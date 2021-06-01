Кто такие российские братья Блюз и почему Ови спал за креслом корреспондента «Советского спорта»

После катастрофы в Остраве (10-е место) – до Праги россияне так и не доехали - Тихонов на итоговой пресс-конференции, несмотря на едкие замечания иностранных журналистов, повел себя очень достойно:

Сам чемпионат для нашей команды выдался совершенно невзрачным. Даже дебют на ЧМ 18-летнего Овечкина ничем не запомнился. По той простой причине, что динамовец в Остраве ничего не показал. Зато врезалась в память картинка, как по крыше дворца, высматривая в бинокль террористов, курсируют военные с автоматами. Планета опасалась повторения ужаса нью-йоркских башен-близнецов. Тем более когда в соревнованиях участвуют североамериканцы.

Накануне ЧМ-2004 в спину выдающемуся специалисту прилетел нож из родного клуба. Об этом с коллегой Набатовым мы узнали уже в Чехии, когда через всю страну пилили на допотопной дрезине/кукушке из Праги в Остраву. Нам было искренне жаль Виктора Васильевича, но журналистский долг обязывал первыми сообщить стране, что вместо Тихонова ЦСКА возглавит Вячеслав Быков. Контракт уже подписан.

Хотелось бы забыть этот турнир, где россияне едва не повторили антирекорд Санкт-Петербурга-2000. Но ведь и мы, «Советский спорт», приложили руку к возвращению 73-летнего Виктора Тихонова в сборную. Харизма и авторитет самого титулованного тренера в летописи мирового хоккея заставляли нас верить в чудо. Тем более на этапах Евротура, который тогда еще не превратился, как сейчас, в законченную профанацию, подопечные Тихонова выглядели убедительно.

- Мы – одна команда. Вместе побеждаем, вместе проигрываем. О ребятах я не скажу ни одного дурного слова. Не дождетесь.

А вот Ковальчук сгоряча наговорил о Тихонове много нехороших, необъективных вещей. Думаю, Илья сейчас об этом сожалеет. Я, конечно, спич в микст-зоне молодого форварда «Атланты» давать в «Советский спорт» не стал.

В Северной Америке – да нигде! - я никогда не слышал, чтоб кто-то пенял Боумену за позорные оплеухи от сборной Тихонова в финале Кубка вызова-1979 – 0:6 и Кубка Канады-1981 – 1:8. Наоборот, Скотти за океаном чтут как величайшего хоккейного гуру современности. Канадец в свою очередь преклоняется перед Тарасовым. Но все победы сборной СССР достигнуты, когда Анатолий Владимирович работал ассистентом Аркадия Чернышева. При этом монструозный ЦСКА Тарасова неоднократно уступал в Союзе первенство «Спартаку» Новокрещенова/Боброва/Карпова, который располагал куда более скромными возможностями комплектования.

ЧМ-2005. АВСТРИЯ. ВЕНА

Уникальный год. НХЛ гордо ушла в локаут и оттуда так и не вернулась. До следующего сезона. Иначе говоря, ЧМ-2005 мог стать Олимпиадой/Кубком мира – все энхаэловцы были свободны. Проблема в том, что большинство из них в тот сезон элементарно решили отдохнуть. Либо места применения не нашлось. Европа, чай, нерезиновая.

«Ак Барс» воспользовался ситуацией, скомплектовал сборную мира и… провалился в плей-офф Суперлиги. На сей раз от Ковальчука по полной программе публично досталось главкому казанцев Зинэтуле Билялетдинову.

Тем временем сборную вновь постигла беда, преследовавшая ее уже лет десять. После фиаско Тихонова никто не хотел брать национальную команду. Едва ли не насильно Билла командировали за океан на Кубок мира-2004. Опять же с кучей отказников мы даже в полуфинал не проникли. В Евротуре свистопляска с наставниками продолжалась. Где-то за месяц до ЧМ-2005 обнаружилось, что ехать рулить в Вену никто не хочет. В последний момент по старой динамовской памяти президент ФХР Александр Стеблин договорился-таки с Владимиром Крикуновым, только что выигравшим с бело-голубыми Суперлигу.

О веселом времяпрепровождении сборников в Вене-2005 написаны килограммы макулатуры. Там я ничего не видел. Хотя лично неоднократно наблюдал похождения российских звезд на других ЧМ, где мы тем не менее брали золото.

Запомнилось другое: как финский судья Хенрикссон нагло, у всего мира на глазах слил нас в полуфинале с Канадой. Фолы Кленовых он вообще не свистел, а вот россиянам не прощал ничего. В итоге у нас собралось 34 минуты штрафа, у соперников – 10. При этом мы перебросали их – 42 против 25.

Слишком долго тогда россияне запрягали – к середине полуфинала летели 0:4. Семин, Яшин, Овечкин вернули было надежду. Но жуликоватый арбитр счет сравнять не позволил. Да и выдающийся вратарь сборной Канады и «Нью-Джерси» Бродер, конечно, не ровня Соколову.

ЧМ-2006. ЛАТВИЯ. РИГА

К опубликованному вчера ностальгическому путешествию в Юрмалу особо добавить нечего. Разве что тот факт, что турнир в Латвии стал пиком отказов энхаэловцев приехать в сборную. Хотя ФХР уже возглавил Владислав Третьяк, у которого с российскими игроками НХЛ всегда был прекрасный контакт. Но принял федерацию лучший хоккеист ХХ века за считанные дни до ЧМ-2006, а потому не мог ничего исправить чисто физически.

