Никита Нестеров: Это вам не Евротур! Тут все хотят победить

Встреча сборных России и Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершилась победой команды Валерия Брагина. Россияне обыграли соперника со счетом 3:0.
Первые два периода складывались непросто, но в концовке второго отрезка Иван Морозов сумел «снять засуху» и распечатал датского голкипера. В третьем отличись Александр Барабанов и Дмитрий Воронков, а вратарь Александр Самонов сумел оставить свои ворота неприступными.
БЫЛО НЕПРИВЫЧНО
Сегодня к сборной России на льду присоединился защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров, который уже несколько дней находится в Риге. Он провел положенный карантин в «пузыре» и наконец-то смог попробовать мировое первенство «на вкус»:
– Никита, как чувствуете себя после первого матча на нынешнем чемпионате?
– Все отлично. Сначала было немного непривычно – здесь большая площадка, нужно было вкатиться. Но после первого периода адаптировался.
– Перед матчем с Россией датские хоккеисты говорили, что главное хорошо сыграть в защите. Тяжело играть против команд с таким стилем?
– Все команды на турнире хорошие. Сегодня выиграли мы, здорово. Нам нужно следить за своей игрой – я точно знаю, что мы можем больше. Нужно больше забивать. А что касается соперника, то мы ко всем относимся с уважением.
– Почему же канадцы проваливают турнир?
– Это вы у них спросите. Тут все хотят выиграть, это не какой-то там Евротур.
– Какие задачи ставил перед вами тренерский штаб? Говорили больше подключаться к атакам?
– Мы играем на победу. Моя задача – не пропустить.
– Так и будете играть в паре с Задоровым?
– Это вопрос к тренеру.
– Быстро приняли решение, когда получили приглашение в сборную?
– Я не размышлял, сразу согласился.
– Какие планы на два выходных, которые будут у команды?
– Восстанавливать силы, отдыхать, готовиться к следующим матчам.
– Что скажете о сборной Швейцарии – ближайшем сопернике?
– Мы все команды разбираем. Это сильный соперник. Тренеры расскажут, покажут видео. Будет интересная игра.
ПРОТИВ РОССИИ – ОТ ОБОРОНЫ
Наставник сборной России Валерий Брагин рассказал журналистам о том, какие впечатления у него остались от матча, а также игры новичка Нестерова и общения с вновь прибывшим из НХЛ Владимиром Тарасенко:
– Валерий Николаевич, как оцените дебют Нестерова?
– У него еще идет адаптация, не перестроился пока. Сегодня он хорошо сыграл. Надеемся, что будет еще лучше.
– У Шалунова игра явно не идет. В чем причина?
– Мы следим за его состоянием, сейчас оно неважное. Будем думать. И личные разговоры с ним есть. Может быть, он переживает, что не получается забить.
– Первый гол удалось забить только в конце второго периода. Почему так долго не получалось открыть счет?
– Простых соперников на чемпионате нет. Все против нас стараются сыграть аккуратно в защите, от обороны играют.
– Самонов отыграл на «ноль». Его можно считать основным вратарем?
– Пока он номер один. Хороший матч, подчистил все.
– Виделись ли с форвардом Владимиром Тарасенко, который прибыл в Ригу?
– С Володей мы успели пообщаться перед отъездом на матч. Видно, что он заряжен и хочет принести пользу команде
Сегодняшняя победа помогла россиянам набрать 9 очков в группе А. Столько же у сборной Словакии.
Следующий матч хоккеисты «Красной машины» проведут против сборной Швейцарии 29 мая. Встреча стартует в 16.15 мск.