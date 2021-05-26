Ворон? Нет, Орёл! Гол и передача Дмитрия Воронкова позволили сборной России победить Данию

Датчане волевой победой над шведами (4:3) удивили, а еще сильнее – ничьей в основное время с британцами (2:1ОТ).
Россияне после поражения от словаков (1:3) слегка перекроили состав. Добавился защитник Никита Нестеров, отсидевший 6-дневный карантин. Лазарет пополнили нападающий Андрей Кузьменко и оборонец Артём Зуб, составив компанию травмированным Михаилу Григоренко и Константину Окулову.
Прибыл в Ригу из Сент-Луиса форвард Владимир Тарпсенко. Ждем его появления в последний день весны в матче со шведами.
А пока главный тренер сборной России Валерий Брагин соединил в звене силовиков Павла Карнаухова и Дмитрия Воронкова с «малышом» Сергеем Толчинским.
Главный снайпер Кубка Гагарина Максим Шалунов поначалу выходил с Александром Барабановым и Антоном Слепышев, ухитрился загнать шайбу не в пустой угол ворот, а в ловушку Себастьяна Дама и сник. Показалось, что клюшка категорически отказывалась подчиняться Максиму, ломалась в самый неподходящий момент. Матч московский армеец заканчивал на лавке. Вместе с Евгением Тимкиным.
Вряд ли и Нестеров может быть доволен своим дебютом в Риге. Возможно, требуется время на адаптацию к европейскому «аэродрому» - широкой коробке.
На этот раз наши защитники куда активнее поддерживали атаку. В первом периоде Никита Задоров попал в штангу, а Иван Проворов совершил рейд по флангу со смещением в центр, однако его бросок с лопаты пришелся в грудь вратаря.
Два периода шла вязкая борьба с примерно равными шансами. Правда, датчане часто фолили. Дважды численное преимущество заработал Дмитрий Воронков. Он же стал соавтором первого гола Ивана Морозова. Именно казанский форвард-гренадер выкопал шайбу на пятачке и коньком отбросил ее на клюшку партнера, которому не составило труда поразить пустые ворота.
Гол в раздевалку не смутил датчан. Едва его автор присел в штрафной бокс, как тишину пустого зала нарушил звон от перекладины. Николаю Мейеру не хватило каких-то десяти сантиметров.
В середине третьего периода нашим повезло: атаку, начатую Воронковым, продолжил точным пасом Барабанову… защитник соперника, боровшийся у борта с Толчинским. Такую передачу даже от своего партнера едва ли дождешься.
Матч наши заканчивали в десять нападающих: Воронков переместился в тройку к Морозову и Бурдасову, Барабанов – к Каранухову и Толчинскому.
Вопросы о победителе снял вездесущий Воронков, подобравший нейтральную шайбу после вбрасывания и метнувший ее в дальнюю девятку.
Счет мог бы вырасти, но Слепышев и тот же Морозов не смогли переиграть вратаря, выйдя с ним один на один.
Но победы не пахнут. Может, и к лучшему, что наши покинули лед с чувством легкого неудовлетворения собой. Впереди два дня отдыха и подготовки к важным матчам со швейцарцами, шведам и белорусами.
СТАТИСТИКА
Россия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Голы: Морозов, Барабанов, Воронков.
Вратари: Самонов – Дам.
Броски: 31 (10+9+12) – 18 (7+5+6).
Штраф: 4-8