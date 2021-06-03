ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2021 16:15 США 0 Словакия 0 П1 1.67 Х 4.60 П2 4.20
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Германия 0 П1 1.62 Х 4.70 П2 4.50
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Андорра 0 Ирландия 0 П1 22.0 Х 7.70 П2 1.14
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Швейцария 0 Лихтенштейн 0 П1 1.05 Х 16.0 П2 26.0
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Турция 0 Молдавия 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 17.0
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Чехия 0 П1 2.53 Х 4.00 П2 2.44
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Канада 0 П1 1.74 Х 4.80 П2 3.70
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Украина 0 Северная Ирлан 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 6.60
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Бельгия 0 Греция 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 7.90
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Мавритания 0 П1 1.24 Х 5.90 П2 13.0
ЧМ-2022 - Южная Америка 23:00 Боливия 0 Венесуэла 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
Ужас в матче «Виннипег» – «Монреаль», Россия назвала заявку на Евро, Месси предлагают 240 млн
03 июня 08:18
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: НХЛ

Ужас в матче «Виннипег» – «Монреаль», Россия назвала заявку на Евро, Месси предлагают 240 млн

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«МОНРЕАЛЬ» ПОБЕДИЛ «ВИННИПЕГ» НА СТАРТЕ СЕРИИ

«Монреаль» выиграл стартовый матч второго раунда плей-офф НХЛ у «Виннипега» – 5:3. Голы у победителей на счету Еспери Котканиеми, Эрика Стаала, Ника Судзуки, Брендана Галлахера и Джейка Эванса. Последний отправил шайбу в пустые ворота в концовке матча и в этот момент был грубо атакован в голову лидером «Джетс» Марком Шайфли. Эванс получил тяжелую травму и покинул лед на носилках.

Эпизод выглядел жутковато, за воротами «Виннипега» началась потасовка, но судьи сразу отправили Шайфли в раздевалку, выписав ему матч-штраф, и это погасило страсти. «Монреаль» всей командой выкатил на лед, наблюдая за тем, как оказывают помощь пострадавшему партнеру.

Скорее всего, Шайфли получит дисквалификацию. Защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон пообещал, что команда сделает жизнь Шайфли жалкой, если он вернется в серию. «Это ужасно. Подобного не должно было случиться, Шайф это знает лучше меня», – прокомментировал эпизод Галлахер.

Отметим также, что российский защитник «Монреаля» Александр Романов не принимал участие в матче, как и в предыдущих играх нынешнего плей-офф.

«БАФФАЛО» ВЫИГРАЛ ДРАФТ-ЛОТЕРЕЮ

В США состоялась драфт-лотерея НХЛ. С ее помощью был определен порядок, в котором клубы лиги будут выбирать игроков в первом раунде драфта. Лотерею провели в дистанционном формате, а выиграл ее «Баффало». В жеребьевке принимали участие 15 клубов – 14 не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 и новый участник НХЛ «Сиэтл Кракен», который вступает в лигу со следующего сезона. «Аризона» была лишена права выбора в первом раунде в наказание за нарушение правил тестирования игроков в сезоне-2019/20.

Полностью итоги лотереи выглядят так: 1. «Баффало Сэйбрз». 2. «Сиэтл Кракен». 3. «Анахайм Дакс». 4. «Нью-Джерси Дэвилз». 5. «Коламбус Блю Джекетс». 6. «Детройт Ред Уингз». 7. «Сан-Хосе Шаркс». 8. «Лос-Анджелес Кингз». 9. «Ванкувер Кэнакс». 10. «Оттава Сенаторз». 11. «Чикаго Блэкхоукс». 12. «Калгари Флэймз». 13. «Филадельфия Флайерз». 14. «Даллас Старз». 15. «Нью-Йорк Рейнджерс».

ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ ТРОИХ ЛИШНИХ

Сборная России накануне назвала окончательную заявку на Евро-2020. В итоговый список 26 футболистов не вошли три игрока, принимавших участие в австрийском сборе – вратарь «Зенита» Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин») не сыграют на чемпионате Европы. У последнего травма бедра, которая требует лечения, что займет от 7 до 10 дней. Лунев, по мнению главного тренера Станислава Черчесова, был не так стабилен по ходу сезона, как его конкуренты, а Евгеньев очевидно ошибался чаще своих партнеров по команде.

