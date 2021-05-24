Скупой платит трижды! Боссы Овечкина сами себя выпотрошили: не пора ли возвращаться в «Динамо»?

После смачных оплеух от «Каролины» на старте Кубка Стэнли-2019 и «Айлендерс» Троца в прошлом году в «Вашингтоне» признали, что допустили чудовищную ошибку, когда после чемпионства отказались дать соответствующий контракт Троцу. Сэкономив на спичках, назначили главным Рирдена, работавшего ассистентом Троца. В клубе наплевали, что новичок никогда в этой должности не трудился. Наивно понадеялись, что золотой состав новые вершины покорит по накату.

Но нет. Чудес в хоккее не бывает. «Столичных» затрясло с Рирденом с самого начала. Хотя к нокаут-ранду вроде остепенились и подошли фаворитами к серии с «Каролиной», которая почти десять лет не играла в плей-офф. «Ураганы» вырвали серию в овертайме седьмого матча. В пандемийном Кубке Стэнли-2020 все уже было куда прозаичнее: «островитянам» и напрягаться не пришлось, чтобы выкинуть Ови и Ко на обочину за пять игр.

Вот тогда Рирдена наконец и убрали, а его маститому преемнику Лавиолетту выложили примерно те же деньги, что просил Троц. Классический манки-бизнес! При этом владелец франшизы Леонсис умудрился совершить вторую фатальную ошибку. Ведь всем, кроме грека, было очевидно – о чем я писал много раз! – вместе с Рирденом следовало гнать взашей и генменеджера Маклеллана. Почти каждая его сделка после триумфа-2018 оказалась провальной.

Венцом творчества горе-управленца стало досрочное переподписание ветерана Бекстрема на пять лет до 2025 года за сумасшедшую зарплату в 9,2 млн долларов! При том, что русский капитан получал 9,54 млн. Этим безумным шагом Маклеллан окончательно разрушил клубную иерархию. Ибо всем было ясно, что шведский центр – банальная пустышка. Все свои сотни очков настрелял благодаря исключительно нахождению в одном звене с топ-снайпером современности, клепающим голы в ритме Гретцки. Жалкое одно очко за передачу в пяти поединках серии с «Бостоном» сказало о Бекстреме все! И эта бездарность за фантастические девять с лишним лимонов будет пылить в «Вашингтоне» еще четыре сезона?!

Для сравнения: у разгромивших «Кэпиталз» бостонцев Бержерона оклад 6,875 млн, Пастрняка – 6,67, Маршана – 6,125, Макэвоя – 4,9 миллиона долларов. Выдающееся соотношение цены и качества как высшая оценка квалификации менеджмента «Брюинз».