ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2021 16:15 США 0 Словакия 0 П1 1.66 Х 4.60 П2 4.30
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Германия 0 П1 1.63 Х 4.70 П2 4.40
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Андорра 0 Ирландия 0 П1 18.0 Х 9.00 П2 1.15
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Швейцария 0 Лихтенштейн 0 П1 1.07 Х 15.5 П2 27.0
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Турция 0 Молдавия 0 П1 1.19 Х 7.60 П2 15.5
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Чехия 0 П1 2.50 Х 3.90 П2 2.50
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Канада 0 П1 1.73 Х 4.80 П2 3.90
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Украина 0 Северная Ирлан 0 П1 1.71 Х 3.50 П2 5.90
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Бельгия 0 Греция 0 П1 1.39 Х 5.00 П2 8.60
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Мавритания 0 П1 1.24 Х 5.90 П2 13.0
ЧМ-2022 - Южная Америка 23:00 Боливия 0 Венесуэла 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Надеяться на подвиги Бобровского в четвертьфинале с Канадой – это пренебречь законами природы
03 июня 12:10
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Надеяться на подвиги Бобровского в четвертьфинале с Канадой – это пренебречь законами природы

Почему-то очень многие люди верят в чудеса. Готов ошибиться, но лично я не вижу ни одной причины, почему сегодня против Канады наши ворота должен защищать Бобровский, а не Самонов.

Зато я вам легко выложу россыпь аргументов за голкипера СКА. В том числе от противного, с чего и начнем.

1) Наверное, я плохо шерстил интернет, но нигде не увидел фиксации основной причины провала на старте ЧМ-2021 канадцев (три поражения кряду), чехов (два), американцев (одно – от финнов, единственное на групповой стадии).

Все проще пареной репы: всем им пришлось одномоментно переходить с канадских лифтов на рижские аэродромы. В обычные времена североамериканцы перед ЧМ обязательно проводили в Европе пару выставочных встреч. В пандемийный ЧМ-2021 они играли с листа. Равно как и чехи, которые сами себя загнали в ловушку. Заключительные пять матчей перед визитом в Латвию, включая три в рамках четвертого этапа Евротура, они отыграли в Праге на маленькой заокеанской коробке.

Отсюда мучения этих трех солидных коллективов. Да и все наши энхаэловцы жаловались на непривычные условия. По их же словам, на перестройку и адаптацию у каждого ушло не менее двух матчей.

Как всем давным-давно известно, сложнее всего приноровиться к четырем лишним метрам ширины, иным радиусам закругления площадки, обилию места за воротами именно голкиперам. Они сами об этом всегда говорят. Так с какого перепуга кто-то решил, что Бобровский с самого начала станет выдавать максимум? То есть нарушит все законы природы! Подобное априори невозможно. А ведь одна-две быстро пропущенные шайбы от Канады все могут решить.

2) Многие ли в России более или менее внимательно следили за Бобом в НХЛ в последние два сезона, после того как он подписал с «пантерами» семилетний контракт на 70 млн долларов? Я по мере сил старался это делать. В частности, недавнее южное дерби в Кубке Стэнли посмотрел полностью.

Увы, Сергей, при всем к нему уважении, судя по тому, что я видел – пробитый боксер. Он совершенно не выручал «Флориду». Особенно в зачатке матчей. Когда все было зыбко, шла ожесточенная борьба за инициативу, а повернуться могло в любую сторону. Так, в игре №4 он пропустил после первого же броска «Тампы». А ведь «Флорида» в предыдущей встрече впервые выиграла, сократив отставание в серии до минимума 1-2, да и тот поединок Барков и Ко начали очень активно. Но к 9-й минуте горели 1:2, а к 28-й счет вырос до безнадежного - 1:5. Бобровский пропустил пять шайб после 14 бросков и был заменен на Дридгера. На этом сезон в НХЛ для сибиряка завершился.