Весь турнир команду тянули юные Овечкин, обошедший Кросби в споре за титул лучшего новичка НХЛ-2006, и Малкин. Через несколько месяцев уралец в аэропорту Хельсинки сбежит из «Магнитки» в Америку - к Лемье и Кросби в «Питтсбург». Увы, на четвертьфинал против чехов Ови и будущего Джино не хватило.

ЧМ-2007. РОССИЯ. МОСКВА

Гениальное решение Третьяка вытащило нашу сборную из ямы. Владислав Александрович пригласил возглавить сборную Быкова и Захаркина из клуба-середняка ЦСКА. Дуэт мгновенно наладил контакт с энхаэловцами. Об отказниках Россия забыла на многие годы.

Более того, теперь звезда НХЛ легко могла вылететь из состава. Что и случилось с Семиным, который решил из США заглянуть домой в Красноярск и на считанные часы опоздал на сбор национальной команды перед ЧМ-2007.

На Ходынке реально возродилась Красная машина. Новые тренеры раскрепостили ребят, настроили на позитив, на творческую, атакующую, скоростную игру.

Вот только я по-прежнему убежден, что фатальной ошибкой тандема стала отправка Овечкина в четвертое звено. Перед ЧМ-2007 Быков с Захаркиным чуть ли не неделю думали – звать Ковальчука или нет? Вероятно, Илья согласился приехать под определенные гарантии. А именно – играть в одном из ведущих звеньев. Вот так в угоду Кови разбили связку Малкин – Овечкин, выигравшую нам два года назад в Вене бронзовый матч у шведов.

Будущий капитан «Вашингтона» держался молодцом. Ни разу не выказал недовольства решением тренеров. Но мне достоверно известно, что это была очень большая боль для всей семьи Овечкиных. В полуфинале Саша невольно оказался соучастником ответного гола финнов, когда в большинстве на синей линии упустил шайбу. А в овертайме ошибся на выходе вратарь Еременко – 1:2.

Тем не менее впервые за много-много лет сборную приняли в Белом доме, где заместитель премьера РФ Сергей Нарышкин поблагодарил команду за красивую и самоотверженную игру.

ЧМ-2008. КАНАДА. КВЕБЕК

Международная федерация хоккея праздновала в этот год свое столетие, а провинция Квебек – четырехсотлетие. Вот и сошлись два одиночества. Всем давным-давно известно, что НХЛ не пускает чемпионаты мира на свою территорию, потому что жутко боится конкуренции. Тем более что канадские клубы в Кубке Стэнли высоко не проходят и к старту ЧМ, как правило, вылетают из плей-офф.

Пригласив к себе ЧМ-2008, франкофоны не только достойно отметили эпохальную дату провинции и живьем увидели родную сборную вкупе с другими великими хоккеистами современности. Но и воткнули иголку в мягкое место Беттману, предшественники которого лишили горожан их любимых «Нордикс», а сам президент лиги ничего не делал для того, чтобы вернуть НХЛ в Квебек.

Не понимаю, почему о том грандиозном турнире до сих пор не сняли фильм типа «Движение вверх» о трех секундах Мюнхена-1972?

Рассказывать о Квебеке можно долго. Упомяну об одном забавном эпизоде по ходу финала. Рядом со мной в пресс-ложе сидел корреспондент другой спортивной газеты. Ко второму перерыву, на который мы ушли, уступая хозяевам – 2:4, комментарий у него был готов. Разгромный! Игра началась в девять вечера в Москве, а график подписания газет требовал отправки материалов в редакцию сразу после финальной сирены. Цейтнот классический!

Начался третий период. Забил Терещенко. Коллега помрачнел. Забил Ковальчук. Коллега почернел. И принялся судорожно молотить по клавишам. Что-то впопыхах переписать, наверное, успел. Потому что когда в овертайме Илья отдал все долги сборной, тренерам и болельщикам, мы синхронно отбросили ноутбуки, вскочили и как умалишенные принялись орать и обниматься! А наши тексты пусть дорабатывают дежурные редактора…

В честь долгожданной победы сборной прямо из Квебека впервые выделили чартер, куда любезно пригласили и нас с коллегой Лысенковым. Пропали наши обратные билеты из Монреаля в Москву.

Чемпионы режим если и нарушили, то чуть-чуть. Все эмоции и силы были оставлены на льду «Колизея». Овечкин с Семиным в дьюти-фри еще пытались балагурить, купили черные очки, расхаживали в них по терминалу аки братья Блюз. Однако стоило подняться на борт, как усталость накрыла игроков окончательно. Счастливый динамовец рухнул на пол и сладко проспал весь полет прямо за моим креслом. А по приземлении во Внукове в майке, тренировочных штанах и сланцах, ставших впоследствии знаменитыми, из аэропорта отправился вместе с командой в Кремль на прием к президенту РФ Дмитрию Медведеву.

Вот так мы вернули себе мировую корону после 15-летнего перерыва. Российские болельщики впервые вышли на улицы ночных городов страны праздновать национальный триумф.