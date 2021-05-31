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Тарасенко подарил Брагину победу. Сборная России выиграла у Швеции в юбилей своего тренера
31 мая 23:08
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Тарасенко подарил Брагину победу. Сборная России выиграла у Швеции в юбилей своего тренера

Наша команда одержала волевую победу над «Тре Крунур» и вышла в лидеры группы А. Шведы же впервые в истории не пробились в плей-офф.

На счастье шведов, их главные соперники в борьбе за путевку в плей-офф чехи потеряли одно очко в матче с датчанами, одержав победу только по буллитам. «Тре Крунур» кровь из носу надо было обыгрывать сборную России, желательно в основное время.

- Мы должны сыграть лучший матч на турнире, чтобы победить русских, - заявил накануне сразу после волевой победы над Словакией (3:1) главный тренер шведов Юхан Гарпенлёв.

Для нашей команды встреча со шведами превращалась в генеральную репетицию плей-офф. Впервые на рижский лед вышли прилетевшие из-за океана Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Вместе с Антоном Бурдасовым они десять лет назад вписали яркую страницу в хоккейную историю, завоевав с Баффало золото МЧМ-2010. Под чутким руководством Валерия Брагина, отмечавшего в понедельник 65-летний юбилей.

Если шведы в воскресенье потратили уйму сил на победу над словаками, то наши в спокойном режиме готовились к матчу со скандинавами. Однако под занавес второго периода трудно было понять, кто накануне играл, а кто отдыхал.

Забитый в большинстве гол Еспера Фрёдена («спасибо» Артёму Зубу за глупейшее удаление) оставался единственным. Если в стартовой 20-минутке россияне оказывали давление на ворота Адама Рейдеборна, контролировали шайбу, лезли на пятачок, то после перерыва скандинавы перехватили инициативу и пару раз (стараниями Макса Фриберга) могли увеличить счет в контратаках. Выручил Александр Самонов.

Совсем растворились на льду Александр Барабанов и герой победного матча со Швейцарией Сергей Толчинский. Тяжеловато выглядел Тарасенко, упустивший полумомент в конце первого периода (выручил Рейдеборн, успев положить щиток и отбить шайбу).

В третьем периоде наши схватили еще два странных удаления – капитан Слепышев сыграл в шайбу, сидя на бортике, а судьи зафиксировали нарушение численного состава, а вскоре в штрафной бокс отправился защитник Никита Нестеров. Хорошо, что наши бригады большинства выстояли.

Брагин перекроил тройки, рокировав Тарасенко и Бурдасова. Этот ход сработал! Орлов взял игру на себя, лихо обыграл на встречном движении соперника и вывел на бросок Слепышева. Шайба от конька российского капитана зашла в нижний угол. Его будущий одноклубник (молва отправляет бывшего голкипера «Ак Барса» в ЦСКА), ни в какую не желавший пропускать, все-таки капитулировал.

А через 12 секунд Барабанов вывел наших вперед. Рейдеборн не справился с броском с лопаты, пропустив шайбу подо льдом.

Однако «Тре Крунур» вернулись в игру благодаря сольному номеру «клинка» Виктора Олофссона. На входе в зону он легко разобрался с Иваном Морозовым, а Нестерова почему-то потянуло, словно магнитом, к своей лавке. Швед кистевым броском метров с десяти не оставил шансов Самонову.

Минуты три овертайма наши провели без шайбы, правда, ничего не позволив соперникам. А потом Михаил Григоренко и особенно Бурдасов могли отправить «Тре Крунур» домой. Увы, Михаил не сумел укротить шайбу после передачи через две линии. Антон же вторично в матче не замкнул штангу, лишив верных голевых передача Никиту Задорова (в первом периоде) и Тарасенко (в овертайме).

В серии буллитов их исполнители превзошли вратарей, реализовав пять попыток из десяти. Эффектную точку поставил капитан брагинской золотой молодежки Тарасенко, на мхатовской паузе уложив на лед вратаря и издевательски отправив шайбу под перекладину. Красотища! Автор победного гола очень хотел поздравить Брагина с 60-летним юбилеем на страницах «Советского спорта». Через пять лет он сделал это на рижском льду.

Чемпионат Мира.
Групповой этап. Группа А.

Сборная России – сборная Швеции – 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0)
Голы: 0:1 – Фреден (Линдберг, Кемпе), 8:06 (5х4)
1:1 – Слепышев (Орлов), 52:34
2:1 – Барабанов (Тарасенко, Нестеров), 52:46
2:2 – Олофссон (Сельгрем, Лундестрем), 55:17
3:2 - Тарасенко 65:00 (победный буллит)

Вратари: Самонов – Рейдеборн.

источник: «Советский спорт»
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