Никита Нестеров: Это вам не Евротур! Тут все хотят победить

– Никита, как чувствуете себя после первого матча на нынешнем чемпионате?

Сегодня к сборной России на льду присоединился защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров, который уже несколько дней находится в Риге. Он провел положенный карантин в «пузыре» и наконец-то смог попробовать мировое первенство «на вкус»:

Первые два периода складывались непросто, но в концовке второго отрезка Иван Морозов сумел «снять засуху» и распечатал датского голкипера. В третьем отличись Александр Барабанов и Дмитрий Воронков, а вратарь Александр Самонов сумел оставить свои ворота неприступными.

Встреча сборных России и Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершилась победой команды Валерия Брагина. Россияне обыграли соперника со счетом 3:0.

– Все отлично. Сначала было немного непривычно – здесь большая площадка, нужно было вкатиться. Но после первого периода адаптировался.

– Перед матчем с Россией датские хоккеисты говорили, что главное хорошо сыграть в защите. Тяжело играть против команд с таким стилем?

– Все команды на турнире хорошие. Сегодня выиграли мы, здорово. Нам нужно следить за своей игрой – я точно знаю, что мы можем больше. Нужно больше забивать. А что касается соперника, то мы ко всем относимся с уважением.

– Почему же канадцы проваливают турнир?

– Это вы у них спросите. Тут все хотят выиграть, это не какой-то там Евротур.

– Какие задачи ставил перед вами тренерский штаб? Говорили больше подключаться к атакам?

– Мы играем на победу. Моя задача – не пропустить.

– Так и будете играть в паре с Задоровым?

– Это вопрос к тренеру.

– Быстро приняли решение, когда получили приглашение в сборную?

– Я не размышлял, сразу согласился.

– Какие планы на два выходных, которые будут у команды?

– Восстанавливать силы, отдыхать, готовиться к следующим матчам.

– Что скажете о сборной Швейцарии – ближайшем сопернике?

– Мы все команды разбираем. Это сильный соперник. Тренеры расскажут, покажут видео. Будет интересная игра.

ПРОТИВ РОССИИ – ОТ ОБОРОНЫ

Наставник сборной России Валерий Брагин рассказал журналистам о том, какие впечатления у него остались от матча, а также игры новичка Нестерова и общения с вновь прибывшим из НХЛ Владимиром Тарасенко:

– Валерий Николаевич, как оцените дебют Нестерова?

– У него еще идет адаптация, не перестроился пока. Сегодня он хорошо сыграл. Надеемся, что будет еще лучше.

– У Шалунова игра явно не идет. В чем причина?

– Мы следим за его состоянием, сейчас оно неважное. Будем думать. И личные разговоры с ним есть. Может быть, он переживает, что не получается забить.

– Первый гол удалось забить только в конце второго периода. Почему так долго не получалось открыть счет?

– Простых соперников на чемпионате нет. Все против нас стараются сыграть аккуратно в защите, от обороны играют.

– Самонов отыграл на «ноль». Его можно считать основным вратарем?

– Пока он номер один. Хороший матч, подчистил все.

– Виделись ли с форвардом Владимиром Тарасенко, который прибыл в Ригу?

– С Володей мы успели пообщаться перед отъездом на матч. Видно, что он заряжен и хочет принести пользу команде

Сегодняшняя победа помогла россиянам набрать 9 очков в группе А. Столько же у сборной Словакии.

Следующий матч хоккеисты «Красной машины» проведут против сборной Швейцарии 29 мая. Встреча стартует в 16.15 мск.