Как на ПМЭФ в хоккей и шахматы играли

Гала-матч по хоккею Roscongress Cup уже традиционно собрал лидеров бизнеса, политиков и звёзд спорта. Церемонию вбрасывания шайбы провели легенда мирового бокса, депутат Государственной Думы Николай Валуев, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов и президент «Лиги Ставок», генерального партнера матча Юрий Красовский.









Капитаном команды Санкт-Петербурга был вице-губернатор Максим Соколов, а ПМЭФ - генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.



В упорной борьбе выиграла команда ПМЭФ - 7:3. По одной шайбе у победителей забросили заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных и глава Калмыкии Бату Хасиков. Дубли на счету управляющего делами ТАСС Дмитрия Короткова и генерального директора UCG Геннадия Толстоборова.







Команду ПМЭФ усилили чемпион мира по хоккею Максим Сушинский и призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков. В матче приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, члены совета директоров Группы «ИЛИМ» Борис и Михаил Зингаревичи и другие представители крупного бизнеса и политики. Организаторами матча выступили «РК-Спорт» и Roscongress Sport Club, генеральный партнёр - букмекерская компания «Лига Ставок».







Шахматные традиции ПМЭФ также получили продолжение. Чемпион мира 2018 года по рапиду Даниил Дубов сыграл в блиц с участниками турнира, организованного Roscongress Sport Club и Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга в клубе «Профессор Фрейд». Шахматный вечер посетил президент FIDE Аркадий Дворкович. Отметим, что Даниил Дубов также примет участие в программе форума «ПМЭФ Юниор».





