Хартли выбрал своих соотечественников. В четвертьфинале Россия сыграет с Канадой (видео)

Судьба сборной Канады оказалась в клюшках латвийцев и немцев. Это выяснилось сегодня днем после досадного поражения «Кленовых листьев» от финнов (2:3Б). Родоначальников хоккея устраивала победа в основное время любого из соперников по вечернему матчу на «Арене Рига». В случае ничьей они прощались с чемпионатом мира.

В том, что сборная России оформит первенство в группе «А» сомнений не было. Уже к первому перерыву наши наколотили пять безответных шайб в белорусские ворота. Закрыв бреши в личной и командной статистике: наконец, расчехлили клюшки российские защитники, а также главный бомбардир еще свежего Кубка Гагарина Максим Шалунов. Трудно вспомнить, когда российские оборонцы действовали столь скромно в атаке. Разве что на первой большой Олимпиаде – в Нагано-1998. Тогда на их голевом счету так и остался ноль. Сегодня Никита Нестеров уже на первой минуте его разменял, а потом сделал дубль. Забил было и его тезка Задоров, но его шайбу переписали на Шалунова, который не принимал участия во вчерашнем матче со шведами, а теперь заменил своего одноклубника Павла Карнаухова. Впоследствии счет превратился в теннисную баранку благодаря голу Дмитрия Воронкова, названному лучшим игроком матча.

Russia secured top spot in Group A thanks to a powerful performance against Belarus.💪 Five unanswered goals in the first period set the tone, and the Red Machine purred to a 6-0 victory.🇷🇺 #RUSBLR #IIHFWorlds @russiahockey



Watch game highlights.👀 pic.twitter.com/ZDK4XqGIxP — IIHF (@IIHFHockey) June 1, 2021

А на «Арене Рига» немцы забили два ранних гола, пропустили же только один. Подвел команду Боба Хартли вратарь Янис Калниньш, зевнувший первую шайбу. Многие ждали красиво срежиссированного спектакля, но тщетно. Сборная Германии напрочь отказывалась пропускать. Несмотря на потерю своего лучшего бомбардира и автора второго гола Марцела Нёбельса, который во втором периоде получил по голове.

Не спасли латвийцев и два большинства в третьей 20-минутки. Германцы защищались не менее самоотверженно и мастеровито, чем обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в финальной серии с ЦСКА.