Тарасенко ждет теплое место в команде Брагина, а с обороной уже порядок

Как только стартует очередной чемпионат мира, изо всех щелей вылезают дилетанты-блогеры да и не только и принимаются верещать: слишком много слабаков, группу сильнейших нужно сократить до десяти, а то и восьми команд. Мне всех этих профанов сразу хочется отправить руководить УЕФА или ФИФА, дабы срочно урезать финальные турниры до соответственно восьми и 16 сборных. Как в добрые старые времена. Вот только попадут туда когда-нибудь российские горе-футболисты? Вопрос из разряда издевательских. Сорри, поклонники кожаной сферы.

Уверен, мы бы и с британцами изрядно помучились, если бы для большинства из них это было не только открытие ЧМ-2021, но и вообще первый официальный матч сезона. Победившие нас позавчера словаки, с минимальным перевесом одолевшие Великобританию – 2:1, не дадут соврать.

Равно как, убежден, все отметят тот факт, что, если бы сегодня в середине третьего периода после удаления Морозова Мейер щелкнул чуть ниже и восстановил бы равновесие - 1:1, все могло бы сложиться иначе. Да и открыл счет тот же Морозов лишь за 42 секунды до второго перерыва. А если бы Иван промахнулся?

То есть, если разобраться, все было на тоненького. В индивидуальной и тактической выучке, в скоростях, силовой борьбе датчане уже почти нам не уступают. А еще в прошлом веке никакие швейцарцы, как показали встречи Еврочелленджа в Биле, россиян даже превосходят. Причем хозяева добились двух убедительных викторий без лидеров четырех ведущих клубов национальной лиги, которые сражались в плей-офф.

Евротур у нас превратился в полнейшую профанацию. Сборную к чемпионатам мира через его этапы никто у нас теперь и не думает накатывать. Тем более что доля энхаэловцев в итоге на турнире достигает порой 60-75 процентов. Групповой этап из семи туров как раз представляет тренерам великолепную возможность найти связи, сплотиться, расставить игроков, отшлифовать действия в неравных составах и так далее.