Часто слышу, что у «пантер» вся линия обороны – дырявая. Но как тогда «Флорида» умудрилась взять у «Тампы» следующий матч – 4:1? А вот как! В Кубке Стэнли дебютировал 20-летний Найт, чемпион мира-2021 среди молодежи. Хотя американца распечатали уже на 53-й секунде, улыбчивый парень не развалился и больше не пропустил ничего. Отразил только в стартовой трети 21 бросок действующих чемпионов, а всего за 60 минут – 36. По сути Найт вытащил решающий матч сезона в одиночку и оставил «пантер» в деле.

Вот чего ждут во «Флориде» от голкипера, получающего в год 10 млн долларов!

3) Многие нынешние проблемы Сергея – ментальные. Оттого и его дерганые движения в простых моментах у ворот «Флориды». Он потерял уверенность в себе, что немудрено при том колоссальном давлении, обрушившемся на россиянина после заключения рекордного контракта. Но сам виноват. Павел Дацюк много лет назад предостерегал: «Главное – не подписать большой контракт, а его отработать».

Если Сергей – постоянно мандражирует в рамке «пантер», почему должно быть иначе сегодня вечером в Риге? Тем более что все понимают: для Бобровского четвертьфинал с Канадой может обернуться Ватерлоо. Поражение от беззвездных Кленовых ему никто не простит. Что при обилии более молодых и качественных российских вратарей означает завершение карьеры Боба в национальной команде. Выдержит ли он этот чудовищный нервный пресс – вопрос открытый.

4) Почти все игроки этой сборной прошли через руки Валерия Брагина в молодежке или СКА. С Бобровским он прежде не работал. Да и в сборной Боб последний раз отметился аж пять лет назад – на Кубке мира. А значит, главный тренер слабо представляет, чего ждать от Сергея. Как под него в целом выстраивать оборону. Ведь команда защищается всей шестеркой, находящейся на льду.

Да и самому Бобу, чтобы наладить взаимопонимание с защитниками, тоже потребуется время. А его нет совсем.

5) А что мы имеем с Самоновым? К широкой площадке рижского олимпийского центра Александр давно привык. Каждого защитника знает уже, как облупленного. В себе абсолютно уверен. По крайней мере сам себе все доказал. Самое главное: он – горячий. На пике формы, в ритме.

Единственный минус – никогда не играл против канадцев. Ну так это дело наживное. Да и канадцы здесь ненастоящие. Точно не гориллы в клетках, которые открывают со стартовым вбрасыванием. Играть Кленовые почти наверняка будут от обороны. Но чем тогда они отличаются от шведов или швейцарцев?

С другой стороны, да, Бобровский в форме сборной много играл против североамериканцев. Но все его заслуги в глубоком прошлом. Пять лет в спорте – это как 15 лет в обычной жизни. И потом: а разве в НХЛ Сергей против тех же канадцев и американцев сейчас ужас как феерит?..

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Титульный поединок АСА в полутяжелом дивизионе пройдет 16 июляКХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезонаКрасотки из UFC, покорившие «Бойцовский остров»Иностранцы о матче в Польше: "Россия не заслуживает Головина"30 откровенных микробикини звезд: совсем стыд потеряли!Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Видео всех голов ЧМХ 03.06.2021: Россия против Канады и еще три четвертьфинала
Видеообзоры четвертьфинальных матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в тринадцатый соревновательный день: США - Словакия, Швейцария - Германия, Россия - Канада и Финляндия - Чехия.
«В плей-офф мы увидим совсем не ту Канаду, которая была в группе». Дементьев — о матче сборной России
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев подвел для «Плеймейкера» итоги группового этапа ЧМ в Риге и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с Канадой (3 июня, 20:15 мск).
Анчелотти предпочли Почеттино, Абрамович положил глаз на Лукаку, а Гвардиола — на Кейна. Трансферная жара
Межсезонье в европейском футболе обещает быть как никогда насыщенным и дарит громкие новости за считанные дни до старта Евро-2020.
Матчи швейцарцев с Россией и Швецией вызвали самый большой ажиотаж. Букмекерские итоги группового этапа ЧМ-2021
Подводим итоги предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Черчесов отцепил от Евро-2020 вратаря «Зенита» Лунева. Так спокойнее Шунину или тут что-то еще?
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на Евро-2020.
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Открытый кубок России по армрестлингу

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика