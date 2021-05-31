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Победители Евровидения-1974 персонально для «Тре Крунур» исполнили «Ватерлоо». Спасибо, «Абба»
31 мая 23:20
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Победители Евровидения-1974 персонально для «Тре Крунур» исполнили «Ватерлоо». Спасибо, «Абба»

Понедельник увенчался нашей двойной викторией. Корреспондент «Советского спорта» прошел на трибуну на матч со Швецией, а наша сборная, одолев «Тре Крунур» по буллитам 3:2, прошла в плей-офф.

Все-таки я попал на свое законное место в третьем ряду аккурат за левыми воротами на вашей телекартинке. Ну вы и так в курсе: сами видели корреспондента «Советского спорта» в светлой куртке, не покладая рук трудящегося у ноутбука, когда шайба гостила у моих ворот.

«Гулбя Лаборатория» не подвела. Тест я сегодня сдал роботу в пресс-центре в 13:10, а уже в 14:14 моя пробирка поступила на стол специалисту по вирусам. В 18:18 почта пискнула, раскрыл письмо: негатив. Надеваю на кисть новый браслет, теперь на три дня можно расслабиться.

Спешу на трибуну. Ого! Сегодня вход на арену контролируют два охранника. Непроизвольно у дверей замедляю шаг. Ха-ха. Оба на меня ноль внимания! Зачем только 20 евро роботу подарил?! Такое впечатление, что здесь проверка выборочная. За три дня все равно просроченный браслет обнаружится. Только тогда ты в этот день уже точно не попадешь на хоккей. Не успеешь получить ответ. Так что, выбор на твой страх и риск.

Боковая трибуна прессы и на вроде как центральном матче дня Россия – Швеция вновь оказалась пустой. Во втором периоде пересчитал сидельцев при ноутбуках. Как думаете, сколько набралось? Семнадцать! В том числе мощная троица акул клавиатуры из России. Более того, такое впечатление, что из Швеции и Чехии вообще никто в Ригу не прибыл. За долгие годы путешествий на ЧМ я давно всех репортеров из этих стран знаю в лицо, ибо из года в год приезжали одни и те же.

Похоже, традиционные СМИ в Старом Свете умирают. У редакций элементарно нет денег, чтобы кого-то командировать за границу. А сами журналисты не настолько бурно любят хоккей, как корреспондент «Советского спорта», чтоб кататься по Европе за свой счет. Да еще полторы сотни евро за бесконечные тесты подарить непонятно кому.

…А на табло уже 7:13 до второго перерыва. В динамиках олимпийского центра - «Ватерлоо» от победителей Евровидения-1974. На что это «Абба» вместе с ди-джеем намекают? Что для «Тре Крунур» эта битва с русскими, как для Наполеона в 1815 году, решает все? Впрочем, даже победа не гарантирует скандинавам участие в плей-офф. Но пока соотечественники великих мелодистов ведут 1:0, еще в стартовой трети реализовав удаление Зуба. Проворов почему-то очутился прямо перед Самоновым и помешал вратарю сориентироваться в несложном эпизоде.

Звучит сирена. Второй пятнадцатиминутный антракт. Что я бы сказал в раздевалке на месте Валерия Брагина? Что-то типа этого:

- Начали, парни, хорошо, а во втором периоде почему-то встали. Что с вами? Вы, что, думаете, шведы сами себе забьют?! Не идет игра, так перебарывайте себя! Играйте друг на друга и друг за друга. Доводите каждую атаку до броска. Лезьте на ворота, на фол. Вы ведь еще ни одного удаления не заработали! Как такое может быть? Значит, не обостряете, играете абсолютно читаемо для соперника, которым нарушать правила попросту незачем. В прогулочном темпе и без полной самоотдачи матчи не выигрываются.

Действительно, если в первой трети наши перебросали желто-синих 13 против 5, то во второй, когда россияне должны были бы обрушиться на владения экс-голкипера «Ак Барса» Рейдеборна, наоборот, уступили – 7 против 10?! Мы согласны на 0:1?

Хорошо хоть в заключительном периоде наши будут атаковать на мои ворота. Рассмотрим все в подробностях.

Поехали! На все про все 20 минут. Овертайм шведов не устраивает. Тогда уже сегодня вечером им можно будет паковать чемоданы.

А вот и удаление! Но у кого? Опять у Красной машины! Капитан Слепышев что-то натворил у нашей скамейки. Нет, ребята, так мы не договаривались.

В меньшинстве выстояли. Однако впереди по-прежнему ничего не ладится. Командная игра исчезла напрочь. Проблемы даже с раскатом из своей зоны.

Тем временем наши продолжают фолить. Нестерова гонят на две минуты. Потеряли нить игры, а вернуться в ритм ох как непросто! Благо что не пропустили. Но ведь горим 0:1, а до финальной сирены уже менее восьми минут…

Ну наконец-то! Проходит чуть ли не первая атака с ходу за весь матч. Все делает дебютант ЧМ-2021 Орлов: обыгрывает оппонента и пасует на пустой угол. Что и требовалось: защитник «Вашингтона» взял инициативу на себя, рискнул, а капитан открылся в нужное время в нужном месте.

Пока шведы соображали, как жить дальше, Барабанов спустя 12 секунд повторно уязвил Рейдеборна.

Дело в шляпе? Как бы ни так! Слишком легко мы дважды забили. На чистую победу еще не наработали. Зачем Морозов толкал клюшкой Олофссона в средней зоне вместо того, чтобы банально сыграть в шайбу, Иван и сам наверняка не знает. Хотел как лучше… Лидер «Баффало» воспользовался детским просчетом петербуржца, в одиночестве продефилировал на дальний пятак и расстрелял Самонова – 2:2!

Рейдеборн от меня метрах в десяти. Когда Адам побежит на скамейку меняться на шестого полевого? До конца меньше минуты, а он все еще в рамке. Так и простоял до конца основного времени. Нет, шведы решили не рисковать и попытаться вытеснить с четвертого места чехов, у которых 10 очков и игра завтра со словаками.

Овертайм. У «Тре Крунур» теперь тоже 10 очков, а мы гарантировали себе четвертьфинал. Кому достанется бонусный балл? Григоренко, Бурдасов прощают скандинавов.

Буллиты. Ого! Здесь перед серией штрафных бросков, оказывается, еще и лед зачищают двумя машинами. Причем с водой. А на часах 22:35. Когда я доберусь до моих апартаментов на другом конце города?! Господа, вы что творите?

Почин Орлова поддержал другой наш новичок ЧМ-2021. Тарасенко в своей фирменной манере уложил Рейдеборна на лед и с острого угла аккуратно положил шайбу под планку.

Ладно, отскочили. Вы не поверите, в третьем периоде мы продули шведам по броскам 4 против 12! Но умудрились забить дважды. «Тре Крунур» едут домой.

Все, друзья, спасибо за внимание. Ваш корреспондент побежал домой.

источник: «Советский спорт»
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