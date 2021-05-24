Наступили на грабли Пхёнчхана. Сборная России проиграла Словакии, как на Олимпиаде-2018

До сегодняшней встречи словаки трижды побеждали россиян на ЧМ: в Остраве-2004, где наша сборная под руководством Виктора Тихонова осталась за бортом плей-офф, и дважды – в Швеции-2002 (в группе и финале).

Похоже, подопечные Валерия Брагина недооценили соперника, с трудом одолевшего аутсайдера Великобританию (2:1). Или хорошо отдохнули накануне.

Увы, нельзя сказать, что Россия проиграла по недоразумению. Голевых моментов у ворот Юлиуса Гудачека создали по минимуму. Не было позиционного нападения. А единственную шайбу забросили после рикошета от Александра Барабанова в большинстве.

Оба гола пропустили после ошибок. Нельзя упрекать в них вратаря Александра Самонова. Поначалу его трясло, он отбивал шайбы перед собой, но потом взял себя в руки и несколько раз выручил в сложнейших ситуациях (особенно эффектно отразил шайбу блином после броска в пустой угол форварда Криштофа).

Гренадер Дмитрий Воронков путешествовал по звеньям – успел засветиться аж в трех тройках, а также бригаде меньшинства, но свои козыри так и не предъявил. За вычетом зубодробительного хита. Защитник Никита Задоров наводил ужас на соперников – расколол того же Криштофа, а в концовке капитана словаков Марека Дялогу (тот долго проверял на сохранность челюсть).