ДАНИЯ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ГЕРМАНИЕЙ, ПРОМЕС ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ

Вчера вечером состоялись несколько товарищеских матчей. Датчане, с которыми мы играем в одной группе (матч Дания – Россия пройдет 21 июня), сыграли вничью с Германией – 1:1. Немцы открыли счет в начале второго тайма (Нойхаус), а на 71-й минуте Поульсен его сравнял.

Голландцы свели вничью игру с шотландцами – 2:2, отыгравшись на 89-й минуте. Спасительный мяч забил Депай, который в этом матче оформил дубль. У Шотландии отличились Хендри и Нисбет. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:2.

Англия победила Австрию – 1:0 благодаря голу Сака. Франция разгромила Уэльс – 3:0. Мячи у чемпионов мира забили Мбаппе, Гризманн и Дембеле. Полный матч отыграл вернувшийся в сборную после длительного перерыва форвард «Реала» Карим Бензема.

Результаты других встреч: Румыния – Грузия – 1:2, Норвегия – Люксембург – 1:0 (Холанд), Белоруссия – Азербайджан – 1:2.

МЕССИ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КОНТРАКТ

Лионель Месси продолжает переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Сине-гранатовые, по некоторым данным, предлагают аргентинцу зарплату 60 миллионов евро в год «грязными» на протяжении четырех сезонов. Два из них Лео должен будет провести в «Барсе», а еще два – в качестве посла клуба в США. Месси хочет поиграть за «Интер Майами».

После этого суперзвезда, по планам, вернется в каталонский клуб и войдет в административный штаб. Эти шесть лет контракта уже будут оплачиваться иначе. Пока стороны не пришли к согласию: Месси хочет, чтобы фиксированная сумма превышала бонусы, клуб настаивает на обратном.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ 9 ИГРОКОВ МОЛОДЕЖЕК «АХМАТА» И «ЛОКО»

За участие в массовой драке молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» дисквалифицированы 9 футболистов (8 и 1 соответственно). Грозненцы Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов получили шестиматчевую дисквалификацию, как и железнодорожник Артем Карпукас. Турпал-Али Ибишев пропустит две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча. Лечи Садулаев, оказавший физическое воздействие на судью, отстранен на 8 игр.

Напомним, что потасовка на поле началась после того, как Садулаев толкнул арбитра. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Локо».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Слишком беззащитно. Сборная России сыграла вничью с ПольшейGif-новости: Bugatti объявила о скорой премьере самой дорогой модели La Voiture NoireСтартовали предзаказы новой линейки ноутбуков Honor MagicBook X с процессорами Intel Core 10-го поколения30 откровенных микробикини звезд: совсем стыд потеряли!Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаСкандал на ЧМ-2021! Россия и Канада не встретятся?
«В плей-офф мы увидим совсем не ту Канаду, которая была в группе». Дементьев — о матче сборной России
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев подвел для «Плеймейкера» итоги группового этапа ЧМ в Риге и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с Канадой (3 июня, 20:15 мск).
Анчелотти предпочли Почеттино, Абрамович положил глаз на Лукаку, а Гвардиола — на Кейна. Трансферная жара
Межсезонье в европейском футболе обещает быть как никогда насыщенным и дарит громкие новости за считанные дни до старта Евро-2020.
Матчи швейцарцев с Россией и Швецией вызвали самый большой ажиотаж. Букмекерские итоги группового этапа ЧМ-2021
Подводим итоги предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Черчесов отцепил от Евро-2020 вратаря «Зенита» Лунева. Так спокойнее Шунину или тут что-то еще?
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на Евро-2020.
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Видео всех голов ЧМХ 30.05.2021: Швеция и Латвия сохранили шансы на плей-офф
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в десятый соревновательный день: Белоруссия - Швейцария, Италия - Канада, Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Открытый кубок России по армрестлингу

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика