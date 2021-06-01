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ЧМ-2021 16:15 Словакия 0 Чехия 0 П1 3.40 Х 4.50 П2 1.86
ЧМ-2021 20:15 Германия 0 Латвия 0 П1 2.60 Х 2.55 П2 3.60
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Россия может получить Канаду в четвертьфинале. Объясняем, как это может произойти
01 июня 11:21
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Федерация хоккея Канады

Россия может получить Канаду в четвертьфинале. Объясняем, как это может произойти

На ЧМ-2021 в Риге 1 июня завершаются матчи в группах и определятся пары плей-офф.

В первый день лета финиширует групповой турнир на чемпионате мира и станут известны пары четвертьфиналов. В группе А осталось сыграть матчи Швейцария – Великобритания (12.15 мск), Словакия – Чехия (16.15) и Россия – Белоруссия (20.15); в группе В – Канада – Финляндия (12.15), Италия – США (16.15) и Германия – Латвия (20.15).

Нас естественно интересует российская команда, которая накануне после победы над шведами досрочно вышла в четвертьфинал и занимает первое место в своей восьмерке. Но финишировать в группе Россия может как на первой строчке таблицы, так и на второй или третьей. Первой команда Валерия Брагина будет в том случае, если выиграет у белорусов даже не в основное время. И этот вариант, конечно, самый реальный. Не верится, что белорусская сборная – главный аутсайдер группы А – создаст большие проблемы своим соседям.

Если так и произойдет, то Россия точно избежит в четвертьфинале встречи с финнами и американцами. Две эти сборные лидируют в группе В, набрав по 15 очков, и уже не опустятся ниже второго места. А вот за третье и четвертое места в параллельной восьмерке идет серьезная борьба.

Пока на третьей строчке там находится Казахстан. Но сохранить ее у этой сборной не получится. Она точно опустится ниже, так как имеет 10 очков и уже провела все семь матчей. По девять сразу у трех команд – Германии, Латвии и Канады. Если канадцы проиграют финнам в основное время, то не попадут в плей-офф. И тогда Казахстан точно выходит в четвертьфинал с четвертого места, так как имеет преимущество в личных встречах и над немцами, и над латышами.

Если эти команды в последнем матче завершат выяснение отношений в основное время, то победитель наберет 12 очков и поднимется на третье место. У проигравшего останется 9 очков. Если же соперники доиграются до ОТ, то тогда победитель получит два очка и наберет в итоге 11, а у проигравшего будет столько же, сколько у Казахстана, но последний окажется выше из-за результата личных встреч: у Германии наши соседи выиграли 3:2 в основное время, а у Латвии – по буллитам с тем же счетом.

Канадцы же, начавшие турнир с трех поражений, могут не только заскочить в плей-офф, но и стать соперником России в ¼ финала. Причем шансы на это не такие уж низкие. Большую услугу «Кленовым листьям» оказала Норвегия, которая 31 мая обыграла Казахстан. Канада может даже проиграть в последнем матче сборной Суоми – главное, чтобы не в основное время – и тогда обойдет казахстанскую команду при равенстве очков.

Забраться на третье место североамериканцы могут, если наберут три очка в матче с финнами, а в игре Германия – Латвия будет овертайм. Если же немцы с хозяевами ЧМ уложатся в 60 минут, то Канада выше четвертого не поднимется при любом раскладе.

Как видим, при победе России – на что естественно надеемся – вариант получить в четвертьфинале канадцев очень даже жизнеспособный. Только вряд ли этот матч в отличие от прошлых лет кто-то сподобится именовать четвертьфиналом мечты.

источник: «Советский спорт»
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