Ужас в матче «Виннипег» – «Монреаль», Россия назвала заявку на Евро, Месси предлагают 240 млн

«МОНРЕАЛЬ» ПОБЕДИЛ «ВИННИПЕГ» НА СТАРТЕ СЕРИИ
«Монреаль» выиграл стартовый матч второго раунда плей-офф НХЛ у «Виннипега» – 5:3. Голы у победителей на счету Еспери Котканиеми, Эрика Стаала, Ника Судзуки, Брендана Галлахера и Джейка Эванса. Последний отправил шайбу в пустые ворота в концовке матча и в этот момент был грубо атакован в голову лидером «Джетс» Марком Шайфли. Эванс получил тяжелую травму и покинул лед на носилках.
Эпизод выглядел жутковато, за воротами «Виннипега» началась потасовка, но судьи сразу отправили Шайфли в раздевалку, выписав ему матч-штраф, и это погасило страсти. «Монреаль» всей командой выкатил на лед, наблюдая за тем, как оказывают помощь пострадавшему партнеру.
Скорее всего, Шайфли получит дисквалификацию. Защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсон пообещал, что команда сделает жизнь Шайфли жалкой, если он вернется в серию. «Это ужасно. Подобного не должно было случиться, Шайф это знает лучше меня», – прокомментировал эпизод Галлахер.
Отметим также, что российский защитник «Монреаля» Александр Романов не принимал участие в матче, как и в предыдущих играх нынешнего плей-офф.
«БАФФАЛО» ВЫИГРАЛ ДРАФТ-ЛОТЕРЕЮ
В США состоялась драфт-лотерея НХЛ. С ее помощью был определен порядок, в котором клубы лиги будут выбирать игроков в первом раунде драфта. Лотерею провели в дистанционном формате, а выиграл ее «Баффало». В жеребьевке принимали участие 15 клубов – 14 не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 и новый участник НХЛ «Сиэтл Кракен», который вступает в лигу со следующего сезона. «Аризона» была лишена права выбора в первом раунде в наказание за нарушение правил тестирования игроков в сезоне-2019/20.
Полностью итоги лотереи выглядят так: 1. «Баффало Сэйбрз». 2. «Сиэтл Кракен». 3. «Анахайм Дакс». 4. «Нью-Джерси Дэвилз». 5. «Коламбус Блю Джекетс». 6. «Детройт Ред Уингз». 7. «Сан-Хосе Шаркс». 8. «Лос-Анджелес Кингз». 9. «Ванкувер Кэнакс». 10. «Оттава Сенаторз». 11. «Чикаго Блэкхоукс». 12. «Калгари Флэймз». 13. «Филадельфия Флайерз». 14. «Даллас Старз». 15. «Нью-Йорк Рейнджерс».
ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ ТРОИХ ЛИШНИХ
Сборная России накануне назвала окончательную заявку на Евро-2020. В итоговый список 26 футболистов не вошли три игрока, принимавших участие в австрийском сборе – вратарь «Зенита» Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин») не сыграют на чемпионате Европы. У последнего травма бедра, которая требует лечения, что займет от 7 до 10 дней. Лунев, по мнению главного тренера Станислава Черчесова, был не так стабилен по ходу сезона, как его конкуренты, а Евгеньев очевидно ошибался чаще своих партнеров по команде.
ДАНИЯ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ГЕРМАНИЕЙ, ПРОМЕС ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ
Вчера вечером состоялись несколько товарищеских матчей. Датчане, с которыми мы играем в одной группе (матч Дания – Россия пройдет 21 июня), сыграли вничью с Германией – 1:1. Немцы открыли счет в начале второго тайма (Нойхаус), а на 71-й минуте Поульсен его сравнял.
Голландцы свели вничью игру с шотландцами – 2:2, отыгравшись на 89-й минуте. Спасительный мяч забил Депай, который в этом матче оформил дубль. У Шотландии отличились Хендри и Нисбет. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:2.
Англия победила Австрию – 1:0 благодаря голу Сака. Франция разгромила Уэльс – 3:0. Мячи у чемпионов мира забили Мбаппе, Гризманн и Дембеле. Полный матч отыграл вернувшийся в сборную после длительного перерыва форвард «Реала» Карим Бензема.
Результаты других встреч: Румыния – Грузия – 1:2, Норвегия – Люксембург – 1:0 (Холанд), Белоруссия – Азербайджан – 1:2.
МЕССИ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КОНТРАКТ
Лионель Месси продолжает переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Сине-гранатовые, по некоторым данным, предлагают аргентинцу зарплату 60 миллионов евро в год «грязными» на протяжении четырех сезонов. Два из них Лео должен будет провести в «Барсе», а еще два – в качестве посла клуба в США. Месси хочет поиграть за «Интер Майами».
После этого суперзвезда, по планам, вернется в каталонский клуб и войдет в административный штаб. Эти шесть лет контракта уже будут оплачиваться иначе. Пока стороны не пришли к согласию: Месси хочет, чтобы фиксированная сумма превышала бонусы, клуб настаивает на обратном.
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ 9 ИГРОКОВ МОЛОДЕЖЕК «АХМАТА» И «ЛОКО»
За участие в массовой драке молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» дисквалифицированы 9 футболистов (8 и 1 соответственно). Грозненцы Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов получили шестиматчевую дисквалификацию, как и железнодорожник Артем Карпукас. Турпал-Али Ибишев пропустит две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча. Лечи Садулаев, оказавший физическое воздействие на судью, отстранен на 8 игр.
Напомним, что потасовка на поле началась после того, как Садулаев толкнул арбитра. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Локо».