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За 110 евро к нам никто не пришел. Четвертьфинал Россия - Канада за 165 евро тоже всем по барабану?
01 июня 23:31
автор: Виталий Славин

За 110 евро к нам никто не пришел. Четвертьфинал Россия - Канада за 165 евро тоже всем по барабану?

Что это было? Матч с белорусами завершился на 17-й минуте после пяти безответных шайб россиян в ворота Шостака/Колосова. Впереди четвертьфинал мечты. Мы идем к тебе, Канада!

Свершилось! Пандемия на ЧМ-2021 в Риге отступила! В День защиты детей болельщики впервые получили право пройти на трибуны обеих арен. Всего-то за 110 евро с носа. И с кучей справок, что ты не ковидный верблюд.

Вчера в пресс-центре гадал в одиночестве – нас тут от России трое и мы пересекаемся редко: сколько латвийцев придут поболеть за своих бывших соотечественников на матч с Белоруссией? Все-таки русский язык на улицах Риги звучит наравне с латышским. А уж по популярности нашего мата, особенно среди молодежи, столица Латвии в бывшем Союзе, как и 15 лет назад на ЧМ-2006, просто вне конкуренции.

Ха-ха. Неладное я почуял еще по пути к олимпийскому центру. Как и всю предыдущую неделю, ни в городе, ни у стадиона болельщиков в национальных одеждах нет. Ни одного! Ни в джерси сборной России, ни сборной Латвии, судьба которой решалась в параллельном поединке с Германией на «Рига-Арене».

Иду на свое законное место в третьем ряду боковой трибуны за воротами братьев-бульбашей. Наивный! Этот сектор отдали в открытую продажу. Пишущей прессе вход воспрещен. Вот поэтому вы сегодня смотрели хоккей без корреспондента «Советского спорта» в светлой куртке в левой девятке вашей телекартинки, настойчиво терроризирующего клавиатуру. Не скучали?

Ладно. Ищу новый адрес. Забавно. Никто из волонтеров не в курсе. Пробежал по периметру. Везде ответ: вы – не наш клиент. Вернулся на второй круг. Охранник сбоку от телевизионщиков машет рукой: «Идите сюда. Вот ваша позиция».

Ложу прессы перенесли к противоположным воротам. Отсюда вообще ни черта не видно. Как в старом дворце ЦСКА, недавно пошедшим под снос. Обхохочетесь! Компанию корреспонденту «Советского спорта» в секторе составили два юных репортера и девушка-волонтер. Умора: слева от меня вас ублажали комментаторы Первого канала и Матч-ТВ. По массовости они в одну калитку – на 25 процентов! - обошли мою команду: четверо против троих. Это не считая их многочисленных помощников-интервьюеров, снующих по всей арене. Дима Лукашов, тебе персональный привет от старейшей спортивной газеты отечества!

Пока метался по закоулкам олимпийского центра, наши успели открыть счет. С нулевой реакцией зала.

- Как так? - возмутился я. - Хотя бы сотня буйных фанатов должна на трибунах быть!

Смотрю влево за ворота белорусов и не верю своим глазам: там, где вчера на игре со Швецией, как вы помните, расположились аж 17 владык клавиатуры, теперь вообще пусто – ни единой души! Хотя, нет, вру: ежик, талисман ЧМ-2021, отдувается-отрывается за всех. Не смешно. Абсурд во всей красе.

Давний соратник по «Советскому спорт» Павел Лысенков выдает секретную информацию: на наш матч продано билетов… Сколько! Принимаю ставки! Подсказка: на игру через дорогу хозяев против немцев раскупили более 800 проходок. Итак, ваш ответ? Семь билетов! Угадали? Где эти счастливчики расположились, так никто и не понял.

Тем временем россияне продолжают, как на тренировке, закидывать шайбу за шайбой в ворота белорусов – 5:0 задолго до истечения первой трети. Регламент пандемийного ЧМ-2021, по которому из элиты никто не вылетает, лишил посланцев Батьки всякой мотивации. Скукотища! Эти семеро человек, подарившие оргкомитету 770 евро, натуральные герои.

Интересно, а сколько человек пожаловало на четыре другие игры дня? Опа! Еще один облом. Вай-фай тут не тянет совершенно – слишком далеко от роутера пресс-центра. Наверное, поэтому после второго перерыва на нашей горемычной пресс-трибуне я остался один. Этот чемпионат мира точно войдет в историю!

А на табло уже девять минут до финиша группового этапа. По-прежнему - 5:0. Россияне откровенно манкируют профессиональными обязанностями. Разве что Задоров не филонит. В пяти метрах от меня вдруг размазывает по борту Паре, дышащему ему в пупок. Да еще проводит разъяснительную беседу, когда натурализованный североамериканец посмел было дернуться. Любопытно, какую лапшу на уши российским телезрителям вешает квартет слуг микрофона федеральных каналов? Как можно комментировать то, чего нет? Хоккей ведь завершился еще в первом периоде.

Все, я пошел в пресс-центр. Тут делать нечего. Репортаж закончу в комфорте - с кофе/чаем и конфетами/печеньем. Подслащу себе финальную пилюлю. И с собой сладостей прихвачу, чего добру пропадать! Пока собирал вещи, Воронков оформил теннисную баранку – 6:0. Наша критика подействовала! Мы – молодцы.

Ну вот я у скатерти-самобранки. Заварка. Кипяток. Тростниковый сахар.

Ого! А латыши-то вылетели – 1:2 продули немцам. Как выяснилось в итоге, хозяевам не помогли 934 болельщика. Сколько подвижников ледовой забавы пожаловало на наш теннис, ИИХФ скромно умолчала. Точная такая же цифра – прочерк! - в разделе «Посещаемость» всех остальных четырех протоколов вторника.

Неужели и послезавтра на четвертьфинал Россия – Канада никто не придет? Цена вопроса всего-то 165 евро…

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