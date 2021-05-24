Скупой платит трижды! Боссы Овечкина сами себя выпотрошили: не пора ли возвращаться в «Динамо»?

После смачных оплеух от «Каролины» на старте Кубка Стэнли-2019 и «Айлендерс» Троца в прошлом году в «Вашингтоне» признали, что допустили чудовищную ошибку, когда после чемпионства отказались дать соответствующий контракт Троцу. Сэкономив на спичках, назначили главным Рирдена, работавшего ассистентом Троца. В клубе наплевали, что новичок никогда в этой должности не трудился. Наивно понадеялись, что золотой состав новые вершины покорит по накату.
Но нет. Чудес в хоккее не бывает. «Столичных» затрясло с Рирденом с самого начала. Хотя к нокаут-ранду вроде остепенились и подошли фаворитами к серии с «Каролиной», которая почти десять лет не играла в плей-офф. «Ураганы» вырвали серию в овертайме седьмого матча. В пандемийном Кубке Стэнли-2020 все уже было куда прозаичнее: «островитянам» и напрягаться не пришлось, чтобы выкинуть Ови и Ко на обочину за пять игр.
Вот тогда Рирдена наконец и убрали, а его маститому преемнику Лавиолетту выложили примерно те же деньги, что просил Троц. Классический манки-бизнес! При этом владелец франшизы Леонсис умудрился совершить вторую фатальную ошибку. Ведь всем, кроме грека, было очевидно – о чем я писал много раз! – вместе с Рирденом следовало гнать взашей и генменеджера Маклеллана. Почти каждая его сделка после триумфа-2018 оказалась провальной.
Венцом творчества горе-управленца стало досрочное переподписание ветерана Бекстрема на пять лет до 2025 года за сумасшедшую зарплату в 9,2 млн долларов! При том, что русский капитан получал 9,54 млн. Этим безумным шагом Маклеллан окончательно разрушил клубную иерархию. Ибо всем было ясно, что шведский центр – банальная пустышка. Все свои сотни очков настрелял благодаря исключительно нахождению в одном звене с топ-снайпером современности, клепающим голы в ритме Гретцки. Жалкое одно очко за передачу в пяти поединках серии с «Бостоном» сказало о Бекстреме все! И эта бездарность за фантастические девять с лишним лимонов будет пылить в «Вашингтоне» еще четыре сезона?!
Для сравнения: у разгромивших «Кэпиталз» бостонцев Бержерона оклад 6,875 млн, Пастрняка – 6,67, Маршана – 6,125, Макэвоя – 4,9 миллиона долларов. Выдающееся соотношение цены и качества как высшая оценка квалификации менеджмента «Брюинз».
Господин Леонсис, какие вам еще нужны доказательства полной профнепригодности Маклеллана?! Хотя добавлю еще красок краха. Ядро «Вашингтона» давно бредет с ярмарки: Харе – 44 года, Андерсону – 40, Оши – 34, Бекстрему – 33, Эллеру – 32, Карлсону – 31. Ови в сентябре стукнет 36. Эти ребята уже никогда не прибавят. Более того, они не тянут современных нагрузок, а тут еще из-за вируса укороченный и крайне сжатый регулярный чемпионат. От того к его концу ветеранов и накрыли травмы – выбыли Бекстрем, Оши, Карлсон, а Овечкин пропустил рекордные для себя 11 туров. Эллер из-за повреждения нижней части тела не вышел на третью игру с «Бостоном».
Зато на самой важной - вратарской позиции вдруг очутились два зеленых новичка Ванечек с Самсоновым, а также дедушка Андерсон. Внезапно потребовавшаяся Лундквисту операция на сердце не может служить оправданием. Подобрали шведа по сути на помойке, куда его выкинули из «Рейнджерс», разорвав контракт. Изначально было ясно, что скандинавский мышелов способен поработать в столице США разве что мебелью.
Вот плоды трехлетней бурной деятельности дилетанта Маклеллана. И самое важное. Как определяли квалификацию тренера наши глыбы Чернышев и Тарасов, Кулагин и Бобров, Эпштейн и Тихонов, Дмитриев и Васильев? Основной критерий один – растут игроки или нет. В «Кэпиталз» за минувшие три сезона деградировали абсолютно все! Хотя до прихода Лавиолетта еще более или менее держали уровень Овечкин и Карлсон, Уилсон и Орлов. Теперь все на дне: на месте чемпионской команды свалка искореженных ржавых обломков с некогда звонкими именами. Как это было в «Рейнджерс», а ныне в «Нью-Джерси» - все нужно начинать с чистого листа заново.
Здесь и возникает краеугольный вопрос: а стоит ли в этом доме престарелых оставаться Овечкину? Тем более что шишки «столичных» цинично об него вытерли ноги: в отличие от Бекстрема, не продлили контракт с капитаном на устраивающих его условиях по ходу регулярки, отложив переговоры до лета. Напомню, шведскому увальню Маклеллан вывалил 46 миллионов в середине прошлого чемпионата - 14 января 2020 года.
Не знаю, решать, разумеется, Александру Михайловичу. Но, может быть, есть смысл на полсезона вернуться в родное «Динамо», где спокойно подготовиться к Играм-2022? Судя по нынешнему уровню североамериканских звезд, в частности Бержерона и Маршана, надеяться с листа осуществить мечту всей карьеры – взять олимпийское золото нереально. Необходима нацеленная протяженная подготовка.
Ну а после окончания пекинского турнира в феврале можно вернуться в НХЛ. Причем необязательно в «Вашингтон». А что? Ягр в 39 лет после трех сезонов в «Авангарде» возвратился в НХЛ и откатал семь сезонов! За это время Ярдо, сменив пять команд, наколотил 120 шайб. Чем Овечкин-то хуже? Тем более что при предложенном олимпийском сценарии у него будет, по сравнению с чехом, три года в запасе, чтобы деклассировать Гретцки.