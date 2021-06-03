Даже Бобровский не помог! Сборная России сенсационно, но заслуженно проиграла Канаде

Притянутая за уши интрига «Кому доверят ворота в четвертьфинале с Канадой?» умерла за полтора часа до стартового вбрасывания. Пост номер один занял заслуженный Сергей Бобровский, получивший номер 32. Его любимый 72-й уже был отдан форварду Эмилю Галимову, заявленному на четвертьфинал 13-м нападающим и на льду так и не появившемуся.
Именно Бобровский стал если не героем, то самой заметной фигурой в первом периоде. Наш вратарь дважды выручал в весьма сложных ситуациях, справляясь с бросками Ника Пола. Верный голевой момент загубил канадский капитан Адам Хенрик, промахнувшийся с козырной позиции.
После осторожного начала «Кленовые листья» включили ноги и перешли к активным действиям. До перерыва россияне смогли ответить только опасным, но неточным броском Владимира Тарасенко. Шайба в сантиметрах разминулась со штангой.
Неубедительно сработали наши бригады большинства, которое заработал Дмитрий Орлов. Куда острее действовали канадские «большевики», едва не наказавшие голом за удаление Евгения Тимкина сразу после перерыва.
Отбившись, наши активизировались. Но Кемпер справился с бросками Тарасенко и дважды Бурдасова. Может, гол и не назревал, но россияне его забили. Причем усилиями сдерживающего звена. Владислав Каменев длинной диагональю наградил шайбой накатившего на дальнюю штангу Орлова, тот затянул с паузой, но уже из-за ворот вернул шайбу на пятачок, где расторопностью блеснул Тимкин. Пусть и не без помощи рикошета от канадской клюшки.
Тревожный звоночек прозвенел еще до второго перерыва, когда Брэндон Пирри непостижимым образом не сумел замкнуть штангу после падения в своей зоне защитника Никиты Нестерова.
Увы, в третьем периоде наши сушили игру, канадцы завладели шайбой и воспользовались удалением Тарасенко. Тщетно капитан нашей золотой молодежки пытался достучаться до судей, объясняя, что не его клюшка задела лицо Энрю Манджапане. Ровно минута потребовалась канадцам на ответный гол. Хенрик реабилитировался за промах в первом периоде и в одно касание отправил шайбу в ближний угол с передачи Коннора Брауна.
С этого момента «Кленовые листья» явно доминировали, превосходя наших в движении. Еще хорошо, что удалось дотянуть до овертайма, где на льду была одна команда – увы, не российская.
С близким броском Хенрика, сыгравшим в стенку с Брауном, Бобровский справился. Но ничего не смог поделать, когда Манджапане заколачивал шайбу в пустой угол с паса Троя Стечера. К вратарю никаких претензий. Наши проиграли психологически. Сильному сопернику. На широкой европейской площадке. Выказав неуверенность в своих силах.
Начавшая за упокой чемпионат Канада прибавляла от матча к матчу, чудом прорвалась в плей-офф и теперь сыграет в полуфинале со сборной США. А нас ждет жаркий разбор полетов и, вероятно, с оргвыводами.
СТАТИСТИКА
Россия – Канада – 1:2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
Голы: Тимкин (Орлов, Каменев) – Хенрик (Браун, Комтуа, б.), Манджапане (Стечер). Вратари: Бобровский – Кемпер.
Броски: 25 – 24.
Штраф: 6-2.
ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ 1/4 ФИНАЛА:
США – СЛОВАКИЯ – 6:1,
Швейцария - Германия – 2:3 Б,
Финляндия – Чехия – 1:0
В ПОЛУФИНАЛАХ (5 июня) ВСТРЕЧАЮТСЯ:
США – Канада,
Финляндия – Германия