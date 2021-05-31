Тарасенко подарил Брагину победу. Сборная России выиграла у Швеции в юбилей своего тренера

На счастье шведов, их главные соперники в борьбе за путевку в плей-офф чехи потеряли одно очко в матче с датчанами, одержав победу только по буллитам. «Тре Крунур» кровь из носу надо было обыгрывать сборную России, желательно в основное время.

- Мы должны сыграть лучший матч на турнире, чтобы победить русских, - заявил накануне сразу после волевой победы над Словакией (3:1) главный тренер шведов Юхан Гарпенлёв.

Для нашей команды встреча со шведами превращалась в генеральную репетицию плей-офф. Впервые на рижский лед вышли прилетевшие из-за океана Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Вместе с Антоном Бурдасовым они десять лет назад вписали яркую страницу в хоккейную историю, завоевав с Баффало золото МЧМ-2010. Под чутким руководством Валерия Брагина, отмечавшего в понедельник 65-летний юбилей.

Если шведы в воскресенье потратили уйму сил на победу над словаками, то наши в спокойном режиме готовились к матчу со скандинавами. Однако под занавес второго периода трудно было понять, кто накануне играл, а кто отдыхал.

Забитый в большинстве гол Еспера Фрёдена («спасибо» Артёму Зубу за глупейшее удаление) оставался единственным. Если в стартовой 20-минутке россияне оказывали давление на ворота Адама Рейдеборна, контролировали шайбу, лезли на пятачок, то после перерыва скандинавы перехватили инициативу и пару раз (стараниями Макса Фриберга) могли увеличить счет в контратаках. Выручил Александр Самонов.