Даже Бобровский не помог! Сборная России сенсационно, но заслуженно проиграла Канаде

Притянутая за уши интрига «Кому доверят ворота в четвертьфинале с Канадой?» умерла за полтора часа до стартового вбрасывания. Пост номер один занял заслуженный Сергей Бобровский, получивший номер 32. Его любимый 72-й уже был отдан форварду Эмилю Галимову, заявленному на четвертьфинал 13-м нападающим и на льду так и не появившемуся.

Именно Бобровский стал если не героем, то самой заметной фигурой в первом периоде. Наш вратарь дважды выручал в весьма сложных ситуациях, справляясь с бросками Ника Пола. Верный голевой момент загубил канадский капитан Адам Хенрик, промахнувшийся с козырной позиции.

После осторожного начала «Кленовые листья» включили ноги и перешли к активным действиям. До перерыва россияне смогли ответить только опасным, но неточным броском Владимира Тарасенко. Шайба в сантиметрах разминулась со штангой.

Неубедительно сработали наши бригады большинства, которое заработал Дмитрий Орлов. Куда острее действовали канадские «большевики», едва не наказавшие голом за удаление Евгения Тимкина сразу после перерыва.

Отбившись, наши активизировались. Но Кемпер справился с бросками Тарасенко и дважды Бурдасова. Может, гол и не назревал, но россияне его забили. Причем усилиями сдерживающего звена. Владислав Каменев длинной диагональю наградил шайбой накатившего на дальнюю штангу Орлова, тот затянул с паузой, но уже из-за ворот вернул шайбу на пятачок, где расторопностью блеснул Тимкин. Пусть и не без помощи рикошета от канадской клюшки.