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Валерий Брагин: Спасибо ребятам, что не галстук подарили!
01 июня 00:13
автор: Елена Кузютина
автор фото: ФХР

Валерий Брагин: Спасибо ребятам, что не галстук подарили!

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин, а также форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов - о победе над шведами и выходе в плей-офф.

«Тре Крунур» впервые в истории не вышла из группы ЧМ. Команда Валерия Брагина вышла на первое место в группе А. Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне в Риге провели матч против команды Швеции, основное время закончилось вничью. Все решилось в буллитной серии, где победу «Красной машине» принесла шайба Владимира Тарасенко 3:2 (Б). Форвард, отправивший шведов в отпуск, рассказал о том, что сделать это было совсем непросто:

«Было большое давление. Для меня это была первая игра, - говорит Тарасенко. - Важный момент для нас. Нужно отдать должное сборной Швеции. Это была тяжелая игра, но мы набрали два очка. У нас есть время поговорить и подготовиться к завтрашнему матчу.

Оценить игру Самонова? Он хорошо сыграл и спас нас на буллитах. У нас в команде хорошие отношения, мы поддерживаем друг друга и играем друг за друга. В команде хорошая атмосфера. Очень приятно выиграть в своем первом матче. Он был тяжелым — шведы играли хорошо».

Защитник Дмитрий Орлов, для которого матч с «Тре Крунур» также стал дебютным на этом турнире, прокомментировал игру своей команды:

«Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнерам. Когда ты разговариваешь — легче играть. Прошло 10 лет, хоккей изменился, сейчас мы играем на взрослом уровне. Приятно, что было то время, но сейчас другое время, другой хоккей. Не важно, с кем ты выходишь на лед: чем больше будем разговаривать, тем лучше будет результат.

У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что у нас все есть для победы, просто нельзя терять концентрацию и продолжать находить уверенность. Да, последняя встреча будет с белорусами, а потом сразу плей-офф, поэтому времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей.

Разный хоккей из-за площадки, а скорости все равно остаются, все играют на высоких скоростях, все играют за свою сборную. Да, конечно, пытаешься адаптироваться, времени на раскачку нет. Сразу старался войти в игру. В первом периоде было тяжело, где-то присутствовала одышка, тренировки были короткие, поэтому были сложности. Но потом вошел в игру и чувствовал себя физически хорошо. У нас особо выбора не было. Мы понимали, что проигрываем, поэтому говорили, что надо активнее играть. Они играют вторую встречу подряд. Хорошо, что мы забили два быстрых гола. Обидно, что пропустили второй, может быть, потеряли концентрацию. Думаю, в плей-офф нельзя допускать такие ошибки, тренеры нам подскажут. Будем лучше и сильнее».

Главный тренер сборной России Валерий Брагин сегодня принимает поздравления не только с победой и выходом команды в плей-офф, но и с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 65 лет. После встречи со шведами, наставник поделился своим видением матча:

– Необычный день рождения выдался?
 В свой день рождения я обычно из молодежной сборной приезжал из Сочи и был дома в это время. День рождения первый раз такой, сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили.

— Вчера сборная опубликовала состав на матч. Для чего это было сделано?
— Мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились.

— Как оцените дебют на турнире Тарасенко и Орлова?
— Хорошая игра с их стороны, в дальнейшем они еще добавят.

— Показалось, что во время матча на скамейке было хорошее настроение…
— Очень хорошая игра, полезная перед плей-офф. Временами мы очень хорошо выглядели, уверенно сыграл Самонов.

— Можете сказать, что точно сохраните какое-то звено?
— Четвертое звено хорошо сыграло, неплохо сегодня работали Воронков, Слепышев и Григоренко. Остальные тройки поменяли, это сработало. Влились новые игроки, непросто находить «химию».

— Стоит ли дать отдохнуть кому-то в следующем матче?
— Будем искать оптимальные варианты, думать.

Следующий матч сборная России проведет против сборной Белоруссии 1 июня в 20.15.

источник: «Советский спорт»
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