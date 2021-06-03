Не принижайте Канаду! Помните о фиаско Ови/Кови на ЧМ-2013 и обломе золотых штыков Ягра на ЧМ-2002

Сравнение с Кленовыми здесь однозначно не в нашу пользу. У Самонова – нулевой опыт сражений с североамериканцами, Бобровский – не в форме и психологически надломлен.

Голкипера «Аризоны» Кемпера причисляют к элите НХЛ. В этом сезоне его подвела травма, а ранее именно он держал «койотов» на плаву, оставляя им хоть какие-то шансы на плей-офф. Всего в активе 31-летнего стража ворот десять сезонов в НХЛ и 260 матчей. Этот точно не дрогнет!

У Канады рижского образца, в отличие от тех звездно-полосатых, очень сильны две основные позиции любой команды – вратарская и тренерская.

Хотя чего я тут распинаюсь! Неужели кто-то забыл негласную ответочку НХЛ за матч открытия Суперсерии-1972 (3:7), когда безымянные американцы в четвертьфинале ЧМ-2013 уничтожили Овечкина, Ковальчука, Радулова, Варламова, Брызгалова, Кузнецова, Анисимова, Зайцева, Мозякина – 8:3?! Причем штатники особо и не напрягались. Чуть ли не пешком забивали.

Нет смысла обсуждать наших сегодняшних противников поименно. Хотя их ударное звено Манджапане («Калгари») – Хенрик («Анахайм») – Браун («Оттава»), думаю, доминировало бы в КХЛ. Просто «игрок НХЛ» - это бренд. Ниже определенного уровня – увы, для КХЛ недостижимого – он никогда не опустится. Иначе в мире чистогана не бывает. Иначе игрок в НХЛ не выживет. Его либо поменяют, либо отправят на драфт отказов, либо досрочно разорвут контракт.

Уступаем мы и в другой краеугольной теме. Валерий Брагин – такой же дебютант взрослого ЧМ, как его подопечный в СКА Самонов. На другой скамейке, возможно, новый тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. Кстати, это обстоятельство дает канадцу дополнительный мощный стимул пошуметь сегодня в четвертьфинале. При успешном исходе резко возрастут как его шансы возглавить клуб Панарина, так и серьезно увеличить число прописью в контракте.

Рвать с андердогами шаблоны Галлану не привыкать. Если кто забыл, именно он вывел «Вегас», скомплектованный на драфте расширения из ненужных другим командам НХЛ игроков, в финал Кубка Стэнли в первый же год существования. Его помощник Майкл Келли работал с Галланом в «Вегасе», а потом во «Флориде». А что, если это канадский вариант тандема Быков – Захаркин? Тем более что у Галлана, правда, в качестве ассистента, есть золото московского ЧМ-2007 и серебро Кельна-2017, ну и виктория на Кубке мира-2016 до кучи.

Солидное портфолио? Более чем!

Да, канадцы на групповом этапе проиграли четыре матча из семи и лишь в последний момент пролезли в плей-офф благодаря честности немцев и латвийцев, не ставших гонять договорную ничью в основное время. Но вспомните ЧМ-2002 в Швеции. Россияне под руководством Бориса Михайлова победили только в двух стартовых поединках турнира, а затем потерпели три поражения и лишь благодаря вымученной ничьей с украинцами попали-таки в плей-офф. Где нарвались на чехов, не потерявших ни одного очка и выигравших три чемпионата мира подряд.

Что случилось в четвертьфинале в Йенчепинге, все знают. Ягр, Грдина, Глинка, Патера, Прохазка, Чаянек, Власак, Выборны, Моравец, Кубина, Шпачек, Каберле, Куба, Клесла, Гниличка капитулировали 1:3 перед Козневым и Затонским, тафгаем Юдиным и Гуськовым, Гусмановым и Антиповым, Жуковым и Прокопьевым, Соколовым и Рябыкиным. Из-за океана приехали только Афиногенов, Калинин и Ляшенко, а всего в том сезоне лишь в НХЛ отметилось 65 россиян. Сколько наших было в других североамериканских лигах, википедия умалчивает.

Так какой у Бориса Петровича 19 лет назад был состав в Швеции? Четвертый? Пятый? Шестой? Но ничего. Отправили золотых чешских мальчиков домой, сорвав им чемпионский покер, а потом в полуфинале и финнов прошли. Серебро-2002 стало первой нашей медалью ЧМ после девятилетнего перерыва.

Вот потому лично я не приемлю всеобщего оптимизма и шапкозакидательства перед сегодняшним четвертьфиналом. Любого соперника нужно уважать априори. Пока не обыграл его.