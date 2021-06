«Кленовые листья» опали? Сборная Канады проиграла Финляндии и рискует не попасть в плей-офф (видео)

Неужели мы лишимся кубковой сшибки Россия – Канада? Напомним, медали в плей-офф на турнирах ИИХФ разыгрываются с Олимпиады-1992. Накануне «Тре Крунур» впервые не пробились в решающий раунд.

Теперь ждем вечернюю сессию. Судьба канадцев всецело в клюшках немцев и латвийцев. Если сгоняют ничейку в основное время, то отправят «Кленовых» домой.

СТАТИСТИКА

Канада – Финляндия – 3:2Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Arttu Ruotsalainen scored twice, plus the shootout winner for @leijonat!🔥 🇫🇮



Grabbing only a single point, @hockeycanada puts their fate in the hands of tonight’s Latvia-Germany outcome 👀🤞



Here are the highlights from today's thriller! #IIHFWorlds #CANFIN pic.twitter.com/jj6IQnBDta