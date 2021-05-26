ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 18' ЦСКА 1948 2 Лудогорец 0 П1 1.09 Х 10.0 П2 17.0
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 19' ЦСКА С 1 Берое 0 П1 1.10 Х 9.10 П2 18.0
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 19' Арда 1 Локомотив Пл 1 П1 3.20 Х 2.95 П2 2.33
ЧМ-2021 1-й период Канада 1 Норвегия 0 П1 1.05 Х 13.0 П2 24.0
ЧМ-2021 1-й период Беларусь 0 Великобритания 0 П1 1.23 Х 7.10 П2 8.20
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.20 Х 3.60 П2 1.96
Тарасенко ждет теплое место в команде Брагина, а с обороной уже порядок
26 мая 20:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Тарасенко ждет теплое место в команде Брагина, а с обороной уже порядок

Неужели после перекладины датчан при счете 0:1 кто-то все еще будет вопрошать, зачем в элите ЧМ играют 16 сборных? Скоро придется до 18, а то и 20 участников расширяться – силы выравниваются.

Как только стартует очередной чемпионат мира, изо всех щелей вылезают дилетанты-блогеры да и не только и принимаются верещать: слишком много слабаков, группу сильнейших нужно сократить до десяти, а то и восьми команд. Мне всех этих профанов сразу хочется отправить руководить УЕФА или ФИФА, дабы срочно урезать финальные турниры до соответственно восьми и 16 сборных. Как в добрые старые времена. Вот только попадут туда когда-нибудь российские горе-футболисты? Вопрос из разряда издевательских. Сорри, поклонники кожаной сферы.

Уверен, мы бы и с британцами изрядно помучились, если бы для большинства из них это было не только открытие ЧМ-2021, но и вообще первый официальный матч сезона. Победившие нас позавчера словаки, с минимальным перевесом одолевшие Великобританию – 2:1, не дадут соврать.

Равно как, убежден, все отметят тот факт, что, если бы сегодня в середине третьего периода после удаления Морозова Мейер щелкнул чуть ниже и восстановил бы равновесие - 1:1, все могло бы сложиться иначе. Да и открыл счет тот же Морозов лишь за 42 секунды до второго перерыва. А если бы Иван промахнулся?

То есть, если разобраться, все было на тоненького. В индивидуальной и тактической выучке, в скоростях, силовой борьбе датчане уже почти нам не уступают. А еще в прошлом веке никакие швейцарцы, как показали встречи Еврочелленджа в Биле, россиян даже превосходят. Причем хозяева добились двух убедительных викторий без лидеров четырех ведущих клубов национальной лиги, которые сражались в плей-офф.

Евротур у нас превратился в полнейшую профанацию. Сборную к чемпионатам мира через его этапы никто у нас теперь и не думает накатывать. Тем более что доля энхаэловцев в итоге на турнире достигает порой 60-75 процентов. Групповой этап из семи туров как раз представляет тренерам великолепную возможность найти связи, сплотиться, расставить игроков, отшлифовать действия в неравных составах и так далее.

В этом смысле появились основания для сдержанного оптимизма. Отказ «Вашингтона» отпустить в Латвию Самсонова только дополнительно мобилизовал петербуржца Самонова. Теперь всем очевидно: Александр – номер один до 6 июня, он – наша надежда и опора. Сегодня невский армеец не допустил ни единой ошибки и в целом выглядел очень убедительно. В третий раз его признали лучшим среди россиян. Так держать, Саша!

Освоились на рижском аэродроме и четыре наших защитника из НХЛ, к которым добавился Нестеров из «Калгари». Скоро подъедет Орлов из «Вашингтона». Линия обороны – прямо дрим тим олимпийского калибра!

В атаке Валерий Брагин наконец-то нашел место для казанского терминатора Воронкова. На пару с петербуржцем Морозовым они открыли и закрыли счет. Отлично вписался в схемы Брагина нападающий «Сан-Хосе» Барабанов. Олимпийский чемпион, вторым голом лишивший скандинавов всяческих надежд, отличается в каждом туре.

А вот топ-снайпер Кубка Гагарина-2021 Шалунов продолжает разочаровывать. Впрочем, голеадор «Сент-Луиса» Тарасенко уже прибыл в пузырь и наверняка в большинстве заменит московского армейца на правом фланге. К слову, хотелось бы пожелать россиянам разнообразить розыгрыш лишнего. Не увлекаться передачами, стараясь крайних нападающих вывести на последний бросок на пустой угол. Грамотные противники периметр точно забетонируют. Тогда хочешь не хочешь придется упрощаться, делать акцент на дальние броски со скрином, добиваниями и подправлениями. Эти моменты стоит отработать заранее – до плей-офф.

В общем, дело пошло. В субботу неплохо бы со Швейцарией за Биль поквитаться.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нэшвилл" проиграл "Каролине", несмотря на дубль ТренинаУ Кокорина во "Фиорентине" будет новый главный тренер"Спартак" назначил нового главного тренераСборная России по хоккею проиграла Швейцарии«Трусливый поступок». В Америке защищают ОвечкинаРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото
Видео всех голов ЧМХ 26.05.2021: Россия засушила датчан
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в шестой соревновательный день: Россия - Дания, Казахстан - Германия, Белоруссия - Великобритания, Канада - Норвегия.
Болезнь Захаряна, травма Соболева, дилемма Рамоса и «список 33» Саутгейта. Дайджест Евро-2020
Подборка новостей из стана национальных сборных, продолжающих подготовку к стартующему 11 июня чемпионата Европы по футболу.
В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?
Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.
Видео всех голов ЧМХ 25.05.2021: припертые к стенке шведы забили семь Швейцарии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в пятый соревновательный день: Великобритания - Дания, США - Казахстан, Швейцария - Швеция, Финляндия - Норвегия.
В Думе заговорили о бойкоте ЧМ-2021 Россией и Белоруссией. Скандал с флагом набирает обороты
Что происходит в столице чемпионата мира по хоккею, в который неожиданно вмешалась политика.
Королевское окончание сезона польского короля. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей, финальной неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Красная машина забарахлила. Почему Россия проиграла Словакии
Наша сборная потерпела на ЧМ-2021 в Риге первое поражение, уступив словакам – 1:3. Разбираемся в причинах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту. 23.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика