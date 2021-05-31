Чешский Озеров поднял бучу в стакане воды, чем спас корреспондента «Советского спорта» от провала

Вчера на ЧМ-2021 на пустом месте вспыхнул нешуточный скандал. Почему-то опять зачинщиками стали чехи, а именно – местный Озеров. Телекомментатор Роберт Заруба, которого я знаю ужас сколько лет, бомбанул в твиттере:

- ЧП в вагончике, куда мы ходим раз в три дня сдавать ПЦР-тесты. Аккредитованный журналист заявляет, что не будет сдавать анализ. Дескать, прививка «Спутник» гарантирует его безопасность для окружающих. Очевидно, эта чудо-вакцина имеет и другие побочные эффекты.

Не знаю, чего тут больше: зависти, склочности, банальной дремучести или побочных эффектов от всего в сумме… Ну-да, в России любой желающий, в отличие от Чехии, может уколоться в районной поликлинике за пять минут. Причем у нас уже три вакцины! Моя жена всю жизнь отработала заведующей отделением в президентской поликлинике. Она поначалу не советовала мне прививаться – слишком мало времени «Спутник V» проверяли. Но профильные коллеги-вирусологи гарантировали ей абсолютную безопасность препарата, ибо он сделан на основе многократно испытанных вакцин от других вирусов. И мы вдвоем привились еще в марте.

Потому мне, как и неназванному товарищу, противно наблюдать всю эту мышиную возню вокруг тестов на ЧМ-2021. Почему-то вакцинированных болельщиков будут с 1 июня запускать на трибуны, а журналистам независимо от того, привились они или нет, каждые три дня нужно сдавать тест. Стоит который 20 евро. Элементарная обираловка!

Отдельно поясню, что Заруба имел в виду, очевидно, кого-то из телевизионщиков, которых тестируют бесплатно в специальном вагончике на улице. Электронная и пишущая пресса тут выделены в две отдельные категории доступа, которые не имеют права соприкасаться. Правда, многие комментаторы к нам в пресс-центр бегают за кофе, пользуясь тем, что на входе аккредитацию не проверяют. В их закутке, как я понял, с перекусом худо от слова никак.