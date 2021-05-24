Каменев – о матче со Словакией: Мы не настроились. Вышли расхлябанные и проиграли

С тем, что россияне «прозевали» начало встречи нельзя не согласиться. А вот в блокировке бросков они старались не уступать сопернику. Защитник Иван Проворов в одном из эпизодов даже отбил шайбу головой: «Защитник соперника бросил, шайба полетела высоко. Я в этот момент смотрел на игрока на пятаке, рукой не успел поймать, пришлось отбивать головой. Какой главный вывод сделаем сегодня? То, что надо начинать с первых минут. Нет времени раскачиваться. Все команды начинают хорошо. И, конечно, поменьше совершать потери в средней зоне».

«Наверное, мы не настроились. Вышли расхлябанные. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Но не получилось реализовать свои моменты, хотя их было достаточно. Соперник часто блокировал. Думаю, надо было похитрее сыграть. Полезть на ворота и заковырять шайбу».

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи. На 30-й минуте Милош Келеман распечатал ворота Александра Самонова. Но спустя пару минут Александр Барабанов восстановил равенство, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте, тоже реализовав лишнего после удаления Максима Шалунова. Отличился Мартин Гернат. А точку поставил Марек Дялога, поразивший пустые ворота россиян после смены вратаря. 3:1 в пользу словаков.

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира. Команда Валерия Брагина уступила сборной Словакии.

ЗНАЕМ, НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин тоже пообщался с журналистами:

– Валерий Николаевич, Каменев сказал, что команда вышла на матч расхлябанной. Не получилось настроить?

– Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник сегодня выиграл за счет самоотдачи.

– Насколько серьезное повреждение у Кузьменко?

– Пока не могу сказать. Посмотрим, что доктора скажут.

– Не было желания подождать Капризова из НХЛ?

– Да все уже в прессе объяснили.

– Насколько сказалась потеря Окулова и Григоренко?

– Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило.

– Когда ждать Тарасенко, Орлова и Самсонова и останутся ли не попавшие в заявку в Риге?

– Думаю, что все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Думаю, все останутся и будут переживать. Посмотрим, когда они прилетят и отбудут карантин. Если прилетят завтра, то в концовке группового этапа сыграют, если нет, то со стадии четвертьфинала. С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду.

ПОБЕДНЫЙ ДУХ

Известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак» вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек после матча пребывал в отличном настроении:

«Это было фантастическая игра! У нас очень молодая команда – парни по 17-19 лет. Они отлично себя проявили, хорошая работа. Практически не дали россиянам шансов в большинстве.

Этот чемпионат необычный – у привычных для всех аутсайдеров больше эмоций и желания. Ведь появилась реальная возможность проявить себя. У многих привычно сильных стран, таких как Швеция, Канада нет игроков из НХЛ, поэтому такие сборные, как наша, Казахстан, Латвия имеют шанс продемонстрировать свой хоккей».

К слову, это уже третья победа словаков на турнире.

Следующий соперником сборной России станет команда Дании. Матч состоится 26 мая и начнется в 16.15 мск.