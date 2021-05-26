Ворон? Нет, Орёл! Гол и передача Дмитрия Воронкова позволили сборной России победить Данию

Датчане волевой победой над шведами (4:3) удивили, а еще сильнее – ничьей в основное время с британцами (2:1ОТ).

Россияне после поражения от словаков (1:3) слегка перекроили состав. Добавился защитник Никита Нестеров, отсидевший 6-дневный карантин. Лазарет пополнили нападающий Андрей Кузьменко и оборонец Артём Зуб, составив компанию травмированным Михаилу Григоренко и Константину Окулову.

Прибыл в Ригу из Сент-Луиса форвард Владимир Тарпсенко. Ждем его появления в последний день весны в матче со шведами.

А пока главный тренер сборной России Валерий Брагин соединил в звене силовиков Павла Карнаухова и Дмитрия Воронкова с «малышом» Сергеем Толчинским.

Главный снайпер Кубка Гагарина Максим Шалунов поначалу выходил с Александром Барабановым и Антоном Слепышев, ухитрился загнать шайбу не в пустой угол ворот, а в ловушку Себастьяна Дама и сник. Показалось, что клюшка категорически отказывалась подчиняться Максиму, ломалась в самый неподходящий момент. Матч московский армеец заканчивал на лавке. Вместе с Евгением Тимкиным.