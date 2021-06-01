«Кленовые листья» опали? Сборная Канады проиграла Финляндии и рискует не попасть в плей-офф (видео)

Начали чемпионат канадцы за упокой - с поражений от Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3). «Кленовые листья» долго привыкали с широкой европейской площадке, да и друг к другу. Но потом дело наладилось. Последовали три победы подряд.

В решающем матче с финнами отцам-основателям хоккея необходимо было выигрывать. Канадцы были близки к четвертьфиналу. В середине второго периода капитан их молодежки Макс Комтуа вывели их вперед (2:1). «Кленовые листья» принялись сушить игру и преуспевали. Огорчить их мог разве что… шведский лайнсмен, едва не выдавший голевую передачу финну Петри Контиоле. Шайба от конька судьи резко изменила траекторию и была остановлена ловушкой распластавшегося на льду вратаря Дарси Кемпера, который успел еще клюшкой отбросить эту шайбу в сторону.

Тем удивительнее стал провал канадцев в обороне за 4 минуты до сирены. Финны убежали 2 в 1 и хрестоматийно конвертировали момент в гол.

В овертайме канадец Ник Пол обязан был заканчивать игру, но не попал в пустой угол с пятачка с чудо-передачи из-за ворот. Правда, и «львы» могли сразу отправить соперников домой, забей в контратаке.

Серия буллитов началась для канадцев с заброшенной шайбы Брэндона Пирри, а завершилась неудачной попыткой Коннора Брауна. Финны забили трижды, «Кленовые листья» - дважды.