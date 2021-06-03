Валерий Брагин: Результат сборной России неудовлетворительный

Никаких комбинаций в расстановке «3 на 3» не играется, все происходит в моменте. Канадцы больше провели времени с шайбой, и одна из атак закончилась голом».

«Тяжело сказать, что не получилось. Одного гола явно недостаточно для победы. Мы разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота, но как-то робко сыграли в этом плане. Я бы не сказал, что новички ЧМ стушевались и играли зажато. Они проявили себя достойно, нам не стыдно за дебютантов сборной.

Россия же заканчивает выступление на турнире и отправляется домой. Довольно сенсационно. После матча вся команда пребывала в подавленном состоянии. Никто не ожидал такого исхода турнира для команды из России.

Сборная России проиграла в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборной Канаде. Счет 2:1 (ОТ) в пользу «кленовых листьев», которые продолжают борьбу за трофей ЧМ.

Голкипер сборной России, Сергей Бобровский, поделился эмоциями от своего первого матча на этом ЧМ, который, к сожалению, сразу же стал завершающим:

«Конечно, я очень расстроен, как и все ребята, тяжело слова найти. Все настраивались на победу, и очень грустно проиграть в овертайме. Но для многих молодых ребят это был первый опыт ЧМ. Вся Россия расстроена, но что есть, то есть. Парни отдали все, что было, но это хоккей.

Гол в овертайме? Защитник обыграл нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол и из-за этого не увидел момент паса, поэтому чуть опоздал. Но опять же, я играл по шайбе».

Главный тренер сборной России, Валерий Брагин, подвел итог турнира и дал ему оценку:

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.

Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего.

Более остро надо было играть в атаке, агрессивнее у чужих ворот. Были броски, надо было идти на отскоки. Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать.

У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие.

Морозов хорошо играет на вбрасываниях, поэтому мы поставили его на овертайм. Володя Тарасенко старался, по самоотдаче нет вопросов. Все работали, хотели выиграть».

Но часто желания мало. Сегодня одни из фаворитов покидают чемпионат мира без медалей. Следующий крупный турнир у сборной России по хоккею - Олимпиада. Кто будет у руля «Красной машины»?

«Готов ли везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекин? Это не мне решать. Без комментариев», - ответил Брагин.

Туманно будущее сборной. Хотя перспективы на этом чемпионате были вполне радужные. Но канадские «синоптики» решили иначе...