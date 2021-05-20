На ЧМ-2002 Россия завоевала серебро всего с тремя энхаэловцами. Наша сборная в Риге ничуть не слабее

В нашу команду влились семь игроков из НХЛ – пять защитников и два форварда. Ждем из-за океана вратаря и еще одного нападающего. Так что разговоры о слабости российского состава беспочвенны. Тем более что история знает случаи, когда наша сборная добивалась успеха с куда более скромным десантом из сильнейшей лиги мира.

В среду российская команда продолжила тренировки на льду. Она занималась в тех сочетаниях, что и накануне. Так что каких-то сюрпризов с составом на старте турнира ждать не приходится. Соперники ничуть не сильнее. В том числе и североамериканские сборные, укомплектованные в основном молодежью из НХЛ. Чем, спрашивается, звезды из КХЛ хуже?

Швеция-1995: сгубили теплый «Глобен» и вратарь

ЧМ-2021 по наплыву энхаэловцев вовсе не антирекордный. В Стокгольме/Евле-1995 европейские сборные и вовсе обошлись без заокеанского десанта. Из локаута в НХЛ, съевшего половину сезона-1994/95. Золото впервые в истории завоевали финны, одолевшие в финале шведов 4:1 благодаря хет-трику Вилле Пелтонена (на его счету 4 очка). А сборная России, заняв первое место в группе и победив будущих бронзовых призеров канадцев (5:4), сошла с дистанции в четвертьфинале после поражения от чехов (0:2).

Сгубили нашу команду переезд с холодной арены в Евле на теплую в Стокгольме, а также чудовищная ошибка вратаря Алексея Червякова, буквально подарившего первый гол. По признанию капитана россиян Вячеслава Быкова, ноги на вязком льду «Глобен Арены» не бежали. Тот турнир стал прощальным в сборной для знаменитых чемпионов Быкова и Андрея Хомутова, сыгравших менее ярко, чем обычно. Лидером той сборной, возглавляемой Борисом Михайловым, стал форвард «Кёльна» Сергей Березин, набравший в 6 матчах 8 (7+1) очков.

Швеция-2022: отсрочили вступление Ягра в Тройной золотой клуб

ЧМ-2002 проводился в олимпийский год. На Солт-Лейк-Сити-2002 сборную России к бронзе привел главный тренер Вячеслав Фетисов, пригласивший из суперлиги только одного игрока – вратаря Егора Подомацкого (он на лед так и не вышел).