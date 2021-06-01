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«Кленовые листья» опали? Сборная Канады проиграла Финляндии и рискует не попасть в плей-офф (видео)
01 июня 16:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея Канады

«Кленовые листья» опали? Сборная Канады проиграла Финляндии и рискует не попасть в плей-офф (видео)

А счастье было так близко… Канадцы дважды вели в счете, но за 4 минуты до конца третьего периода пропустили второй гол, растранжирили моменты в овертайме и уступили по буллитам (2:3Б). Родоначальники хоккея впервые в истории могут остаться за бортом плей-офф. Их спасет победа в основное время в матче Латвия – Германия.

Начали чемпионат канадцы за упокой - с поражений от Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3). «Кленовые листья» долго привыкали с широкой европейской площадке, да и друг к другу. Но потом дело наладилось. Последовали три победы подряд.

В решающем матче с финнами отцам-основателям хоккея необходимо было выигрывать. Канадцы были близки к четвертьфиналу. В середине второго периода капитан их молодежки Макс Комтуа вывели их вперед (2:1). «Кленовые листья» принялись сушить игру и преуспевали. Огорчить их мог разве что… шведский лайнсмен, едва не выдавший голевую передачу финну Петри Контиоле. Шайба от конька судьи резко изменила траекторию и была остановлена ловушкой распластавшегося на льду вратаря Дарси Кемпера, который успел еще клюшкой отбросить эту шайбу в сторону.

Тем удивительнее стал провал канадцев в обороне за 4 минуты до сирены. Финны убежали 2 в 1 и хрестоматийно конвертировали момент в гол.

В овертайме канадец Ник Пол обязан был заканчивать игру, но не попал в пустой угол с пятачка с чудо-передачи из-за ворот. Правда, и «львы» могли сразу отправить соперников домой, забей в контратаке.

Серия буллитов началась для канадцев с заброшенной шайбы Брэндона Пирри, а завершилась неудачной попыткой Коннора Брауна. Финны забили трижды, «Кленовые листья» - дважды.

Неужели мы лишимся кубковой сшибки Россия – Канада? Напомним, медали в плей-офф на турнирах ИИХФ разыгрываются с Олимпиады-1992. Накануне «Тре Крунур» впервые не пробились в решающий раунд.

Теперь ждем вечернюю сессию. Судьба канадцев всецело в клюшках немцев и латвийцев. Если сгоняют ничейку в основное время, то отправят «Кленовых» домой.

СТАТИСТИКА

Канада – Финляндия – 3:2Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

источник: «Советский спорт»
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