 6 матчах 8 (7+1) очков.

Швеция-2022: отсрочили вступление Ягра в Тройной золотой клуб

ЧМ-2002 проводился в олимпийский год. На Солт-Лейк-Сити-2002 сборную России к бронзе привел главный тренер Вячеслав Фетисов, пригласивший из суперлиги только одного игрока – вратаря Егора Подомацкого (он на лед так и не вышел).

Но суть не в том. На ЧМ в Швецию сборную повез Борис Михайлов. Десант из НХЛ оказался малочисленный – защитник Дмитрий Калинин, нападающие Максим Афиногенов (автор победного гола чехам на Олимпиаде) и Роман Ляшенко.

Наша команда лишь по разнице шайб пробилась в плей-офф, опередив Украину, главный тренер был на грани истерики. В четвертьфинале россиян в Йёнчепинге ждали чехи, имея выходной. Яромир Ягр бил копытом в желании ворваться в Тройной золотой клуб. Ему не хватало титула чемпиона мира. Накануне четвертьфинала наши в Гётеборге уступили словакам (4:6) и отправились на встречу к чехам, ничего хорошего не предвкушая.

Однако россияне сенсационно обыграли фаворита 3:1, до этого трижды подряд завоевавшего золото ЧМ (в Осло-1999, Санкт-Петербурге-2000, Кёльне-2001). А потом дошли до финала, где им чуть-чуть не хватило для победы над Словакией. Ягр же оформил членство в Тройном золотом клубе через три года – в Вене-2005.

Перед ЧМ-2002 наша команда лишилась из-за травмы сильнейшего плеймейкера Андрея Разина (улавливаете параллель с Вадимом Шипачёвым?), его включили в заявку, но на лед он так и не вышел, хотя Михайлов хотел задействовать знатного распасовщика в финале (в бригаде большинства). Увы, золотой матч был проигран 3:4. Но серебро Гётеборга-2002 было сродни золоту. Всем игрокам присвоили звание заслуженного мастера спорта, а летом в преддверии ЧМ по футболу президенту России Владимиру Путину вручили серебряную медаль. Дело было в пансионате Бор на совместной встрече футбольной и хоккейной сборных с главой государства.

Латвия-2006: Ови не помог справиться с чехами

ЧМ-2006 в Риге оставил след в истории не только дебютом восходящей канадской звезды Сидни Кросби и золотым дублем шведов, выигравших за один сезон Олимпиаду в Турине и мировое первенство, но и очень уж точечным усилением сборной России из-за океана. Илью Ковальчука наш главный тренер Владимир Крикунов в команду не пригласил. Так что за НХЛ пришлось отдуваться одному-единственному Александру Овечкину. К тому времени за его плечами был солидный опыт – два чемпионата мира (Острава-2004 и Вена-2005), Кубок мира-2004, Олимпида-2006. В 7 матчах Ови набрал 9 (6+3) очков, но остался лишь пятым в бомбардирской гонке. Лучшим нападающим турнира признали Кросби, Овечкина же журналисты включили в сборную звезд.

Путь нашей команды закончился в четвертьфинале: точный бросок Збынека Иргла в овертайме принес победу сборной Чехии (4:3ОТ).

Германия-2010: Ови, Малкин, Дацюк и Ко не совладали с Ягром

На ЧМ-2010 в Кёльне чехи с четырьмя энхаэловцами в составе (двое из которых вратари) справилась с финале (2:1) с нашпигованной звездами (Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк, Александр Сёмин, Сергей Федоров…) сборной России. Еще раз доказав, что побеждает сплоченная команда, а не набор первоклассных исполнителей. Кстати, капитанил у чемпионов мира вовсе не Ягр, как никогда выстреливший в решающий момент, а форвард «Магнитки» Томаш Ролинек.

Завтра «Красная машина новой сборки» стартует матчем с этим не самым удобным для нее соперником, которому на прошлой неделе уступила в последнем матче Евротура 0:4. Верим в реванш.

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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