Ужас в матче «Виннипег» – «Монреаль», Россия назвала заявку на Евро, Месси предлагают 240 млн

«МОНРЕАЛЬ» ПОБЕДИЛ «ВИННИПЕГ» НА СТАРТЕ СЕРИИ

«Монреаль» выиграл стартовый матч второго раунда плей-офф НХЛ у «Виннипега» – 5:3. Голы у победителей на счету Еспери Котканиеми, Эрика Стаала, Ника Судзуки, Брендана Галлахера и Джейка Эванса. Последний отправил шайбу в пустые ворота в концовке матча и в этот момент был грубо атакован в голову лидером «Джетс» Марком Шайфли. Эванс получил тяжелую травму и покинул лед на носилках.

Эпизод выглядел жутковато, за воротами «Виннипега» началась потасовка, но судьи сразу отправили Шайфли в раздевалку, выписав ему матч-штраф, и это погасило страсти. «Монреаль» всей командой выкатил на лед, наблюдая за тем, как оказывают помощь пострадавшему партнеру.

Скорее всего, Шайфли получит дисквалификацию. Защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон пообещал, что команда сделает жизнь Шайфли жалкой, если он вернется в серию. «Это ужасно. Подобного не должно было случиться, Шайф это знает лучше меня», – прокомментировал эпизод Галлахер.

Отметим также, что российский защитник «Монреаля» Александр Романов не принимал участие в матче, как и в предыдущих играх нынешнего плей-офф.

«БАФФАЛО» ВЫИГРАЛ ДРАФТ-ЛОТЕРЕЮ

В США состоялась драфт-лотерея НХЛ. С ее помощью был определен порядок, в котором клубы лиги будут выбирать игроков в первом раунде драфта. Лотерею провели в дистанционном формате, а выиграл ее «Баффало». В жеребьевке принимали участие 15 клубов – 14 не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 и новый участник НХЛ «Сиэтл Кракен», который вступает в лигу со следующего сезона. «Аризона» была лишена права выбора в первом раунде в наказание за нарушение правил тестирования игроков в сезоне-2019/20.