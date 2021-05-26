ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 Лудогорец 0 П1 1.85 Х 3.60 П2 3.90
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА С 0 Берое 0 П1 1.35 Х 4.60 П2 8.50
Болгария - Первая лига 20:00 Арда 0 Локомотив Пл 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.24
ЧМ-2021 20:15 Канада 0 Норвегия 0 П1 1.18 Х 8.50 П2 11.5
ЧМ-2021 20:15 Беларусь 0 Великобритания 0 П1 1.14 Х 10.0 П2 13.0
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.20 Х 3.60 П2 1.96
Ворон? Нет, Орёл! Гол и передача Дмитрия Воронкова позволили сборной России победить Данию
26 мая 19:18
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Ворон? Нет, Орёл! Гол и передача Дмитрия Воронкова позволили сборной России победить Данию

Отметим также вратаря Александра Самонова, сохранившего ворота на замке. Как только выяснилось, что не стоит ждать голкипера из НХЛ, наш первый номер заиграл уверенно.

Датчане волевой победой над шведами (4:3) удивили, а еще сильнее – ничьей в основное время с британцами (2:1ОТ).

Россияне после поражения от словаков (1:3) слегка перекроили состав. Добавился защитник Никита Нестеров, отсидевший 6-дневный карантин. Лазарет пополнили нападающий Андрей Кузьменко и оборонец Артём Зуб, составив компанию травмированным Михаилу Григоренко и Константину Окулову.

Прибыл в Ригу из Сент-Луиса форвард Владимир Тарпсенко. Ждем его появления в последний день весны в матче со шведами.

А пока главный тренер сборной России Валерий Брагин соединил в звене силовиков Павла Карнаухова и Дмитрия Воронкова с «малышом» Сергеем Толчинским.

Главный снайпер Кубка Гагарина Максим Шалунов поначалу выходил с Александром Барабановым и Антоном Слепышев, ухитрился загнать шайбу не в пустой угол ворот, а в ловушку Себастьяна Дама и сник. Показалось, что клюшка категорически отказывалась подчиняться Максиму, ломалась в самый неподходящий момент. Матч московский армеец заканчивал на лавке. Вместе с Евгением Тимкиным.

Вряд ли и Нестеров может быть доволен своим дебютом в Риге. Возможно, требуется время на адаптацию к европейскому «аэродрому» - широкой коробке.

На этот раз наши защитники куда активнее поддерживали атаку. В первом периоде Никита Задоров попал в штангу, а Иван Проворов совершил рейд по флангу со смещением в центр, однако его бросок с лопаты пришелся в грудь вратаря.

Два периода шла вязкая борьба с примерно равными шансами. Правда, датчане часто фолили. Дважды численное преимущество заработал Дмитрий Воронков. Он же стал соавтором первого гола Ивана Морозова. Именно казанский форвард-гренадер выкопал шайбу на пятачке и коньком отбросил ее на клюшку партнера, которому не составило труда поразить пустые ворота.

Гол в раздевалку не смутил датчан. Едва его автор присел в штрафной бокс, как тишину пустого зала нарушил звон от перекладины. Николаю Мейеру не хватило каких-то десяти сантиметров.

В середине третьего периода нашим повезло: атаку, начатую Воронковым, продолжил точным пасом Барабанову… защитник соперника, боровшийся у борта с Толчинским. Такую передачу даже от своего партнера едва ли дождешься.

Матч наши заканчивали в десять нападающих: Воронков переместился в тройку к Морозову и Бурдасову, Барабанов – к Каранухову и Толчинскому.

Вопросы о победителе снял вездесущий Воронков, подобравший нейтральную шайбу после вбрасывания и метнувший ее в дальнюю девятку.

Счет мог бы вырасти, но Слепышев и тот же Морозов не смогли переиграть вратаря, выйдя с ним один на один.

Но победы не пахнут. Может, и к лучшему, что наши покинули лед с чувством легкого неудовлетворения собой. Впереди два дня отдыха и подготовки к важным матчам со швейцарцами, шведам и белорусами.

СТАТИСТИКА

Россия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Голы: Морозов, Барабанов, Воронков.

Вратари: Самонов – Дам.

Броски: 31 (10+9+12) – 18 (7+5+6).

Штраф: 4-8

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемым спортсмен года"Виннипег" победил "Эдмонтон" на 107-й минутеКорейский гигант Samsung представил новый бюджетный планшет Galaxy Tab A7 LiteРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото«Трусливый поступок». В Америке защищают ОвечкинаСборная России по хоккею проиграла Швейцарии
Видео всех голов ЧМХ 26.05.2021: Россия засушила датчан
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в шестой соревновательный день: Россия - Дания, Казахстан - Германия, Белоруссия - Великобритания, Канада - Норвегия.
Болезнь Захаряна, травма Соболева, дилемма Рамоса и «список 33» Саутгейта. Дайджест Евро-2020
Подборка новостей из стана национальных сборных, продолжающих подготовку к стартующему 11 июня чемпионата Европы по футболу.
В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?
Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.
Видео всех голов ЧМХ 25.05.2021: припертые к стенке шведы забили семь Швейцарии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в пятый соревновательный день: Великобритания - Дания, США - Казахстан, Швейцария - Швеция, Финляндия - Норвегия.
В Думе заговорили о бойкоте ЧМ-2021 Россией и Белоруссией. Скандал с флагом набирает обороты
Что происходит в столице чемпионата мира по хоккею, в который неожиданно вмешалась политика.
Королевское окончание сезона польского короля. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей, финальной неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Красная машина забарахлила. Почему Россия проиграла Словакии
Наша сборная потерпела на ЧМ-2021 в Риге первое поражение, уступив словакам – 1:3. Разбираемся в причинах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту. 23.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика