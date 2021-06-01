Валерий Брагин: Спасибо ребятам, что не галстук подарили!

«Тре Крунур» впервые в истории не вышла из группы ЧМ. Команда Валерия Брагина вышла на первое место в группе А. Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне в Риге провели матч против команды Швеции, основное время закончилось вничью. Все решилось в буллитной серии, где победу «Красной машине» принесла шайба Владимира Тарасенко 3:2 (Б). Форвард, отправивший шведов в отпуск, рассказал о том, что сделать это было совсем непросто:

«Было большое давление. Для меня это была первая игра, - говорит Тарасенко. - Важный момент для нас. Нужно отдать должное сборной Швеции. Это была тяжелая игра, но мы набрали два очка. У нас есть время поговорить и подготовиться к завтрашнему матчу.

Оценить игру Самонова? Он хорошо сыграл и спас нас на буллитах. У нас в команде хорошие отношения, мы поддерживаем друг друга и играем друг за друга. В команде хорошая атмосфера. Очень приятно выиграть в своем первом матче. Он был тяжелым — шведы играли хорошо».

Защитник Дмитрий Орлов, для которого матч с «Тре Крунур» также стал дебютным на этом турнире, прокомментировал игру своей команды:

«Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнерам. Когда ты разговариваешь — легче играть. Прошло 10 лет, хоккей изменился, сейчас мы играем на взрослом уровне. Приятно, что было то время, но сейчас другое время, другой хоккей. Не важно, с кем ты выходишь на лед: чем больше будем разговаривать, тем лучше будет результат.