ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Альмерия 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
Италия - Серия А 22:00 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 22:00 Доминика 0 Ангилья 0
Хартли выбрал своих соотечественников. В четвертьфинале Россия сыграет с Канадой (видео)
01 июня 23:25
автор: Владислав Домрачев

Хартли выбрал своих соотечественников. В четвертьфинале Россия сыграет с Канадой (видео)

Сборная Германии вопреки прогнозам победила хозяев чемпионата латвийцев в основное время (2:1) и лишила их путевки в плей-офф. А нас ждет огненный четвертьфинал Россия – Канада.

Судьба сборной Канады оказалась в клюшках латвийцев и немцев. Это выяснилось сегодня днем после досадного поражения «Кленовых листьев» от финнов (2:3Б). Родоначальников хоккея устраивала победа в основное время любого из соперников по вечернему матчу на «Арене Рига». В случае ничьей они прощались с чемпионатом мира.

В том, что сборная России оформит первенство в группе «А» сомнений не было. Уже к первому перерыву наши наколотили пять безответных шайб в белорусские ворота. Закрыв бреши в личной и командной статистике: наконец, расчехлили клюшки российские защитники, а также главный бомбардир еще свежего Кубка Гагарина Максим Шалунов. Трудно вспомнить, когда российские оборонцы действовали столь скромно в атаке. Разве что на первой большой Олимпиаде – в Нагано-1998. Тогда на их голевом счету так и остался ноль. Сегодня Никита Нестеров уже на первой минуте его разменял, а потом сделал дубль. Забил было и его тезка Задоров, но его шайбу переписали на Шалунова, который не принимал участия во вчерашнем матче со шведами, а теперь заменил своего одноклубника Павла Карнаухова. Впоследствии счет превратился в теннисную баранку благодаря голу Дмитрия Воронкова, названному лучшим игроком матча.

А на «Арене Рига» немцы забили два ранних гола, пропустили же только один. Подвел команду Боба Хартли вратарь Янис Калниньш, зевнувший первую шайбу. Многие ждали красиво срежиссированного спектакля, но тщетно. Сборная Германии напрочь отказывалась пропускать. Несмотря на потерю своего лучшего бомбардира и автора второго гола Марцела Нёбельса, который во втором периоде получил по голове.

Не спасли латвийцев и два большинства в третьей 20-минутки. Германцы защищались не менее самоотверженно и мастеровито, чем обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в финальной серии с ЦСКА.

Начав турнир с сухой победы над Канадой (2:0), хозяева чемпионата уступили «Кленовым листьям» путевку в плей-офф. После финальной сирены немцы радовались, словно выиграли золотые медали.

Все матчи 1/4 финала состоятся 3 июня, в четверг. Неужели сшибку России и Канады загонят в «Олимпийский центр»? Такой игре надо отдать главную арену турнира. На радость болельщикам.

Наши и «Кленовые листья» встретятся в четвертьфинале ЧМ в четвертый раз. В Кельне-2010 звездный состав россиян с Павлом Дацюком, Евгением Малкиным, Александром Овечкиным, его тезкой Семиным, а также легендарным ветераном Сергеем Федоровым взяла реванш за фиаско в олимпийском Ванкувере (так была преподнесена победа 5:2 над весьма слабой сборной Канады). Через год в Братиславе наши вырвали волевую победу (2:1) благодаря харламовскому голу Алексея Кайгородова и точному выстрелу Ильи Ковальчука. Но в Копенгагене-2018 канадцы с Коннором Макдэвидом взяли верх в овертайме 5:4, наказав за глупое удаление Кирилла Капризова и мудреж штаба нашей сборной с вратарем (пост номер один почему-то доверили не проверенному Василию Кошечкину, а малоопытному Игорю Шестеркину). Вот и сейчас вратарский вопрос требует деликатного решения. Но об этом завтра.

СТАТИСТИКА

Швейцария – Великобритания – 6:3, Канада – Финляндия – 2:3Б, Чехия – Словакия – 7:3, Италия – США – 2:4, Германия – Латвия – 2:1.

Россия – Белоруссия – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).
Голы: Нестеров (2), Галимов, Шалунов, Григоренко, Воронков.
Вратарь у наших: Самонов.
Броски: 32 (17+4+11) – 19 (4+5+10).
Штраф: 6-12.

В 1/4 финале встречаются:

Россия (1А) – Канада (4В)
США (1В) – Словакия (4А)
Швейцария (2А) – Германия (3В)
Финляндия (2В) – Чехия (3А)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Москве с 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020Опубликованы первые официальные кадры обновленного Kia SportageПас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Вегас"Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото«Трусливый поступок». В Америке защищают ОвечкинаВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Видео всех голов ЧМХ 30.05.2021: Швеция и Латвия сохранили шансы на плей-офф
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в десятый соревновательный день: Белоруссия - Швейцария, Италия - Канада, Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.
Капризову предлагают контракт с «Миннесотой» до 33 лет. Но надо ли соглашаться?
«Миннесота Уайлд» намерена сохранить у себя нападающего Кирилла Капризова на ближайшие восемь лет. Агент хоккеиста не советует этого делать.
«Лучше не будет» от Тухеля, приговор Гвардиоле от Капелло и совет «Сити» от Ловрена. Реакция на триумф «Челси» в ЛЧ
Победа «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов всколыхнула весь футбольный мир.
Абрамович насолил «Газпрому». Теперь «Зенит» в третьей корзине ЛЧ и не получит «группу жизни», как раньше
Победа «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Ман Сити» создала проблемы лучшему клубу России из Санкт-Петербурга.
«Не думаю, что Шалунова нужно реанимировать». Бадюков — о победе России над швейцарцами на ЧМ-2021
Итоги матча россиян против Швейцарии (4:1) «Плеймейкеру» прокомментировал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика