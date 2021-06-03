Надеяться на подвиги Бобровского в четвертьфинале с Канадой – это пренебречь законами природы

Как всем давным-давно известно, сложнее всего приноровиться к четырем лишним метрам ширины, иным радиусам закругления площадки, обилию места за воротами именно голкиперам. Они сами об этом всегда говорят. Так с какого перепуга кто-то решил, что Бобровский с самого начала станет выдавать максимум? То есть нарушит все законы природы! Подобное априори невозможно. А ведь одна-две быстро пропущенные шайбы от Канады все могут решить.

Отсюда мучения этих трех солидных коллективов. Да и все наши энхаэловцы жаловались на непривычные условия. По их же словам, на перестройку и адаптацию у каждого ушло не менее двух матчей.

Все проще пареной репы: всем им пришлось одномоментно переходить с канадских лифтов на рижские аэродромы. В обычные времена североамериканцы перед ЧМ обязательно проводили в Европе пару выставочных встреч. В пандемийный ЧМ-2021 они играли с листа. Равно как и чехи, которые сами себя загнали в ловушку. Заключительные пять матчей перед визитом в Латвию, включая три в рамках четвертого этапа Евротура, они отыграли в Праге на маленькой заокеанской коробке.

1) Наверное, я плохо шерстил интернет, но нигде не увидел фиксации основной причины провала на старте ЧМ-2021 канадцев (три поражения кряду), чехов (два), американцев (одно – от финнов, единственное на групповой стадии).

Зато я вам легко выложу россыпь аргументов за голкипера СКА. В том числе от противного, с чего и начнем.

2) Многие ли в России более или менее внимательно следили за Бобом в НХЛ в последние два сезона, после того как он подписал с «пантерами» семилетний контракт на 70 млн долларов? Я по мере сил старался это делать. В частности, недавнее южное дерби в Кубке Стэнли посмотрел полностью.

Увы, Сергей, при всем к нему уважении, судя по тому, что я видел – пробитый боксер. Он совершенно не выручал «Флориду». Особенно в зачатке матчей. Когда все было зыбко, шла ожесточенная борьба за инициативу, а повернуться могло в любую сторону. Так, в игре №4 он пропустил после первого же броска «Тампы». А ведь «Флорида» в предыдущей встрече впервые выиграла, сократив отставание в серии до минимума 1-2, да и тот поединок Барков и Ко начали очень активно. Но к 9-й минуте горели 1:2, а к 28-й счет вырос до безнадежного - 1:5. Бобровский пропустил пять шайб после 14 бросков и был заменен на Дридгера. На этом сезон в НХЛ для сибиряка завершился.

Часто слышу, что у «пантер» вся линия обороны – дырявая. Но как тогда «Флорида» умудрилась взять у «Тампы» следующий матч – 4:1? А вот как! В Кубке Стэнли дебютировал 20-летний Найт, чемпион мира-2021 среди молодежи. Хотя американца распечатали уже на 53-й секунде, улыбчивый парень не развалился и больше не пропустил ничего. Отразил только в стартовой трети 21 бросок действующих чемпионов, а всего за 60 минут – 36. По сути Найт вытащил решающий матч сезона в одиночку и оставил «пантер» в деле.

Вот чего ждут во «Флориде» от голкипера, получающего в год 10 млн долларов!

3) Многие нынешние проблемы Сергея – ментальные. Оттого и его дерганые движения в простых моментах у ворот «Флориды». Он потерял уверенность в себе, что немудрено при том колоссальном давлении, обрушившемся на россиянина после заключения рекордного контракта. Но сам виноват. Павел Дацюк много лет назад предостерегал: «Главное – не подписать большой контракт, а его отработать».

Если Сергей – постоянно мандражирует в рамке «пантер», почему должно быть иначе сегодня вечером в Риге? Тем более что все понимают: для Бобровского четвертьфинал с Канадой может обернуться Ватерлоо. Поражение от беззвездных Кленовых ему никто не простит. Что при обилии более молодых и качественных российских вратарей означает завершение карьеры Боба в национальной команде. Выдержит ли он этот чудовищный нервный пресс – вопрос открытый.

4) Почти все игроки этой сборной прошли через руки Валерия Брагина в молодежке или СКА. С Бобровским он прежде не работал. Да и в сборной Боб последний раз отметился аж пять лет назад – на Кубке мира. А значит, главный тренер слабо представляет, чего ждать от Сергея. Как под него в целом выстраивать оборону. Ведь команда защищается всей шестеркой, находящейся на льду.

Да и самому Бобу, чтобы наладить взаимопонимание с защитниками, тоже потребуется время. А его нет совсем.

5) А что мы имеем с Самоновым? К широкой площадке рижского олимпийского центра Александр давно привык. Каждого защитника знает уже, как облупленного. В себе абсолютно уверен. По крайней мере сам себе все доказал. Самое главное: он – горячий. На пике формы, в ритме.

Единственный минус – никогда не играл против канадцев. Ну так это дело наживное. Да и канадцы здесь ненастоящие. Точно не гориллы в клетках, которые открывают со стартовым вбрасыванием. Играть Кленовые почти наверняка будут от обороны. Но чем тогда они отличаются от шведов или швейцарцев?

С другой стороны, да, Бобровский в форме сборной много играл против североамериканцев. Но все его заслуги в глубоком прошлом. Пять лет в спорте – это как 15 лет в обычной жизни. И потом: а разве в НХЛ Сергей против тех же канадцев и американцев сейчас ужас как феерит?..