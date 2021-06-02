ХОККЕЙНЫЕ ШУТОЧКИ. КОЛОНКА ЯРЕМЕНКО

Очень точно обозвал один мой коллега происходящее в эти дни на чемпионате мира по хоккею: болотный пионербол. Нет, к организаторам в этот раз вообще никаких вопросов - в тяжелейшее ковидное время смогли грамотно организовать жизнь в режиме «пузыря» и даже успеть запустить зрителей на трибуны. Но гостеприимную Ригу искренне жаль - к ней приехал совсем некондиционный чемпионат. Евротур, над которым столько лет подряд все без устали потешаются, и тот точно посильнее выглядит.

Журналист Антон Орех точную аналогию привел: бывает, приходит в компанию человек и начинает сыпать шутками. Поначалу это всем нравится, какое никакое развлечение. Но шутить он продолжает, а всех уже достал - хочется же и о серьезных вещах поговорить. Чемпионат такой: первые туры показали, что в этих третьесортных версиях сборных может кто угодно выиграть и кто угодно проиграть. Но шла дистанция длиной в семь матчей, а шутки не прекращались. Швеция дошутилась так, что плей-офф лишилась. Лишилась бы и Канада, да только у латвийцев и немцев каким-то необъяснимым образом не сложился счет, который устраивал обе сборные.

Потому это и есть болотный пионербол - ведь можно даже всерьез к нему относиться, ставить на фаворитов, да только придет из соседнего подъезда дядя Вася в трениках с дырявыми коленками и в майке-алкоголичке, войдет в игру и несколько раз уронит мяч. Бессмысленно о шансах или драматургии матча рассуждать.

Разговоров о необходимости реформировать мировой хоккей хватает, но не делается ровно ничего. Лучшим хоккеистам мира по-прежнему дела нет до турнира под вроде бы громкой выческой. Так что вешать себе медальки за обеспечение новой победы точно излишне. Во дворе не награждают.