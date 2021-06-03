А может, нам Олимпиаду в Пекине бойкотировать? Зачем лишний раз позориться

По ходу первого, да и второго периодов постоянно сокрушался: если канадцы непонятно в какой вариации мнут нас по всей поляне, синхронно и качественно комбинируют, выглядят свежее, быстрее, жестче и в целом лучше как команда, то на что нам надеяться на Олимпиаде-2022 в Пекине? Ведь других защитников, если не считать Сергачева, у нас попросту нет.

Казалось, шайба Тимкина переломит ситуацию. Тем более это был не шальной голешник, а результат работы всей пятерки. Швец-Роговой закрыл зону Кемпера. Каменев гениальной диагональю на противоположном фланге нашел подключившегося к атаке защитника Орлова, а питерский тафгай добиванием с пятака увенчал усилия партнеров.

Канадцы сразу как-то сникли. Однако наши за пять с половиной минут до второго перерыва развить успех не сумели. В третьем периоде игра потекла по привычному – тренера Кленовых Галлана - сценарию. Россияне мельтешили поодиночке и в основном по периметру – внутрь их не пускали, а безвестные североамериканцы настойчиво и коллективно искали пути к воротам Бобровского.

Помог им в этом Тарасенко, зачем-то засветившей клюшкой оппоненту по зубам. Еще в начале второго периода Кленовые едва ли не мастер-класс нам в большинстве выдали. Второй попытки разыграть лишнего им с лихвой хватило, чтобы восстановить равновесие – управились ровно за минуту. Отличилось топ-звено Хенрик – Браун – Манджапане с приданным им в помощь Комтуа. Капитан после прохода Брауна расстреливал ближний угол Боба без сопротивления – Карнаухов накрыть Хенрика не успел. Проспал.

Ничья 1:1 после 60 минут – еще неплохой был для нас итог. Отскочили, как и в первой трети. Ибо в стартовом отрезке Пол (дважды) и все тот же Хенрик имели отменные возможности открыть счет. Бобровский справился. К Сергею, кстати, претензий меньше всего. А вот к руководству сборной вопросов масса. Зададим их на свежую голову.