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Наступили на грабли Пхёнчхана. Сборная России проиграла Словакии, как на Олимпиаде-2018
24 мая 19:20
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Наступили на грабли Пхёнчхана. Сборная России проиграла Словакии, как на Олимпиаде-2018

Только в Корее наши уступили словакам (2:3) в стартовом матче турнира, растранжирив перевес 2:0. Сегодня же «Красная машина» забуксовала с первых секунд. Словакия с тремя победами в основное время лидирует в группе.

До сегодняшней встречи словаки трижды побеждали россиян на ЧМ: в Остраве-2004, где наша сборная под руководством Виктора Тихонова осталась за бортом плей-офф, и дважды – в Швеции-2002 (в группе и финале).

Похоже, подопечные Валерия Брагина недооценили соперника, с трудом одолевшего аутсайдера Великобританию (2:1). Или хорошо отдохнули накануне.

Увы, нельзя сказать, что Россия проиграла по недоразумению. Голевых моментов у ворот Юлиуса Гудачека создали по минимуму. Не было позиционного нападения. А единственную шайбу забросили после рикошета от Александра Барабанова в большинстве.

Оба гола пропустили после ошибок. Нельзя упрекать в них вратаря Александра Самонова. Поначалу его трясло, он отбивал шайбы перед собой, но потом взял себя в руки и несколько раз выручил в сложнейших ситуациях (особенно эффектно отразил шайбу блином после броска в пустой угол форварда Криштофа).

Гренадер Дмитрий Воронков путешествовал по звеньям – успел засветиться аж в трех тройках, а также бригаде меньшинства, но свои козыри так и не предъявил. За вычетом зубодробительного хита. Защитник Никита Задоров наводил ужас на соперников – расколол того же Криштофа, а в концовке капитана словаков Марека Дялогу (тот долго проверял на сохранность челюсть).

Соперник открыл счет после грубой ошибки Антона Бурдасова, не сумевшего вывести шайбу из зоны защиты, когда у Игоря Ожиганова сломалась клюшка. Кистевой бросок в девятку метров с десяти был очень хорош.

Отыгрались наши в большинстве: Сергей Толчинский откликнулся на пас из-за ворот Антона Слепышева, шайба после уантаймера «десятки» попала в ногу Барабнова и залетела в сетку. Гол могли и отменить, если бы судьи зафиксировали пас рукой Максима Шалунова Ивану Проворову. Форвард, выказав ловкость Игоря Акинфеева, перчаткой зацепил шайбу, которую сохранил в зоне наш ведущий защитник. Коллега Славин вспомнил, что в аналогичной ситуации арбитры КХЛ не засчитали гол в еще свежей серии плей-офф «Авангард» - «Магнитка».

В третьем периоде упустил козырной момент Слепышев, откликнувшийся на передачу Толчинского. Наш капитан поспешил бросить с лопаты. Мог, наверное, на паузе протащить шайбу влево и поразить пустые ворота.

Роковым стало удаление в чужой зоне Шалунова. Тщетно Макс показывал, что толкал соперника не клюшкой, а корпусом. Соперник быстро наказал голом. Форвард Артём Швец-Роговой в нарушении всех канонов попытался блокировать дальний щелчок защитника, он должен был либо выкатиться навстречу бросающему, либо открыть обзор вратарю. Увы, шайба от ноги застрявшего в глубине зоны россиянина круто изменила траекторию и запорхнула в сетку.

Даже подобие финального штурма организовать не удалось. Словаки не только быстро завезли шайбу в пустые ворота, но и получили большинство после тренерского челленджа на положение вне игры. Так растаял последний шанс на спасение.

Вдобавок ко всем бедам наша команда лишилась получившего повреждение Андрея Кузьменко. Без травмированного Михаила Григоренко атака россиян потеряла зубы.

СТАТИСТИКА

Словакия – Россия – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Келемен, Гернат, Дялога (п.в.) – Барабанов.

Вратари: Гудачек – Самонов.

Броски: 28 (11+8+7) – 28 (12+7+9).

Штраф: 4-6.

источник: «Советский спорт»
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