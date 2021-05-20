На ЧМ-2002 Россия завоевала серебро всего с тремя энхаэловцами. Наша сборная в Риге ничуть не слабее

В нашу команду влились семь игроков из НХЛ – пять защитников и два форварда. Ждем из-за океана вратаря и еще одного нападающего. Так что разговоры о слабости российского состава беспочвенны. Тем более что история знает случаи, когда наша сборная добивалась успеха с куда более скромным десантом из сильнейшей лиги мира.
В среду российская команда продолжила тренировки на льду. Она занималась в тех сочетаниях, что и накануне. Так что каких-то сюрпризов с составом на старте турнира ждать не приходится. Соперники ничуть не сильнее. В том числе и североамериканские сборные, укомплектованные в основном молодежью из НХЛ. Чем, спрашивается, звезды из КХЛ хуже?
Швеция-1995: сгубили теплый «Глобен» и вратарь
ЧМ-2021 по наплыву энхаэловцев вовсе не антирекордный. В Стокгольме/Евле-1995 европейские сборные и вовсе обошлись без заокеанского десанта. Из локаута в НХЛ, съевшего половину сезона-1994/95. Золото впервые в истории завоевали финны, одолевшие в финале шведов 4:1 благодаря хет-трику Вилле Пелтонена (на его счету 4 очка). А сборная России, заняв первое место в группе и победив будущих бронзовых призеров канадцев (5:4), сошла с дистанции в четвертьфинале после поражения от чехов (0:2).
Сгубили нашу команду переезд с холодной арены в Евле на теплую в Стокгольме, а также чудовищная ошибка вратаря Алексея Червякова, буквально подарившего первый гол. По признанию капитана россиян Вячеслава Быкова, ноги на вязком льду «Глобен Арены» не бежали. Тот турнир стал прощальным в сборной для знаменитых чемпионов Быкова и Андрея Хомутова, сыгравших менее ярко, чем обычно. Лидером той сборной, возглавляемой Борисом Михайловым, стал форвард «Кёльна» Сергей Березин, набравший в 6 матчах 8 (7+1) очков.
Швеция-2022: отсрочили вступление Ягра в Тройной золотой клуб
ЧМ-2002 проводился в олимпийский год. На Солт-Лейк-Сити-2002 сборную России к бронзе привел главный тренер Вячеслав Фетисов, пригласивший из суперлиги только одного игрока – вратаря Егора Подомацкого (он на лед так и не вышел).
Но суть не в том. На ЧМ в Швецию сборную повез Борис Михайлов. Десант из НХЛ оказался малочисленный – защитник Дмитрий Калинин, нападающие Максим Афиногенов (автор победного гола чехам на Олимпиаде) и Роман Ляшенко.
Наша команда лишь по разнице шайб пробилась в плей-офф, опередив Украину, главный тренер был на грани истерики. В четвертьфинале россиян в Йёнчепинге ждали чехи, имея выходной. Яромир Ягр бил копытом в желании ворваться в Тройной золотой клуб. Ему не хватало титула чемпиона мира. Накануне четвертьфинала наши в Гётеборге уступили словакам (4:6) и отправились на встречу к чехам, ничего хорошего не предвкушая.
Однако россияне сенсационно обыграли фаворита 3:1, до этого трижды подряд завоевавшего золото ЧМ (в Осло-1999, Санкт-Петербурге-2000, Кёльне-2001). А потом дошли до финала, где им чуть-чуть не хватило для победы над Словакией. Ягр же оформил членство в Тройном золотом клубе через три года – в Вене-2005.
Перед ЧМ-2002 наша команда лишилась из-за травмы сильнейшего плеймейкера Андрея Разина (улавливаете параллель с Вадимом Шипачёвым?), его включили в заявку, но на лед он так и не вышел, хотя Михайлов хотел задействовать знатного распасовщика в финале (в бригаде большинства). Увы, золотой матч был проигран 3:4. Но серебро Гётеборга-2002 было сродни золоту. Всем игрокам присвоили звание заслуженного мастера спорта, а летом в преддверии ЧМ по футболу президенту России Владимиру Путину вручили серебряную медаль. Дело было в пансионате Бор на совместной встрече футбольной и хоккейной сборных с главой государства.
Латвия-2006: Ови не помог справиться с чехами
ЧМ-2006 в Риге оставил след в истории не только дебютом восходящей канадской звезды Сидни Кросби и золотым дублем шведов, выигравших за один сезон Олимпиаду в Турине и мировое первенство, но и очень уж точечным усилением сборной России из-за океана. Илью Ковальчука наш главный тренер Владимир Крикунов в команду не пригласил. Так что за НХЛ пришлось отдуваться одному-единственному Александру Овечкину. К тому времени за его плечами был солидный опыт – два чемпионата мира (Острава-2004 и Вена-2005), Кубок мира-2004, Олимпида-2006. В 7 матчах Ови набрал 9 (6+3) очков, но остался лишь пятым в бомбардирской гонке. Лучшим нападающим турнира признали Кросби, Овечкина же журналисты включили в сборную звезд.
Путь нашей команды закончился в четвертьфинале: точный бросок Збынека Иргла в овертайме принес победу сборной Чехии (4:3ОТ).
Германия-2010: Ови, Малкин, Дацюк и Ко не совладали с Ягром
На ЧМ-2010 в Кёльне чехи с четырьмя энхаэловцами в составе (двое из которых вратари) справилась с финале (2:1) с нашпигованной звездами (Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк, Александр Сёмин, Сергей Федоров…) сборной России. Еще раз доказав, что побеждает сплоченная команда, а не набор первоклассных исполнителей. Кстати, капитанил у чемпионов мира вовсе не Ягр, как никогда выстреливший в решающий момент, а форвард «Магнитки» Томаш Ролинек.
Завтра «Красная машина новой сборки» стартует матчем с этим не самым удобным для нее соперником, которому на прошлой неделе уступила в последнем матче Евротура 0:4. Верим в реванш.
*Время московское.