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ЧМ-2021 3-й период США 1 Германия 0 П1 1.27 Х 5.00 П2 12.0
ЧМ-2021 3-й период Чехия 1 Дания 1 П1 2.08 Х 2.15 П2 7.90
ЧМ-2021 20:15 Норвегия 0 Казахстан 0 П1 4.20 Х 4.60 П2 1.68
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Швеция 0 П1 1.83 Х 4.50 П2 3.70
Чешский Озеров поднял бучу в стакане воды, чем спас корреспондента «Советского спорта» от провала
31 мая 14:52
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Чешский Озеров поднял бучу в стакане воды, чем спас корреспондента «Советского спорта» от провала

Миссия корреспондента «Советского спорта» сегодня оказалась под серьезной угрозой. Возможно, я не смогу с трибуны посмотреть матч Россия – Швеция. Если до 20:15 «Гулбя Лаборатория» не даст добро в виде вердикта «Негатив».

Вчера на ЧМ-2021 на пустом месте вспыхнул нешуточный скандал. Почему-то опять зачинщиками стали чехи, а именно – местный Озеров. Телекомментатор Роберт Заруба, которого я знаю ужас сколько лет, бомбанул в твиттере:

- ЧП в вагончике, куда мы ходим раз в три дня сдавать ПЦР-тесты. Аккредитованный журналист заявляет, что не будет сдавать анализ. Дескать, прививка «Спутник» гарантирует его безопасность для окружающих. Очевидно, эта чудо-вакцина имеет и другие побочные эффекты.

Не знаю, чего тут больше: зависти, склочности, банальной дремучести или побочных эффектов от всего в сумме… Ну-да, в России любой желающий, в отличие от Чехии, может уколоться в районной поликлинике за пять минут. Причем у нас уже три вакцины! Моя жена всю жизнь отработала заведующей отделением в президентской поликлинике. Она поначалу не советовала мне прививаться – слишком мало времени «Спутник V» проверяли. Но профильные коллеги-вирусологи гарантировали ей абсолютную безопасность препарата, ибо он сделан на основе многократно испытанных вакцин от других вирусов. И мы вдвоем привились еще в марте.

Потому мне, как и неназванному товарищу, противно наблюдать всю эту мышиную возню вокруг тестов на ЧМ-2021. Почему-то вакцинированных болельщиков будут с 1 июня запускать на трибуны, а журналистам независимо от того, привились они или нет, каждые три дня нужно сдавать тест. Стоит который 20 евро. Элементарная обираловка!

Отдельно поясню, что Заруба имел в виду, очевидно, кого-то из телевизионщиков, которых тестируют бесплатно в специальном вагончике на улице. Электронная и пишущая пресса тут выделены в две отдельные категории доступа, которые не имеют права соприкасаться. Правда, многие комментаторы к нам в пресс-центр бегают за кофе, пользуясь тем, что на входе аккредитацию не проверяют. В их закутке, как я понял, с перекусом худо от слова никак.

Короче, благодаря этому надуманному ЧП я утром вдруг себя поймал на мысли: а я ведь тоже на ЧМ-2021 еще тест ни разу не сдавал! Что реально чревато. Коллега тоже забыл о местных порядках – и на второй период матча Россия – Швейцария его на трибуну не пустили! Хотя на первый как-то умудрился пройти – охранник поленился проверить на именном браслете дату предыдущего теста.

Так что, с этим тут все серьезно. Завтракать некогда. Бегу через полгорода в пресс-центр. Опа! У робота-приемщика тестов инструкция только на латышском и английском языках. Ладно, люди здесь добрые, помогли разобраться.

Система оказалась не такой уж простой. Сначала регистрируешься на сайте лаборатории, переводишь 19,80 евро и получаешь пин-код. С ним идешь к роботу, набиваешь цифры, окошко открывается и тебе в руки вываливается коробочка. В ней пробирка. Плюешь туда раз пять, чтоб набралось требуемое количество слюны. Плотно закрываешь, запаковываешь пробирку в специальную пленку, укладываешь обратно в коробку. Возвращаешься к роботу и коробку отправляешь уже в другое окошко.

Все эти манипуляции я завершил в 13:10. Теперь только ждать. Ответ на почту может прийти через три, пять, семь, а то и 12 часов. У всех по-разному. Рижская рулетка.

Вот такие диковинные будни в столице Латвии на ЧМ-2021 пишущих корреспондентов…

источник: «Советский спорт»
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