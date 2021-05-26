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Хоккей – норма жизни!
26 мая 11:00

Хоккей – норма жизни!

В Сочи состоялся финальный этап X Всероссийского турнира среди любительских команд Ночной лиги. Масштабный хоккейный фестиваль проходил на олимпийских аренах при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Фестиваль в Сочи - это всегда долгожданное событие для тысяч любителей хоккея по всей стране. На турнир приехали 158 команд из 70 регионов России. 3160 хоккеистов, которые, согласно календарю, сыграли 457 матчей! Это итоговое соревнование, где выявляются чемпионы. Венец сезона.

Для того, чтобы попасть в Сочи, команды проходили серьезный отсев. Только победа на региональных турнирах гарантировала участие в фестивале. Всего в таких отборочных соревнованиях из года в год принимает участие около 1000 команд и 20000 хоккеистов. При этом количество вовлеченных спортсменов-любителей только растет.

Соревнования организовывает Ночная хоккейная лига. НХЛ можно назвать одним из самых успешных спортивных проектов нашей страны. Сегодня - это серьезный и узнаваемый бренд, влияние которого постоянно растет. Лига была образована 10 лет назад по инициативе Владимира Путина и легендарных хоккеистов. Ключевой принцип лиги не меняется с первых дней основания: принять участие в турнирах может каждый желающий, несмотря на уровень спортивной подготовки. Турнир ориентирован на любителей, для которых хоккей - хобби и источник вдохновения.

Одна из основных целей создания Ночной лиги - популяризация спорта и здорового образа жизни.

«Любительский хоккей сейчас на подъеме, - отметил исполнительный директор НХЛ Алексей Патраков. - Это позволяет нам вместе с Министерством спорта России и проектом «Спорт - норма жизни» вовлекать в регулярные занятия физкультурой и спортом больше граждан нашей страны. Мы не устаем повторять, что занятие спортом - это увлечение правильными вещами. Это формирование привычек, продлевающих жизнь. Все взаимосвязано. Уверен, что спорт делает людей здоровыми и счастливыми, а нашу страну ведет к процветанию».

Традиционно, фестиваль в Сочи включает в себя несколько турниров. В «Лиге Чемпионов» и «Лиге Будущих Чемпионов» играют команды-победителей региональных турниров в категории «Любитель 40+». Хоккеисты в категории старше 18 лет проводят матчи в дивизионах «Лига Мечты» и Лига Надежды».

Главный трофей Ночной лиги — Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены в своем регионе — разыгрывается между участниками дивизиона «Любитель 40+», в котором выступают игроки-любители старше сорока лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне.

В этом году Кубок Крутова завоевал нижегородский хоккейный клуб «Монолит» из Нижнего Новгорода, обыгравший в финале команду «Запад России» из Калининграда со счетом 3:0.

Завоевание трофея для игроков «Монолита» - яркое и важное событие! А вот мотивация для покорения вершин у каждого - своя.

«Кубок Крутова - это цель, к которой мы упорно шли не один год. Испытываю радость и облегчение, - рассказал игрок команды «Монолита» Алексей Буров после окончания финала. - Теперь можно перевести дух и отдохнуть. Очень рад быть здесь в Сочи вместе со своей командой. Хоккей - это важная часть моей жизни, на втором месте после семьи, родных и близких. Когда моему сыну было 8 лет, я вернулся в хоккей после 20-летнего перерыва. Хотел подстегнуть сына к занятию хоккеем, показать, что получать удовольствие от спорта можно в любом возрасте, и план сработал! Он по-прежнему занимается с радостью, мы время от времени вместе играем. Я иногда удивляюсь, как некоторое время жил без спорта, без хоккея. Сейчас эта активность помогает мне держать себя в тонусе, хорошо чувствовать. Тренировки после работы - это настоящая отдушина».

О том, что спорт - это неотъемлемая часть жизни говорили многие участники Фестиваля. Чувство соревновательности - важная составляющая мотивации спортсменов, но главные победы каждого - это собственное здоровье, хорошее самочувствие, активная жизненная позиция. То, что приходит вместе с занятием спортом.

«Хорошо, что в рамках фестиваля придумали такой турнир, как «Лига Чемпионов», в котором выступают чемпионские команды, - рассказал 3-х кратный победитель финальных этапов НХЛ в Сочи, капитан хоккейного клуба «СКОН-Урал» Вадим Елсаков. - Нас еще рано списывать со счетов. Спорт - это не просто часть жизни, а вся наша жизнь. В повседневной жизни мы все работаем, а вечера и выходные посвящаем своему любимому хоккею. В выходные поиграл в хоккей - зарядился энергией и бодростью на всю следующую неделю! Для меня хоккей - это кайф в чистом виде».

Организаторы турнира серьезно поработали над созданием атмосферы спортивного праздника, с учетом необходимости выполнения санитарных норм. Игры проходили на первоклассных ледовых аренах, которые некогда были свидетелями жарких олимпийских баталий.

Именно об атмосфере турнира рассказал после финального матча директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов:

Фестиваль хоккея - настоящий хоккейный праздник. Первое, что бросается в глаза - это эмоции в каждом матче. Результаты некоторых игр определялись буквально на последних секундах! Очень важно, что участники приехали на фестиваль со своими семьями - с детьми, с женами, ближайшими родственниками. Любительский хоккей сплачивает. Слышать, как на трибунах дети поддерживают своих отцов - дорогого стоит! Видел, как горят глаза у мужчин, когда они выходят на лед, как выкладываются во время игр. Мне кажется, в этом есть много настоящего, человеческого, эмоционального, доброго. И особенно - мужского. Ночная лига - один из ключевых партнеров Министерства Спорта, проекта «Спорт - норма жизни» в деле привлечения населения к регулярным занятиям спортом. Отмечу и место проведения фестиваля - город Сочи. Олимпийские объекты здесь - это наше наследие. Они продолжают приносить пользу и после окончания грандиозных стартов».

В рамках Всероссийского фестиваля хоккея в Сочи состоялся главный выставочный матч Ночной хоккейной лиги. В гала-матче команда Легенд хоккея встретилась со сборной Ночной лиги.

В этом матче приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр обороны Сергей Шойгу, а также такие прославленные игроки отечественного хоккея как Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Алексей Морозов и многие другие!

Матч завершился победой Легенд хоккея со счетом 13:9. Владимир Путин забросил восемь шайб, а также записал на свой счет одну результативную передачу.

Фестиваль хоккея в этом году приурочен к двум знаменательным датам – 75-летию проведения первого чемпионата СССР по хоккею и 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. На гала-матче на льду побывала клюшка первого космонавта, который обожал хоккей и был капитаном команды Звёздного городка «Наши», а на «кубе» арены показали обращение космонавтов с борта международной космической станции ко всем гостям и участникам.

Важно отметить, что космический хоккей показали в Сочи не только победители, но и все 158 команд, пробившиеся в финальный раунд. Именно они, а это более 3000 хоккеистов, и превратили турнир в праздник спорта, наглядно показав, что спорт - это норма жизни!

источник: «Советский спорт»
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